Kintoa Kurri course en montagne et randonnée Banca

Kintoa Kurri course en montagne et randonnée Banca dimanche 12 octobre 2025.

Kintoa Kurri course en montagne et randonnée

Banca Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

L’association Aldudeko Ibarra Beti Aintzina (AIBA) organise de nouveau cette année la course de montagne et randonnée Kintoa Kurri le dimanche 12 octobre 2025 à Banca.

Dans une atmosphère festive et conviviale, coureurs et amateurs de randonnées sont invités à emprunter un itinéraire spécialement tracé pour (re)découvrir le cadre magnifique du village de Banca. Le parcours mènera les participants jusqu’à deux sommets à plus de 1200 m, Adarza et Argarai, et empruntera des sentiers méconnus réutilisés pour l’événement (20 km, 1 300 m de dénivelé +).

6h30-7h30 départ de la randonnée. Casse croûte à mi parcours. Eco-tasse obligatoire.

9h, départ de la course. Eco-tasse obligatoire

20km et 1300 m de dénivelé +. .

Banca 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 40 pascal.darrieumerlou@aiba.fr

English : Kintoa Kurri course en montagne et randonnée

German : Kintoa Kurri course en montagne et randonnée

Italiano :

Espanol : Kintoa Kurri course en montagne et randonnée

L’événement Kintoa Kurri course en montagne et randonnée Banca a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme Pays Basque