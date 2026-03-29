Kiosque en Fête au jardin de Marianne Jardin de Marianne Paris
Kiosque en Fête au jardin de Marianne Jardin de Marianne Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
JUIN
• SAMEDI
6 JUIN — de 14h30 à 17h00
Le kiosque Nation fait la fête — Animation musicale, danse, jeux, troc de
plantes..
•
SAMEDI 6 JUIN — de 10h00 à 12h00
Le kiosque nation fait la fête — Atelier -Sensibilisation
aux gestes qui sauvent-
•
SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h30
Mesure Zéro — Musique de films, jazz, pop
•
SAMEDI 20 JUIN — de 10h00 à 13h00
Grosses bises — Ecoute collective du podacst Grosses
bises
•
SAMEDI 27 JUIN — de 17h00 à 18h00
CHORALE POP&SOUL PARIS NANTES — Chorale de variété internationale et
française
JUILLET
• DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique
• SAMEDI 25 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique
OCTOBRE
•
SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h00 à 16h00
Concert de fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert fanfare
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardin de Marianne Place de la Nation 75012 Paris
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