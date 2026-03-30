Kiosque en fête au jardin du Ranelagh Jardin du Ranelagh PARIS

Kiosque en fête au jardin du Ranelagh Jardin du Ranelagh PARIS

Kiosque en fête au jardin du Ranelagh Jardin du Ranelagh PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 17h00
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 16h00
Concert du Swing Parisis Orchestra — Concert éclectique
(jazz, variété internationale)


SAMEDI 25 AVRIL — de 16h30 à 17h00
FREE DANCE AU SOLEIL — POP AU PRINTEMPS, Après le sport le réconfort


SAMEDI 25 AVRIL — de 11h30 à 13h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


DIMANCHE 26 AVRIL — de 17h00 à 19h30
Quatuor RAMDAM — Quatuor Jazz

MAI


VENDREDI 1 MAI — de 09h00 à 11h00
cours de Zumba en plein air — profitez d’un cours de Zumba ouvert à tous !


SAMEDI 2 MAI — de 14h30 à 16h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée


VENDREDI 8 MAI — de 09h00 à 12h00
profitez d’un cours de Zumba ouvert à tous ! — Cours de zumba (danse cardio)
de 9h-10h


SAMEDI 9 MAI — de 14h30 à 16h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

• DIMANCHE 10 MAI — de 14h30 à 16h30
Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk


MERCREDI 13 MAI — de 15h00 à 18h00
Malle à jouer en famille – Apprentis d’Auteuil — Malle à
jouer en famille


SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h45
Concert Jazz – Big Band EJB — Concert jazz et musique
latine


DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 16h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée


SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


DIMANCHE 24 MAI — de 16h30 à 18h30
Concert Pop Rock groupe HitRewind — Concert de reprises
de titres des années 80 à 2000


SAMEDI 30 MAI — de 14h00 à 16h00
Concert fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert fanfare


DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 17h00
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké


SAMEDI 6 JUIN — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris

• DIMANCHE 7 JUIN — de 11h00 à 12h30
Concert O2Vie — Concert spectacle
duo piano voix


DIMANCHE 7 JUIN — de 16h30 à 18h30
Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises
pop rock


MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue


JEUDI 11 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée


VENDREDI 12 JUIN — de 18h30 à 20h30
Le Songe d’une nuit d’été — Le lycée Molière monte Le Songe d’une nuit
d’été


SAMEDI 13 JUIN — de 16h30 à 17h30
Musique Territoriale de l’Armée du Salut (Brass-Ba —
concert Brass-Band


SAMEDI 13 JUIN — de 11h30 à 13h00
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert-Promenade des Productions Chez Nous — « Mathis
Andersen en concert » Chanson folk-pop


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h30
Musiques et Danses Traditionnelles de Cuba — Concert
dansant


MARDI 16 JUIN — de 18h30 à 20h30
Le Songe d’une nuit d’été de Molière ! — Le Songe d’une
nuit d’été par le lycée Molière

• VENDREDI
19 JUIN — de 18h30 à 20h30
Le Songe d’une nuit d’été de Molière ! — Le Songe d’une
nuit d’été par le lycée Molière


SAMEDI 20 JUIN — de 15h30 à 16h30
Concert Ensemble 16 Sing! — Variétés française et
anglophones


SAMEDI 20 JUIN — de 11h30 à 13h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


SAMEDI 27 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké


SAMEDI 27 JUIN — de 11h30 à 13h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix improvisée


DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45
Bal musette en 1900 — Démonstrations de danses 19ème et
début 20ème

JUILLET


DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 18h30
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire


SAMEDI 11 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée


SAMEDI 18 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


SAMEDI 25 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée

SEPTEMBRE


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 16h55
Concert du cover band LOST IN VINTAGE — Concert de reprises du groupe
Lost in Vintage


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Malle à jouer en famille – Apprentis d’Auteuil — Malle à
jouer en famille


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Backyards — Groupe de reprises

OCTOBRE


SAMEDI 3 OCTOBRE — de 16h30 à 18h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert de jazz


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 11h30 à 13h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs


SAMEDI 17 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs


SAMEDI 24 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

Concerts et représentations de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon  75016 PARIS
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