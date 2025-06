Concert-promenade : soleil jazz quartet Kiosque du Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière Paris 6 juillet 2025

La « Soleil Jazz Quartet » d’Arthur

des Ligneris (chant, saxophone ténor) avec Romain Habert (guitare),

Jean-Baptiste Loutte (batterie) et Octave Potier (contrebasse) vous propose un

voyage musical captivant où des mélodies intemporelles se mêlent à des

improvisations vibrantes, à la rencontre de l’âme de la chanson française.

Le dimanche 06 juillet 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Dans le cadre des « Kiosques en fête » de la Ville

de Paris, l’association Productions Chez Nous remet à l’ordre du jour une

pratique ancienne, celle des concerts-promenades en plein air et fait revivre

ainsi les kiosques à musique parisiens d’antan. Le but est de favoriser de

manière informelle la convivialité, l’harmonie et la bonne entente entre les

passants, habitants du quartier, visiteurs, etc., qui bénéficient gratuitement

de cette prestation musicale.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-06T19:00:00+02:00

2025-07-06T17:00:00+02:00_2025-07-06T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T20:00:00+02:00

Kiosque du Square d’Anvers-Jean-Claude Carrière 10 bis Av. Trudaine 75009 Paris

+33670660960 https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/ https://www.facebook.com/cheznouschezvous2020/

Le Soleil Jazz Quartet vous fait voyager dans le swing des grands airs des comédies de Broadway, le rafinnement ensoleillé du Brésil avec la Bossa-Nova, la force joyeuse de la Nouvelle-Orléans, ou encore la sophistication douce de grands airs de la chanson française.