Kiosque en Fête au jardin Curial Jardin Curial Paris
Kiosque en Fête au jardin Curial Jardin Curial Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la
Karakola
MAI
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SAMEDI 16 MAI — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue
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DIMANCHE 24 MAI — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la
Karakola
JUILLET
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MERCREDI 1 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Bougez avec La Cloche — Après-midi sportif et festif
Spectacle, théâtre et sport y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardin Curial 92, 94 rue Curial 75019 Paris
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