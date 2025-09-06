Kingersheim en fête et engagée Kingersheim

Kingersheim en fête et engagée Kingersheim samedi 6 septembre 2025.

Kingersheim en fête et engagée

1 rue Pierre de Coubertin Kingersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Kingersheim vous propose une journée festive avec de nombreuses animations pour marquer le top départ de la rentrée ! RDV dès 15h avec « The Horsemen » de la Cie Les Goulus. Trois fameux écuyers français vont se livrer à des démonstrations de dressage…malgré quelques ratés, ils gardent imperturbablement la French attitude ! Le spectacle sera suivi d’un charivari avec casserole, djembés, etc. autour du parc.

L’après-midi se poursuivra à l’espace Tival, 2 Place de la Réunion, avec des démonstrations et chants des associations du monde, une deuxième représentation de The Horsemen, un bal dansant avec les Escrocs du Swing et des initiations au rock avec le Rock House !

Buvette sur place. 0 .

1 rue Pierre de Coubertin Kingersheim 68260 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 57 04 00 mairie@kingersheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Kingersheim en fête et engagée Kingersheim a été mis à jour le 2025-08-11 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace