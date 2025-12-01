KINTSUGI THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Perpignan

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2025-12-11 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Théâtre de l’Archipel Le Grenat Du 11 au 14 Décembre 2025

Cirque de Noel Machine de cirque

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL LE GRENAT Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat From December 11 to 14, 2025

Cirque de Noel Circus Machine

German :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 11. bis 14. Dezember 2025

Cirque de Noel Zirkusmaschine

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat Dall’11 al 14 dicembre 2025

Cirque de Noel Circo Macchina

Espanol :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat Del 11 al 14 de diciembre de 2025

Cirque de Noel Máquina de circo

