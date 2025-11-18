KINOPOLSKA Toulouse

KINOPOLSKA

Kinopolska, le festival annuel du film polonais est de retour pour sa 18e édition !

Cette année, il vous présente quelques-uns des meilleurs films polonais de l’année dernière, incluant des films de guerre, des biopics fascinants et des films d’animation pour enfants.

En collaboration avec les traditionnels cinémas partenaires, ABC, American Cosmograph et Utopia Tournefeuille, le festival vous offre un programme éclectique. Parmi les huit longs métrages, pour adultes et pour le jeune public, certains, enrichis de commentaires par nos invités, réalisateurs, comédiens et chercheurs sont de vrais temps forts du festival, tout comme la matinée Minikino, dédiée aux enfants avec des ateliers créatifs et des animations.

Plus en détail, le festival s’ouvre à l’American Cosmograph avec Le Courage blanc de Marcin Koszałka, qui aborde le thème méconnu du Goralenvolk durant la Seconde Guerre mondiale. Il se poursuit au cinéma ABC avec Franz d’Agnieszka Holland, biopic consacré à Kafka et candidat polonais aux Oscars 2026.

La journée à Utopia Tournefeuille met en avant la préservation de l’environnement autour du film Simona Kossak, suivie d’échanges avec des spécialistes et précédée d’un diaporama sur la forêt de Białowieża. De retour à l’ABC, deux films centrés sur des héroïnes, La Perte d’équilibre et Wet Monday sont présentés, cette dernière séance étant suivie d’une discussion avec l’actrice principale.

Le festival s’achève le samedi 22 à Utopia avec la matinée Minikino réservée aux enfants de l’école Polinka, puis la projection de Kulej, les deux faces de la médaille, biopic consacré au boxeur olympique Jerzy Kulej dans le contexte politique de la Pologne des années 1960.

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet du festival. .

English :

Kinopolska, the annual Polish film festival, is back for its 18th edition!

German :

Kinopolska, das jährliche Festival des polnischen Films, ist wieder da und geht in die 18. Runde!

Italiano :

Kinopolska, il festival annuale del cinema polacco, torna per la sua 18a edizione!

Espanol :

Kinopolska, el festival anual de cine polaco, regresa en su 18ª edición

