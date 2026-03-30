Kiosque en fête au jardin du Ranelagh Jardin du Ranelagh PARIS
Kiosque en fête au jardin du Ranelagh Jardin du Ranelagh PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 17h00
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 16h00
Concert du Swing Parisis Orchestra — Concert éclectique
(jazz, variété internationale)
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SAMEDI 25 AVRIL — de 16h30 à 17h00
FREE DANCE AU SOLEIL — POP AU PRINTEMPS, Après le sport le réconfort
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SAMEDI 25 AVRIL — de 11h30 à 13h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 17h00 à 19h30
Quatuor RAMDAM — Quatuor Jazz
MAI
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VENDREDI 1 MAI — de 09h00 à 11h00
cours de Zumba en plein air — profitez d’un cours de Zumba ouvert à tous !
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SAMEDI 2 MAI — de 14h30 à 16h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée
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VENDREDI 8 MAI — de 09h00 à 12h00
profitez d’un cours de Zumba ouvert à tous ! — Cours de zumba (danse cardio)
de 9h-10h
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SAMEDI 9 MAI — de 14h30 à 16h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
• DIMANCHE 10 MAI — de 14h30 à 16h30
Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk
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MERCREDI 13 MAI — de 15h00 à 18h00
Malle à jouer en famille – Apprentis d’Auteuil — Malle à
jouer en famille
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SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h45
Concert Jazz – Big Band EJB — Concert jazz et musique
latine
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DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 16h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée
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SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
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DIMANCHE 24 MAI — de 16h30 à 18h30
Concert Pop Rock groupe HitRewind — Concert de reprises
de titres des années 80 à 2000
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SAMEDI 30 MAI — de 14h00 à 16h00
Concert fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert fanfare
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DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 17h00
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké
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SAMEDI 6 JUIN — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris
• DIMANCHE 7 JUIN — de 11h00 à 12h30
Concert O2Vie — Concert spectacle
duo piano voix
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DIMANCHE 7 JUIN — de 16h30 à 18h30
Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises
pop rock
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MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue
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JEUDI 11 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée
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VENDREDI 12 JUIN — de 18h30 à 20h30
Le Songe d’une nuit d’été — Le lycée Molière monte Le Songe d’une nuit
d’été
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SAMEDI 13 JUIN — de 16h30 à 17h30
Musique Territoriale de l’Armée du Salut (Brass-Ba —
concert Brass-Band
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SAMEDI 13 JUIN — de 11h30 à 13h00
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
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DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert-Promenade des Productions Chez Nous — « Mathis
Andersen en concert » Chanson folk-pop
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DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h30
Musiques et Danses Traditionnelles de Cuba — Concert
dansant
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MARDI 16 JUIN — de 18h30 à 20h30
Le Songe d’une nuit d’été de Molière ! — Le Songe d’une
nuit d’été par le lycée Molière
• VENDREDI
19 JUIN — de 18h30 à 20h30
Le Songe d’une nuit d’été de Molière ! — Le Songe d’une
nuit d’été par le lycée Molière
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SAMEDI 20 JUIN — de 15h30 à 16h30
Concert Ensemble 16 Sing! — Variétés française et
anglophones
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SAMEDI 20 JUIN — de 11h30 à 13h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
•
SAMEDI 27 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké
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SAMEDI 27 JUIN — de 11h30 à 13h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix improvisée
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DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45
Bal musette en 1900 — Démonstrations de danses 19ème et
début 20ème
JUILLET
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DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 18h30
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire
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SAMEDI 11 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée
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SAMEDI 18 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
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SAMEDI 25 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée
SEPTEMBRE
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 16h55
Concert du cover band LOST IN VINTAGE — Concert de reprises du groupe
Lost in Vintage
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Malle à jouer en famille – Apprentis d’Auteuil — Malle à
jouer en famille
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs
• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Backyards — Groupe de reprises
OCTOBRE
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SAMEDI 3 OCTOBRE — de 16h30 à 18h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs
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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert de jazz
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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 11h30 à 13h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs
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SAMEDI 17 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs
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SAMEDI 24 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs
Concerts et représentations de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS
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