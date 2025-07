Kiosque and Co la dame blanche, Teknotrokids… Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Samedi 27 septembre 2025 de 17h à 18h. Théâtre de l'Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Spectacle jeune public et concerts hors les murs sur la place Labadié et le square Léon BlumEnfants

Un rendez-vous festif et convivial en plein air, au sommet de la Canebière, imaginé par La Mesón et le Théâtre de l’Œuvre, en partenariat avec Le Nomad. Avec le soutien de la Mairie des 1er et 7ᵉ arrondissements, cet événement gratuit investit le Kiosque des Réformés et le Jardin Labadié pour une journée de concerts, de spectacles et de partages artistiques en plein cœur de Marseille.



Programme à venir… Restez connectés ! .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation@theatre-oeuvre.com

English :

Young-audience show and concerts outdoors in Place Labadié and Square Léon Blum

German :

Aufführung für junges Publikum und Konzerte außerhalb der Mauern auf dem Place Labadié und dem Square Léon Blum

Italiano :

Spettacolo e concerti per il pubblico giovane all’esterno della sede in Place Labadié e Square Léon Blum

Espanol :

Espectáculo para el público joven y conciertos fuera del recinto en la Place Labadié y Square Léon Blum

