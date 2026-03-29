Kiosque en Fête à la promenade Pereire – Thérèse Pierre Promenade Pereire Paris

Kiosque en Fête à la promenade Pereire - Thérèse Pierre Promenade Pereire Paris

Kiosque en Fête à la promenade Pereire – Thérèse Pierre Promenade Pereire Paris samedi 18 avril 2026.

JUIN


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h15 à 16h45
Groupe Pouss’Café – New Orleans — Musique Nouvelle Orleans –
Pouss’Café


SAMEDI 13 JUIN — de 14h30 à 16h30
Concert jazz en quintet — Concert de Jazz

Concerts et musique sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Promenade Pereire boulevard Pereire  75017 Paris
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