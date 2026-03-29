Kiosque en Fête au Boulevard Blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris

AVRIL

• SAMEDI 18 AVRIL — de 11h30 à 13h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

MAI

• SAMEDI 23 MAI — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 13h00

Dynamic tempo jazz variétés — Un répertoire jazz

ecclectique avec chanteuse

•

SAMEDI 30 MAI — de 17h30 à 18h00

Concert RAIZERS RZR — Raizers RZR en oncert pop rock

JUIN

•

MERCREDI 3 JUIN — de 14h30 à 17h00

Voir et lire l’ADN — Découvrir l’ADN et l’extraire à partir de bananes

•

SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 17h00

Concert des elèves des académies — Concert des élèves des

académies musicales

•

SAMEDI 13 JUIN — de 16h30 à 17h30

Concert RAIZERS RZR — Raizers RZR en concert pop rock

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h00

Contes d’ici et d’ailleurs — Contes pour les familles et

les adultes

•

SAMEDI 27 JUIN — de 14h30 à 16h00

les harmonies qui cajolent l’oreille — les harmonies qui

cajolent l’oreille

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 16h30

Les métiers rares racontés par nos habitants du 13 —

Rencontres & animations

JUILLET

•

LUNDI 13 JUILLET — de 15h30 à 17h00

Jean-François DELERAY solo piano voix instrumentaux — Une ambiance conviviale et

chaleureuse

AOÛT

•

SAMEDI 22 AOÛT — de 14h00 à 17h00

Musique et partage — Nous sommes une association la main

ouverte.

SEPTEMBRE

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h30

Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert

d’orchestre

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Kiosque du boulevard Blanqui Sur le terre-plein central, face au n°5 du Boulevard Blanqui 75013 Paris

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