Kiosque Blues – Initiation à la danse blues & pratique gratuite Square Dominique Bernard PARIS

Pour la troisième année, Groov’it participe à Kiosques en Fête, évènement organisé par la Mairie de Paris. Tout au long de l’été nous vous proposons des initiations et pratiques de blues en plein air.

PROGRAMME :

>> 14h30-15h30 : Initiation à la danse blues avec la team Groov’it!

>> 15h30-17h30 : Pratique 100% blues

ENTRÉE LIBRE & GRATUITE pour tous.tes, débutant.es comme initié.es

Qu’est-ce que le blues ?

La danse blues est originaire du sud des États-Unis autour du delta du Mississippi. Elle s’est d’abord développée dans la communauté noire américaine composée d’anciens esclaves.

Dansée à l’origine sur de la musique blues au début du 20ème siècle, son spectre s’est progressivement élargi. La migration des populations noires vers le nord a beaucoup fait évoluer la danse blues. Elle s’est en effet métissée dans beaucoup de grandes villes notamment dans les cabarets et clubs de jazz.

C’est aujourd’hui une danse riche en différents styles (Juke joint style, slow drag, ball room style) On peut aussi bien la danser sur du delta blues, du Chicago blues, que sur du slow jazz.

Beaucoup de danseurs évoquent son aspect intuitif voir viscéral, mais aussi sa sensualité, et la proximité physique. L’énergie de la danse blues repose sur un encrage dans le sol. C’est un caractère qu’elle tient des danses africaines qui en sont les racines. On notera aussi sa lenteur caractéristique, voire même un léger retard sur la musique.

En raison de sa grande liberté d’interprétation, il faut généralement assez peu de temps avant de pouvoir commencer à danser le blues en soirée, et à y prendre du plaisir. Beaucoup de ceux qui s’y sont lancé vous diront qu’ensuite, l’addiction ne fait que grandir.

Groov’it Dance Studio

L’école de danse Groov’it est la première école de danse spécialiste de la danse blues. Partage, plaisir, challenge : dans leurs cours comme dans leurs stages et soirées, la team Groov’it fait tout pour que la danse ne soit pas seulement une activité, mais un générateur de lien social et de créativité artistique. Aller boire un verre entre profs/élèves, créer des projets de danse ou de musique, aider des partenaires à se développer… toutes ces choses font partie du projet d’ensemble de l’école !

https://groovit-dancestudio.com/

Venez vous initier et danser le blues en plein air !

Du dimanche 24 août 2025 au dimanche 14 septembre 2025 :

dimanche

de 14h30 à 17h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Square Dominique Bernard 1 boulevard Jules-Ferry 75011 PARIS

https://groovit-dancestudio.com/index.php/cours-debutants-danse-lindy-hop-et-blues-paris/ hello.groovit@gmail.com https://www.facebook.com/dancestudiogroovit https://www.facebook.com/dancestudiogroovit