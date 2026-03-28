Kiosque en Fête au jardin Curial Jardin Curial Paris

AVRIL

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DIMANCHE 26 AVRIL — de 13h30 à 13h45

LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la

Karakola

MAI

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SAMEDI 16 MAI — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre

participative et multilingue

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DIMANCHE 24 MAI — de 13h30 à 13h45

LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la

Karakola

JUILLET

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MERCREDI 1 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Bougez avec La Cloche — Après-midi sportif et festif

Spectacle, théâtre et sport y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin Curial 92, 94 rue Curial 75019 Paris

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