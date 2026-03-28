Kiosque en Fête au jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS

AVRIL

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 11h00 à 13h00

Lecture à voix Haute : ode à la nature ! — Lecture à plusieurs

voix d’extraits de romans

•

JEUDI 30 AVRIL — de 17h05 à 19h00

Showcase Panafrik’Art – Sesison d’écoute — Showcase des

talents urbains africains

MAI

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VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et

ateliers d’initiation hip-hop

•

VENDREDI 8 MAI — de 14h30 à 16h30

Fanfare Texas Couscous — Animation musicale haute en

couleurs

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SAMEDI 9 MAI — de 16h30 à 18h30

Cabaret Gandaia Ensaio Aberto — Bloco de rue de musique

brésilienne de carnaval

•

MARDI 12 MAI — de 19h00 à 20h00

Chorale pop-rock – Jukefox — Jukefox, chorale pop-rock à

4 voix

•

MARDI 19 MAI — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

•

SAMEDI 23 MAI — de 16h15 à 18h45

LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le

monde chante en même temps avec musiciens

• LUNDI 18 MAI — de 14h30 à 16h30

Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk

• DIMANCHE

24 MAI — de 16h15 à 18h45

LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le

monde chante en même temps avec musiciens

•

SAMEDI 30 MAI — de 17h00 à 18h00

Concert de folklore argentin avec la LOCA ! — Concert de

folklore argentin

•

DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h30

B12 Big band — Orchestre de 12 musiciens avec un

répertoire varié

JUIN

•

MARDI 2 JUIN — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

•

MERCREDI 3 JUIN — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 17h30

Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 11h00 à 12h00

Les zébulon.e.s, — Musiques à danser, danser, danser !

•

MARDI 9 JUIN — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

•

SAMEDI 13 JUIN — de 17h00 à 18h30

Noa Garçon, street show — Concert de rap, chant en solo

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30

Bal Cubain, par l’Orquesta MI SOL — Voyage musical à travers les Caraïbes

•

SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 16h30

Chorale Bomokeur — Chorale

•

MARDI 23 JUIN — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

•

VENDREDI 26 JUIN — de 14h30 à 15h45

Spectacle de Danse — Spectacle de Danse.

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h15

Performance artistique en plein air — Performance

artistique organisée par MINERVA

•

MARDI 30 JUIN — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

JUILLET

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Concert The Initiativ – Indie Rock — Concert de groupes

de rock parisiens

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 12h00 à 13h30

PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop

revisitée.

•

MARDI 7 JUILLET — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 14h00 à 18h00

Exposition photo argentique — Carnets de voyage à

l’argentique

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Atelier participatif de cueca chilienne — Venez apprendre

la danse traditionnelle

chilienne

•

JEUDI 16 JUILLET — de 14h30 à 18h00

Sante des femmes au fil du temps — Frise chronologique de

la santé des femmes

• SAMEDI 18 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et

Musique Classique

•

DIMANCHE 26 JUILLET — de 14h30 à 16h30

TRANSAT PARIS en concert ! — Transat est en concert à

Paris !

AOÛT

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DIMANCHE 16 AOÛT — de 14h30 à 16h30

Agnes Singsing — Chansons swing

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 14h30 à 15h30

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

SEPTEMBRE

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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson

française, soul

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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 14h00 à 16h00

Concert fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert

fanfare

•

MARDI 22 SEPTEMBRE — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30

Mesure Zéro — Musique de film, jazz et pop

•

MARDI 29 SEPTEMBRE — de 08h00 à 09h00

Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives

OCTOBRE

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SAMEDI 3 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00

Concert ensemble de cuivres — Les tubistes amateurs en

orchestre

•

DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 17h30 à 18h00

bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,

à écouter et à danser

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS

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