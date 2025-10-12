Kintoa Kurri course en montagne et randonnée Banca

Kintoa Kurri course en montagne et randonnée Banca dimanche 12 octobre 2025.

Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

2025-10-12

L’association Aldudeko Ibarra Beti Aintzina (AIBA) organise de nouveau cette année la course de montagne et randonnée Kintoa Kurri le dimanche 12 octobre 2025 à Banca.
Dans une atmosphère festive et conviviale, coureurs et amateurs de randonnées sont invités à emprunter un itinéraire spécialement tracé pour (re)découvrir le cadre magnifique du village de Banca. Le parcours mènera les participants jusqu’à deux sommets à plus de 1200 m, Adarza et Argarai, et empruntera des sentiers méconnus réutilisés pour l’événement (20 km, 1 300 m de dénivelé +).
6h30-7h30 départ de la randonnée. Casse croûte à mi parcours. Eco-tasse obligatoire.
9h, départ de la course. Eco-tasse obligatoire
20km et 1300 m de dénivelé +.   .

Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 40  pascal.darrieumerlou@aiba.fr

