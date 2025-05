Concerts et spectacle au square Maurice Gardette – Kiosque du Square Maurice Gardette Paris, 25 mai 2025, Paris.

Le dimanche 25 mai à 16h :

Concert de jazz et musique improvisée de l’Atelier Musica avec Steve Potts

Le jeudi 29 mai 2025 à 16h :

Spectacle ERRRUPTKKTPTL, création théâtrale ad hoc sur le thème volcanique du Printemps des poètes, pièce originale composée à partir de haïkus, poèmes et chansons avec Carol, Christian, Marie-Françoise, Martine, Mathieu, Nicolas, Sanja Eléonore et Tanith.

En compagnie et présence de Lara Plowright à la peinture.

Cette représentation sera suivie d’une invitation au public à improviser avec les performers.

Le samedi 28 juin à 16h :

Concert de jazz et musique improvisée du Ménilmontant Street Band avec Steve Potts.

Le samedi 28 juin 2025

de 16h00 à 19h00

Le jeudi 29 mai 2025

de 16h00 à 19h00

Le dimanche 25 mai 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-25T19:00:00+02:00

2025-05-25T17:00:00+02:00_2025-05-25T20:00:00+02:00;2025-05-29T17:00:00+02:00_2025-05-29T20:00:00+02:00;2025-06-28T17:00:00+02:00_2025-06-28T20:00:00+02:00

fin : 2025-06-28T22:00:00+02:00

Kiosque du Square Maurice Gardette Square Maurice Gardette 75011 Paris

https://www.helloasso.com/associations/ateliers-du-chaudron/evenements/s-il-m-est-prete-vie-poemes-de-louise-herlin-1923-2023

Concerts et spectacle au square Maurice Gardette, dans le cadre de Kiosques en fête