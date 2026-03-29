Kiosque en Fête au jardin de Marianne Jardin de Marianne Paris

Kiosque en Fête au jardin de Marianne Jardin de Marianne Paris

Kiosque en Fête au jardin de Marianne Jardin de Marianne Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique

JUIN

• SAMEDI
6 JUIN — de 14h30 à 17h00
Le kiosque Nation fait la fête — Animation musicale, danse, jeux, troc de
plantes..


SAMEDI 6 JUIN — de 10h00 à 12h00
Le kiosque nation fait la fête — Atelier -Sensibilisation
aux gestes qui sauvent-


SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h30
Mesure Zéro — Musique de films, jazz, pop


SAMEDI 20 JUIN — de 10h00 à 13h00
Grosses bises — Ecoute collective du podacst Grosses
bises


SAMEDI 27 JUIN — de 17h00 à 18h00
CHORALE POP&SOUL PARIS NANTES — Chorale de variété internationale et
française

JUILLET

• DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique

• SAMEDI 25 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique

OCTOBRE


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h00 à 16h00
Concert de fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert fanfare

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Jardin de Marianne Place de la Nation  75012 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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