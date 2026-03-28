Kiosque en Fête au jardin Curial Jardin Curial Paris

Kiosque en Fête au jardin Curial Jardin Curial Paris

Kiosque en Fête au jardin Curial Jardin Curial Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


DIMANCHE 26 AVRIL — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la
Karakola

MAI


SAMEDI 16 MAI — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue


DIMANCHE 24 MAI — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la
Karakola

JUILLET


MERCREDI 1 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Bougez avec La Cloche — Après-midi sportif et festif

Spectacle, théâtre et sport y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Jardin Curial 92, 94 rue Curial  75019 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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