Kiosque en Fête au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela PARIS
Kiosque en Fête au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le
monde chante en même temps avec musiciens
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
•
JEUDI 23 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
•
VENDREDI 24 AVRIL — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 12h00 à 12h45
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h00 à 16h00
Voyage au Mexique sans quitter Paris — Pendant l’espace
d’une heure, voyagez au Mexique.
MAI
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VENDREDI 1 MAI — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
SAMEDI 2 MAI — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké
•
VENDREDI 8 MAI — de 18h00 à 19h00
Concert The Initiativ – Indie Rock — Concert de groupes
de rock parisiens
•
SAMEDI 9 MAI — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké
•
DIMANCHE 10 MAI — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
•
DIMANCHE 10 MAI — de 11h30 à 12h00
Amesbury School — Une tournée européenne, des chansons
contemporaines
•
SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h00
Ernestophone — Fanfare étudiante de l’ENS
•
DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 17h00
Les Escalaclownettes — Clownes bienviellantes et
enthousiastes
•
VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00
Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale
Vox Rox et prestations en solo/duo
•
SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 16h30
Concert de la Fanfare Clandestine — Venez vibrer au
rythme des cuivres et percussion
•
DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
•
DIMANCHE 24 MAI — de 13h00 à 14h00
La Chansonnerie des cuivres — Concert de quintette de
cuivres Q5
•
SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M
•
DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30
Concert de l’orchestre d’harmonie Vents Debout — Vents
debout est un ensemble d’harmonie
JUIN
•
SAMEDI 13 JUIN — de 12h00 à 13h00
Concert rock du Conservatoire Mozart — Concert des
ateliers de musiques actuelles
• SAMEDI
13 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 12h00 à 13h30
Sing & Groove Together – Chorale groove & funk —
Arrangements originaux des années 70 à nos jours
• DIMANCHE 14 JUIN — de 17h00 à 17h30
concert pop rock — concert pop rock
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JEUDI 18 JUIN — de 16h30 à 18h30
Musique folk concert deux guitares et trois voix —
concert deux guitares acoustiques et trois voix
•
VENDREDI 19 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
•
SAMEDI 20 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 18h30
Ciné-Concert : le Cabinet du Dr. Caligari — Orchestre
jouant en live devant un film muet
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 11h00 à 14h00
chorale gospel soul pop — chorale à capella gospel soul
pop
•
MERCREDI 24 JUIN — de 15h00 à 16h00
Michigan Musician Abroad – Concert — Concert de jeunes
musiciens du Michigan
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul
• SAMEDI 27 JUIN — de 11h00 à 14h00
The Soul
Friends en Live — The Soul Friends en Live
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 16h30
B12 Big band — Orchestre de 12 musiciens avec un
répertoire varié
JUILLET
• MERCREDI 1 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Bayou
Musicians Abroad — Concert gratuit- Orchestre Bayou Musicians abroad
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h30
sHommeS XY Performance et bal inclusif tout public —
Performance musicale et chorégraphique / bal
•
JEUDI 9 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Okehampton College Band — Concert
• VENDREDI
10 JUILLET — de 16h00 à 17h15
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’
• MARDI 14 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée
•
JEUDI 16 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles
•
SAMEDI 18 JUILLET — de 16h00 à 18h00
Cabaret Gandaia Ensaio Aberto — Bloco de rue de carnaval
brésilien
•
SAMEDI 18 JUILLET — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
•
SAMEDI 25 JUILLET — de 14h30 à 16h30
Archange Gospel en concert ! — Archange Gospel, la FeelGood
Chorale de Paris
AOÛT
• DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
•
DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
SEPTEMBRE
• SAMEDI
5 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
L´HEURE DU CONTE EN ANGLAIS AVEC KIDS&us — Conte
théâtralisé pour enfants en anglais
•
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
concert rock undercover — concert pop rock
•
SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 16h45
Les Vieilles — Les tubes explosent avec les vieilles
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk
• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
OCTOBRE
• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
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DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
• SAMEDI 17 OCTOBRE — de 18h00 à 19h00
Mawasa TWINS — Soul music
• SAMEDI 24 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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