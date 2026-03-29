Kiosque en fête au Jardin d’Éole Jardin d’Eole Paris

Kiosque en fête au Jardin d'Éole Jardin d'Eole Paris

Kiosque en fête au Jardin d’Éole Jardin d’Eole Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


DIMANCHE 19 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
Tibétaines


MERCREDI 22 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danse culturelle


DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse Tibétaine — Danse culturelle


MERCREDI 29 AVRIL — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danse

JUIN


MERCREDI 3 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danse


MERCREDI 3 JUIN — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue


DIMANCHE 7 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses traditionnelles

• MERCREDI
10 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses


DIMANCHE 14 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles


MARDI 16 JUIN — de 15h00 à 18h00
L’eau, un cycle à préserver — Pollution de l’eau et
cycles expliqués

• MERCREDI
17 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses autour de la culture Tibétaine


MERCREDI 24 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danses culturelles du Tibet


SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 19h00
Les Ateliers du Bidule : création musicale — Atelier de
composition et écriture musicale


DIMANCHE 28 JUIN — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet

JUILLET


MERCREDI 1 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — danses traditionnelles du Tibet


DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibetaine — Danses traditionnelles du Tibet


MERCREDI 8 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet


DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet


MERCREDI 15 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet


DIMANCHE 19 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet


MERCREDI 22 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet


DIMANCHE 26 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danse tibétaine — Danses traditionnelles tibétaine


MERCREDI 29 JUILLET — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine

AOÛT


DIMANCHE 2 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles


MERCREDI 5 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine


DIMANCHE 9 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles Tibétaine


MERCREDI 12 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet


DIMANCHE 16 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danse traditionnelle tibétaine


MERCREDI 19 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses tibétaine — Danses traditionnelles du Tibet


DIMANCHE 23 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétain — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet


MERCREDI 26 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet


DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h30 à 19h30
Danses Tibétaine — Danses traditionnelles et culturelles
du Tibet

Concerts, ateliers et spectacles y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Jardin d’Eole 56 rue d’Aubervilliers  75018 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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