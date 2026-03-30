Kiosque en Fête au jardin Nelson Mandela Jardin Nelson Mandela PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 16h15 à 18h45

LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le

monde chante en même temps avec musiciens

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

•

JEUDI 23 AVRIL — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

•

VENDREDI 24 AVRIL — de 17h00 à 19h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et

voix

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 12h00 à 12h45

NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h00 à 16h00

Voyage au Mexique sans quitter Paris — Pendant l’espace

d’une heure, voyagez au Mexique.

MAI

•

VENDREDI 1 MAI — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

SAMEDI 2 MAI — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké

•

VENDREDI 8 MAI — de 18h00 à 19h00

Concert The Initiativ – Indie Rock — Concert de groupes

de rock parisiens

•

SAMEDI 9 MAI — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké

•

DIMANCHE 10 MAI — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

•

DIMANCHE 10 MAI — de 11h30 à 12h00

Amesbury School — Une tournée européenne, des chansons

contemporaines

•

SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h00

Ernestophone — Fanfare étudiante de l’ENS

•

DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 17h00

Les Escalaclownettes — Clownes bienviellantes et

enthousiastes

•

VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00

Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale

Vox Rox et prestations en solo/duo

•

SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 16h30

Concert de la Fanfare Clandestine — Venez vibrer au

rythme des cuivres et percussion

•

DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

•

DIMANCHE 24 MAI — de 13h00 à 14h00

La Chansonnerie des cuivres — Concert de quintette de

cuivres Q5

•

SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 19h00

Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino

avec dj organisé par l’association La M

•

DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30

Concert de l’orchestre d’harmonie Vents Debout — Vents

debout est un ensemble d’harmonie

JUIN

•

SAMEDI 13 JUIN — de 12h00 à 13h00

Concert rock du Conservatoire Mozart — Concert des

ateliers de musiques actuelles

• SAMEDI

13 JUIN — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 12h00 à 13h30

Sing & Groove Together – Chorale groove & funk —

Arrangements originaux des années 70 à nos jours

• DIMANCHE 14 JUIN — de 17h00 à 17h30

concert pop rock — concert pop rock

•

JEUDI 18 JUIN — de 16h30 à 18h30

Musique folk concert deux guitares et trois voix —

concert deux guitares acoustiques et trois voix

•

VENDREDI 19 JUIN — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

•

SAMEDI 20 JUIN — de 14h20 à 16h40

Barbaroké — Un mélange entre orgue de Barbarie et Karaoké

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 18h30

Ciné-Concert : le Cabinet du Dr. Caligari — Orchestre

jouant en live devant un film muet

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 11h00 à 14h00

chorale gospel soul pop — chorale à capella gospel soul

pop

•

MERCREDI 24 JUIN — de 15h00 à 16h00

Michigan Musician Abroad – Concert — Concert de jeunes

musiciens du Michigan

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson

française, soul

• SAMEDI 27 JUIN — de 11h00 à 14h00

The Soul

Friends en Live — The Soul Friends en Live

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 14h30 à 16h30

B12 Big band — Orchestre de 12 musiciens avec un

répertoire varié

JUILLET

• MERCREDI 1 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Bayou

Musicians Abroad — Concert gratuit- Orchestre Bayou Musicians abroad

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 11h00 à 12h00

Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de

Trombones de Presque Paris

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h30

sHommeS XY Performance et bal inclusif tout public —

Performance musicale et chorégraphique / bal

•

JEUDI 9 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Okehampton College Band — Concert

• VENDREDI

10 JUILLET — de 16h00 à 17h15

Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert

familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

• MARDI 14 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes

musiciens en tournée

•

JEUDI 16 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits

ensembles

•

SAMEDI 18 JUILLET — de 16h00 à 18h00

Cabaret Gandaia Ensaio Aberto — Bloco de rue de carnaval

brésilien

•

SAMEDI 18 JUILLET — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

•

SAMEDI 25 JUILLET — de 14h30 à 16h30

Archange Gospel en concert ! — Archange Gospel, la FeelGood

Chorale de Paris

AOÛT

• DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 17h00

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

SEPTEMBRE

• SAMEDI

5 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00

L´HEURE DU CONTE EN ANGLAIS AVEC KIDS&us — Conte

théâtralisé pour enfants en anglais

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00

concert rock undercover — concert pop rock

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 16h45

Les Vieilles — Les tubes explosent avec les vieilles

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –

Orienté Pop Rock Funk

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

OCTOBRE

• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

• SAMEDI 17 OCTOBRE — de 18h00 à 19h00

Mawasa TWINS — Soul music

• SAMEDI 24 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger 75001 PARIS

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