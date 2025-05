Kin’Gongolo Kiniata + Big Chief Juan Pardo & Nala 7 Brass Band – Le Printemps des Nefs – Nefs / Machines de l’Ile Nantes, 31 mai 2025 20:30, Nantes.

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Samedi 31 mai 2025 dès 20h30 / gratuit Kin’Gongolo Kiniata (Afropop du futur) :Une musique vibrante, où les rythmes urbains se mêlent aux sonorités électroniques et aux percussions artisanales, créant une fusion explosive entre le passé, le présent et le futur. Big Chief Juan Pardo & Nala 7 Brass Band :Explosif, cuivré, rythmé et dansant. Un condensé des musiques actuelles et traditionnelles de New Orleans sur la même scène avec un soupçon de groove européen ! Dans le cadre du Printemps des Nefs

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr