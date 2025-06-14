HIPPOCAMPE FOU – LE FERRAILLEUR Nantes

HIPPOCAMPE FOU – LE FERRAILLEUR Nantes jeudi 20 novembre 2025.

HIPPOCAMPE FOU Début : 2025-11-20 à 20:30. Tarif : – euros.

BLUE LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE : : HIPPOCAMPE FOUApre`s des e´tudes de cine´ma, Hippocampe Fou de´bute sa carrie`re musicale au sein du trio 100% vocal ‘La Secte Phone´tik’ avant de se lancer en solo. S’inspirant autant de Busta Rhymes que de Georges Brassens, il manie flows acrobatiques, jeux de mots et story-telling avec une dexte´rite´ surprenante. Il a sorti une trilogie d’albums autour du cycle de l’eau et plusieurs EP, truffe´s de textes percussifs et pertinents.Accompagné du flamboyant DJ Prosper, Hippo va vous faire vibrer et transpirer.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44