Kiosque en fête au Jardin d’Éole Jardin d’Eole Paris
Kiosque en fête au Jardin d’Éole Jardin d’Eole Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
Tibétaines
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MERCREDI 22 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danse culturelle
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse Tibétaine — Danse culturelle
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MERCREDI 29 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danse
JUIN
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MERCREDI 3 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danse
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MERCREDI 3 JUIN — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
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DIMANCHE 7 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses traditionnelles
• MERCREDI
10 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses
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DIMANCHE 14 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles
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MARDI 16 JUIN — de 15h00 à 18h00
L’eau, un cycle à préserver — Pollution de l’eau et
cycles expliqués
• MERCREDI
17 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses autour de la culture Tibétaine
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MERCREDI 24 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danses culturelles du Tibet
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SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 19h00
Les Ateliers du Bidule : création musicale — Atelier de
composition et écriture musicale
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DIMANCHE 28 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
JUILLET
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MERCREDI 1 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — danses traditionnelles du Tibet
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DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibetaine — Danses traditionnelles du Tibet
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MERCREDI 8 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
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DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
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MERCREDI 15 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
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DIMANCHE 19 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
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MERCREDI 22 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
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DIMANCHE 26 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danses traditionnelles tibétaine
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MERCREDI 29 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine
AOÛT
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DIMANCHE 2 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles
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MERCREDI 5 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine
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DIMANCHE 9 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine
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MERCREDI 12 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet
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DIMANCHE 16 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danse traditionnelle tibétaine
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MERCREDI 19 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet
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DIMANCHE 23 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétain — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet
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MERCREDI 26 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet
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DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet
Concerts, ateliers et spectacles y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardin d’Eole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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