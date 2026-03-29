Kiosque en Fête au Boulevard Blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris
Kiosque en Fête au Boulevard Blanqui Kiosque du boulevard Blanqui Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
• SAMEDI 18 AVRIL — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
MAI
• SAMEDI 23 MAI — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 13h00
Dynamic tempo jazz variétés — Un répertoire jazz
ecclectique avec chanteuse
•
SAMEDI 30 MAI — de 17h30 à 18h00
Concert RAIZERS RZR — Raizers RZR en oncert pop rock
JUIN
•
MERCREDI 3 JUIN — de 14h30 à 17h00
Voir et lire l’ADN — Découvrir l’ADN et l’extraire à partir de bananes
•
SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des elèves des académies — Concert des élèves des
académies musicales
•
SAMEDI 13 JUIN — de 16h30 à 17h30
Concert RAIZERS RZR — Raizers RZR en concert pop rock
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h00
Contes d’ici et d’ailleurs — Contes pour les familles et
les adultes
•
SAMEDI 27 JUIN — de 14h30 à 16h00
les harmonies qui cajolent l’oreille — les harmonies qui
cajolent l’oreille
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 16h30
Les métiers rares racontés par nos habitants du 13 —
Rencontres & animations
JUILLET
•
LUNDI 13 JUILLET — de 15h30 à 17h00
Jean-François DELERAY solo piano voix instrumentaux — Une ambiance conviviale et
chaleureuse
AOÛT
•
SAMEDI 22 AOÛT — de 14h00 à 17h00
Musique et partage — Nous sommes une association la main
ouverte.
SEPTEMBRE
•
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h30
Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert
d’orchestre
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Kiosque du boulevard Blanqui Sur le terre-plein central, face au n°5 du Boulevard Blanqui 75013 Paris
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