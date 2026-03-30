Kiosque en fête au jardin du Ranelagh Jardin du Ranelagh PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 17h00

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 16h00

Concert du Swing Parisis Orchestra — Concert éclectique

(jazz, variété internationale)

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 16h30 à 17h00

FREE DANCE AU SOLEIL — POP AU PRINTEMPS, Après le sport le réconfort

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 11h30 à 13h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 17h00 à 19h30

Quatuor RAMDAM — Quatuor Jazz

MAI

•

VENDREDI 1 MAI — de 09h00 à 11h00

cours de Zumba en plein air — profitez d’un cours de Zumba ouvert à tous !

•

SAMEDI 2 MAI — de 14h30 à 16h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

•

VENDREDI 8 MAI — de 09h00 à 12h00

profitez d’un cours de Zumba ouvert à tous ! — Cours de zumba (danse cardio)

de 9h-10h

•

SAMEDI 9 MAI — de 14h30 à 16h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

• DIMANCHE 10 MAI — de 14h30 à 16h30

Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk

•

MERCREDI 13 MAI — de 15h00 à 18h00

Malle à jouer en famille – Apprentis d’Auteuil — Malle à

jouer en famille

•

SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h45

Concert Jazz – Big Band EJB — Concert jazz et musique

latine

•

DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 16h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

•

SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

DIMANCHE 24 MAI — de 16h30 à 18h30

Concert Pop Rock groupe HitRewind — Concert de reprises

de titres des années 80 à 2000

•

SAMEDI 30 MAI — de 14h00 à 16h00

Concert fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert fanfare

•

DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 17h00

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké

•

SAMEDI 6 JUIN — de 11h00 à 12h00

Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de

Trombones de Presque Paris

• DIMANCHE 7 JUIN — de 11h00 à 12h30

Concert O2Vie — Concert spectacle

duo piano voix

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 16h30 à 18h30

Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises

pop rock

•

MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre

participative et multilingue

•

JEUDI 11 JUIN — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt

de musique variée

•

VENDREDI 12 JUIN — de 18h30 à 20h30

Le Songe d’une nuit d’été — Le lycée Molière monte Le Songe d’une nuit

d’été

•

SAMEDI 13 JUIN — de 16h30 à 17h30

Musique Territoriale de l’Armée du Salut (Brass-Ba —

concert Brass-Band

•

SAMEDI 13 JUIN — de 11h30 à 13h00

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 12h00

Concert-Promenade des Productions Chez Nous — « Mathis

Andersen en concert » Chanson folk-pop

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h30

Musiques et Danses Traditionnelles de Cuba — Concert

dansant

•

MARDI 16 JUIN — de 18h30 à 20h30

Le Songe d’une nuit d’été de Molière ! — Le Songe d’une

nuit d’été par le lycée Molière

• VENDREDI

19 JUIN — de 18h30 à 20h30

Le Songe d’une nuit d’été de Molière ! — Le Songe d’une

nuit d’été par le lycée Molière

•

SAMEDI 20 JUIN — de 15h30 à 16h30

Concert Ensemble 16 Sing! — Variétés française et

anglophones

•

SAMEDI 20 JUIN — de 11h30 à 13h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

SAMEDI 27 JUIN — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké

•

SAMEDI 27 JUIN — de 11h30 à 13h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix improvisée

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 14h15 à 16h45

Bal musette en 1900 — Démonstrations de danses 19ème et

début 20ème

JUILLET

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 18h30

Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de

Baudelaire

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

•

SAMEDI 18 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

SAMEDI 25 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt

de musique variée

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 16h55

Concert du cover band LOST IN VINTAGE — Concert de reprises du groupe

Lost in Vintage

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Malle à jouer en famille – Apprentis d’Auteuil — Malle à

jouer en famille

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30

Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30

Backyards — Groupe de reprises

OCTOBRE

•

SAMEDI 3 OCTOBRE — de 16h30 à 18h30

Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30

Wouap Didou Big Band – Concert de Jazz — Concert de jazz

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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 11h30 à 13h30

Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

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SAMEDI 17 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30

Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

•

SAMEDI 24 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30

Vibre by Emily — Cercles de chants créatifs

Concerts et représentations de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon 75016 PARIS

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