Kiosque en Fête au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela PARIS

Kiosque en Fête au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela PARIS

Kiosque en Fête au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le
monde chante en même temps avec musiciens


DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz


JEUDI 23 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique


VENDREDI 24 AVRIL — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix


SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz


SAMEDI 25 AVRIL — de 12h00 à 12h45
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques


DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h00 à 16h00
Voyage au Mexique sans quitter Paris — Pendant l’espace
d’une heure, voyagez au Mexique.

MAI


VENDREDI 1 MAI — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets


SAMEDI 2 MAI — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké


VENDREDI 8 MAI — de 18h00 à 19h00
Concert The Initiativ – Indie Rock — Concert de groupes
de rock parisiens


SAMEDI 9 MAI — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké


DIMANCHE 10 MAI — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz


DIMANCHE 10 MAI — de 11h30 à 12h00
Amesbury School — Une tournée européenne, des chansons
contemporaines


SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h00
Ernestophone — Fanfare étudiante de l’ENS


DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 17h00
Les Escalaclownettes — Clownes bienviellantes et
enthousiastes


VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00
Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale
Vox Rox et prestations en solo/duo


SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 16h30
Concert de la Fanfare Clandestine — Venez vibrer au
rythme des cuivres et percussion


DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz


DIMANCHE 24 MAI — de 13h00 à 14h00
La Chansonnerie des cuivres — Concert de quintette de
cuivres Q5


SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M


DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30
Concert de l’orchestre d’harmonie Vents Debout — Vents
debout est un ensemble d’harmonie

JUIN


SAMEDI 13 JUIN — de 12h00 à 13h00
Concert rock du Conservatoire Mozart — Concert des
ateliers de musiques actuelles

• SAMEDI
13 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké


DIMANCHE 14 JUIN — de 12h00 à 13h30
Sing & Groove Together – Chorale groove & funk —
Arrangements originaux des années 70 à nos jours

• DIMANCHE 14 JUIN — de 17h00 à 17h30
concert pop rock — concert pop rock


JEUDI 18 JUIN — de 16h30 à 18h30
Musique folk concert deux guitares et trois voix —
concert deux guitares acoustiques et trois voix


VENDREDI 19 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique


SAMEDI 20 JUIN — de 14h20 à 16h40
Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké


DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 18h30
Ciné-Concert : le Cabinet du Dr. Caligari — Orchestre
jouant en live devant un film muet


DIMANCHE 21 JUIN — de 11h00 à 14h00
chorale gospel soul pop — chorale à capella gospel soul
pop


MERCREDI 24 JUIN — de 15h00 à 16h00
Michigan Musician Abroad – Concert — Concert de jeunes
musiciens du Michigan


SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul

• SAMEDI 27 JUIN — de 11h00 à 14h00
The Soul
Friends en Live — The Soul Friends en Live


DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 16h30
B12 Big band — Orchestre de 12 musiciens avec un
répertoire varié

JUILLET

• MERCREDI 1 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Bayou
Musicians Abroad — Concert gratuit- Orchestre Bayou Musicians abroad


SAMEDI 4 JUILLET — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris


SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets


DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h30
sHommeS XY Performance et bal inclusif tout public —
Performance musicale et chorégraphique / bal


JEUDI 9 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Okehampton College Band — Concert

• VENDREDI
10 JUILLET — de 16h00 à 17h15
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

• MARDI 14 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée


JEUDI 16 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles


SAMEDI 18 JUILLET — de 16h00 à 18h00
Cabaret Gandaia Ensaio Aberto — Bloco de rue de carnaval
brésilien


SAMEDI 18 JUILLET — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue


SAMEDI 25 JUILLET — de 14h30 à 16h30
Archange Gospel en concert ! — Archange Gospel, la FeelGood
Chorale de Paris

AOÛT

• DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets


DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel

SEPTEMBRE

• SAMEDI
5 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
L´HEURE DU CONTE EN ANGLAIS AVEC KIDS&us — Conte
théâtralisé pour enfants en anglais


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
concert rock undercover — concert pop rock


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 16h45
Les Vieilles — Les tubes explosent avec les vieilles


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

OCTOBRE

• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

• SAMEDI 17 OCTOBRE — de 18h00 à 19h00
Mawasa TWINS — Soul music

• SAMEDI 24 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger  75001 PARIS
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