KINGS OF LEON – ADIDAS ARENA Paris

KINGS OF LEON – ADIDAS ARENA Paris mercredi 3 septembre 2025 .

KINGS OF LEON Début : 2025-09-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Reconnu comme l’un des plus grands groupes de rock alternatif des 20 dernières années, Kings of Leon a été en tête d’affiche des festivals les plus prestigieux au monde, notamment Coachella, Glastonbury, Roskilde et Rock Werchter (à cinq reprises), ainsi que de nombreux Lollapalooza à São Paulo, Chicago et Santiago, pour n’en nommer que quelques-uns.Ils sont revenus en France pour la première fois en 14 ans l’été dernier, lorsqu’ils ont été les têtes d’affiche du Festival des Vieilles Charrues. En 2024, le groupe a également retrouvé son record historique de fréquentation en ajoutant une cinquième soirée au gigantesque Hyde Park de Londres.Depuis leurs débuts en 2003, Kings of Leon (Caleb (guitare/chant), Nathan (batterie), Jared (basse) et Matthew Followill (guitare)) a sorti neuf albums : Youth & Young Manhood (2003), Aha Shake Heartbreak (2004), Because of the Times(2007), Only by the Night (2008), Come Around Sundown (2010), Mechanical Bull (2013), WALLS (2016), When You See Yourself (2021), et Can We Please Have Fun (2024). Le groupe a vendu plus de 20 millions d’albums et 40 millions de singles dans le monde entier.De plus, ils ont reçu huit nominations aux Grammy Awards, dont trois victoires, ainsi que trois NME Awards, deux BRIT Awards et un Juno Award.Kings of Leon a été formé à Mount Juliet, dans le Tennessee, en 1999. Le groupe est composé de trois fils de pasteur – Caleb, Nathan et Jared Followill – ainsi que de leur cousin, Matthew Followill.Les trois frères Followill ont grandi dans l’Oklahoma et le Tennessee avec leur père, Ivan Leon Followill, un pasteur de l’Église unie pentecôtiste, et leur mère, Betty-Ann. Selon le magazine Rolling Stone, « Pendant qu’Ivan prêchait dans des églises et lors de rassemblements sous chapiteaux à travers l’Oklahoma et le sud profond des États-Unis, ses fils assistaient aux offices et étaient parfois invités à “taper sur des tambours”. » À cette époque, ils étaient soit scolarisés à la maison par leur mère, soit inscrits dans de petites écoles paroissiales. Les Followill ont passé leur enfance à traverser le sud des États-Unis à bord d’une Oldsmobile violette de 1988, campant pendant une ou deux semaines là où Ivan devait prêcher.Les premiers morceaux des Kings of Leon étaient un mélange de garage rock et de rock alternatif, avec des influences americana. Leurs trois premiers albums ont permis de construire un public fidèle dans le monde entier, avec des ventes atteignant le platine au Royaume-Uni, en Irlande et en Australie. Après la sortie de leur quatrième album, Only by the Night, en septembre 2008, le groupe a connu un succès extraordinaire avec des ventes multi-platines à travers le monde. Les albums suivants ont généré davantage de ventes de platine ainsi qu’une série de tubes, de morceaux favoris des fans, de chansons profondes et de performances en tête d’affiche dans les festivals et salles les plus prestigieux au monde.Leur neuvième album studio, Can We Please Have Fun, est sorti le 10 mai 2024. Le groupe a remporté 4 Grammy Awards sur 12 nominations, dont celui de l’Enregistrement de l’année pour Use Somebody en 2010.Le nombre de place est limité à 6 par commande.AEG PRESENTS France – L-R-21-2451/L-R-21-2452

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ADIDAS ARENA BOULEVARD NEY 75018 Paris 75