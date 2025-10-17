Kinga Glyk Salle Jean-Favre Langres

Kinga Glyk Vendredi 30 janvier 2026, 20h30 Salle Jean-Favre Haute-Marne

Tarif plein : 16 € Tarif réduit : 12 € Placement : numéroté Réservation : conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-30T20:30:00+01:00 – 2026-01-30T22:30:00+01:00

Fin : 2026-01-30T20:30:00+01:00 – 2026-01-30T22:30:00+01:00

Basse virtuose et compositrice singulière, la polonaise Kinga Głyk s’est imposée sur les plus belles scènes internationales, cumulant millions de vues et collaborations prestigieuses. Avec Real Life, son cinquième album coproduit par Michael League (Snarky Puppy), elle signe une œuvre ambitieuse entre jazz, funk et soul. Entourée de musiciens de haut vol, elle propose une musique sans paroles mais profondément expressive, qui groove autant qu’elle émeut.

Salle Jean-Favre Rue Jean Favre, 52200 Langres Langres 52200 Langres Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.resa-envivo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@envivomusic.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695858485 »}]

