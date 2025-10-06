KINO – LE CONTRESCARPE Paris

KINO Début : 2025-10-06 à 19:00.

1h15. C’est le temps qu’il s’est imposé pour vous mettre KO.Pas littéralement, rassurez-vous — il n’a pas le cardio pour ça.À la production, on lui a demandé ce qu’il voulait pour son affiche. Il a dit :« Moi, sur un ring de boxe ».Alors maintenant, il doit justifier ça.Parce qu’en réalité, il préfère parler de sa vie de trentenaire débarqué à Paris, de ses racines bretonnes, et de comment garder la tête haute face aux uppercuts du quotidien.C’est du stand up qui tape.PS : J’ai pas de production, j’écris ça tout seul. Distribution :De et avec KINODurée :1h15 – 75 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75