Kinoko Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Kinoko

Du mercredi 22 au jeudi 23 avril 2026 à partir de 10h.

Séance à 10h et à 11h15 les 22 et 23 avril. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 5.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-22

Pour les tout-petits, au Divadlo Théâtre, un spectacle de théâtre pop up, à partir de 6 moisEnfants

Kinoko veut dire champignon en japonais et aussi enfant de l’arbre



Ce petit personnage né de la poche de la musicienne marionnettiste,



accoste au rivage d’un livre dont le temps tourne les pages.



Il y découvre la beauté, l’étrangeté et surtout l’amitié !



Compagnie Tourniflex .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

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English :

For toddlers, at Divadlo Théâtre, a pop-up theater show, from 6 months

L’événement Kinoko Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille