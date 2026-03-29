Kiosque en fête au Jardin d’Éole Jardin d’Eole Paris

AVRIL

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 16h30 à 19h30

Danse tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles

Tibétaines

•

MERCREDI 22 AVRIL — de 16h30 à 19h30

Danse tibétaine — Danse culturelle

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h30 à 19h30

Danse Tibétaine — Danse culturelle

•

MERCREDI 29 AVRIL — de 16h30 à 19h30

Danse tibétaine — Danse

JUIN

•

MERCREDI 3 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danses tibétaine — Danse

•

MERCREDI 3 JUIN — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danses tibétaine — Danses traditionnelles

• MERCREDI

10 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danses tibétaine — Danses

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles

•

MARDI 16 JUIN — de 15h00 à 18h00

L’eau, un cycle à préserver — Pollution de l’eau et

cycles expliqués

• MERCREDI

17 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danses tibétaine — Danses autour de la culture Tibétaine

•

MERCREDI 24 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danse tibétaine — Danses culturelles du Tibet

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 19h00

Les Ateliers du Bidule : création musicale — Atelier de

composition et écriture musicale

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

JUILLET

•

MERCREDI 1 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses tibétaine — danses traditionnelles du Tibet

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibetaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

MERCREDI 8 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

DIMANCHE 19 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

MERCREDI 22 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

DIMANCHE 26 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danse tibétaine — Danses traditionnelles tibétaine

•

MERCREDI 29 JUILLET — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine

AOÛT

•

DIMANCHE 2 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles

•

MERCREDI 5 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine

•

DIMANCHE 9 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine

•

MERCREDI 12 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles

du Tibet

•

DIMANCHE 16 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danse traditionnelle tibétaine

•

MERCREDI 19 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

•

DIMANCHE 23 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétain — Danses traditionnelles et culturelles

du Tibet

•

MERCREDI 26 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles

du Tibet

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h30 à 19h30

Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles

du Tibet

Concerts, ateliers et spectacles y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin d’Eole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris

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