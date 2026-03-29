Kiosque en Fête au jardin de Marianne Jardin de Marianne Paris

AVRIL

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

JUIN

• SAMEDI

6 JUIN — de 14h30 à 17h00

Le kiosque Nation fait la fête — Animation musicale, danse, jeux, troc de

plantes..

•

SAMEDI 6 JUIN — de 10h00 à 12h00

Le kiosque nation fait la fête — Atelier -Sensibilisation

aux gestes qui sauvent-

•

SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h30

Mesure Zéro — Musique de films, jazz, pop

•

SAMEDI 20 JUIN — de 10h00 à 13h00

Grosses bises — Ecoute collective du podacst Grosses

bises

•

SAMEDI 27 JUIN — de 17h00 à 18h00

CHORALE POP&SOUL PARIS NANTES — Chorale de variété internationale et

française

JUILLET

• DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et

Musique Classique

• SAMEDI 25 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et

Musique Classique

OCTOBRE

•

SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h00 à 16h00

Concert de fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert fanfare

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin de Marianne Place de la Nation 75012 Paris

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Jardin de Marianne et trouvez le meilleur itinéraire

