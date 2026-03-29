Kiosque en Fête à la promenade Pereire – Ternes Maillot Promenade Pereire Paris

MAI

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DIMANCHE 31 MAI — de 16h30 à 18h30

Hit Rewind — Groupe de reprises pop et variétés

JUIN

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SAMEDI 6 JUIN — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

Concerts et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Promenade Pereire boulevard Pereire 75017 Paris

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