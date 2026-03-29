Kiosque en Fête au Boulevard Blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris

Kiosque en Fête au Boulevard Blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris

Kiosque en Fête au Boulevard Blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL

• SAMEDI 18 AVRIL — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

MAI

• SAMEDI 23 MAI — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 13h00
Dynamic tempo jazz variétés — Un répertoire jazz
ecclectique avec chanteuse


SAMEDI 30 MAI — de 17h30 à 18h00
Concert RAIZERS RZR — Raizers RZR en oncert pop rock

JUIN


MERCREDI 3 JUIN — de 14h30 à 17h00
Voir et lire l’ADN — Découvrir l’ADN et l’extraire à partir de bananes


SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des elèves des académies — Concert des élèves des
académies musicales


SAMEDI 13 JUIN — de 16h30 à 17h30
Concert RAIZERS RZR — Raizers RZR en concert pop rock


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h00
Contes d’ici et d’ailleurs — Contes pour les familles et
les adultes


SAMEDI 27 JUIN — de 14h30 à 16h00
les harmonies qui cajolent l’oreille — les harmonies qui
cajolent l’oreille


DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 16h30
Les métiers rares racontés par nos habitants du 13 —
Rencontres & animations

JUILLET


LUNDI 13 JUILLET — de 15h30 à 17h00
Jean-François DELERAY solo piano voix instrumentaux — Une ambiance conviviale et
chaleureuse

AOÛT


SAMEDI 22 AOÛT — de 14h00 à 17h00
Musique et partage — Nous sommes une association la main
ouverte.

SEPTEMBRE


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h30
Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert
d’orchestre

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Kiosque du boulevard Blanqui Sur le terre-plein central, face au n°5 du Boulevard Blanqui  75013 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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