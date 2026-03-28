Kiosque en Fête au jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS
Kiosque en Fête au jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 11h00 à 13h00
Lecture à voix Haute : ode à la nature ! — Lecture à plusieurs
voix d’extraits de romans
•
JEUDI 30 AVRIL — de 17h05 à 19h00
Showcase Panafrik’Art – Sesison d’écoute — Showcase des
talents urbains africains
MAI
•
VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop
•
VENDREDI 8 MAI — de 14h30 à 16h30
Fanfare Texas Couscous — Animation musicale haute en
couleurs
•
SAMEDI 9 MAI — de 16h30 à 18h30
Cabaret Gandaia Ensaio Aberto — Bloco de rue de musique
brésilienne de carnaval
•
MARDI 12 MAI — de 19h00 à 20h00
Chorale pop-rock – Jukefox — Jukefox, chorale pop-rock à
4 voix
•
MARDI 19 MAI — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
•
SAMEDI 23 MAI — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le
monde chante en même temps avec musiciens
• LUNDI 18 MAI — de 14h30 à 16h30
Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk
• DIMANCHE
24 MAI — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le
monde chante en même temps avec musiciens
•
SAMEDI 30 MAI — de 17h00 à 18h00
Concert de folklore argentin avec la LOCA ! — Concert de
folklore argentin
•
DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h30
B12 Big band — Orchestre de 12 musiciens avec un
répertoire varié
JUIN
•
MARDI 2 JUIN — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
•
MERCREDI 3 JUIN — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 17h30
Paris O’Jazz — Groupe de musique brésilienne et Jazz
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 11h00 à 12h00
Les zébulon.e.s, — Musiques à danser, danser, danser !
•
MARDI 9 JUIN — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
•
SAMEDI 13 JUIN — de 17h00 à 18h30
Noa Garçon, street show — Concert de rap, chant en solo
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30
Bal Cubain, par l’Orquesta MI SOL — Voyage musical à travers les Caraïbes
•
SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 16h30
Chorale Bomokeur — Chorale
•
MARDI 23 JUIN — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
•
VENDREDI 26 JUIN — de 14h30 à 15h45
Spectacle de Danse — Spectacle de Danse.
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h15
Performance artistique en plein air — Performance
artistique organisée par MINERVA
•
MARDI 30 JUIN — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
JUILLET
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Concert The Initiativ – Indie Rock — Concert de groupes
de rock parisiens
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 12h00 à 13h30
PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop
revisitée.
•
MARDI 7 JUILLET — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 14h00 à 18h00
Exposition photo argentique — Carnets de voyage à
l’argentique
•
DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Atelier participatif de cueca chilienne — Venez apprendre
la danse traditionnelle
chilienne
•
JEUDI 16 JUILLET — de 14h30 à 18h00
Sante des femmes au fil du temps — Frise chronologique de
la santé des femmes
• SAMEDI 18 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique
•
DIMANCHE 26 JUILLET — de 14h30 à 16h30
TRANSAT PARIS en concert ! — Transat est en concert à
Paris !
AOÛT
•
DIMANCHE 16 AOÛT — de 14h30 à 16h30
Agnes Singsing — Chansons swing
•
SAMEDI 29 AOÛT — de 14h30 à 15h30
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
SEPTEMBRE
•
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul
•
SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 14h00 à 16h00
Concert fanfare ‘Chez Mectons of the Bouillon’ — Concert
fanfare
•
MARDI 22 SEPTEMBRE — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
•
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Mesure Zéro — Musique de film, jazz et pop
•
MARDI 29 SEPTEMBRE — de 08h00 à 09h00
Derrière la Forêt Sportives — Derrière la Forêt Sportives
OCTOBRE
•
SAMEDI 3 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00
Concert ensemble de cuivres — Les tubistes amateurs en
orchestre
•
DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini 14 rue des Récollets 75010 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Jardin Villemin – Mahsa Jîna Amini et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- FESTIVAL MONDIAL DE LA MAGIE – DOME DE PARIS Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 2026, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris 28 mars 2026
- Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Froids extrêmes, Les Étincelles du Palais de la découverte, Paris 28 mars 2026
- Visites Spectacles : découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu Visites Spectacles Paris 28 mars 2026