Kiosque en Fête au parc de Belleville Parc de Belleville Paris
Kiosque en Fête au parc de Belleville Parc de Belleville Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 18h00
Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles
conviviales
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good — Concert 90-2000 – Expérience
du chant collectif
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 16h00 à 19h00
KDKOL OPEN AIR — DJ set en open air à l’arrivée des beaux
jours
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 11h30 à 13h30
Percussions brésiliennes et danseuses — percussions
brésiliennes et danseuses
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —
Concert 90-2000 – Expérience du chant collectif
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 18h00
Spring Teuf by Sisteuf — Promotion de DJ féminines
émergentes
MAI
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VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00
Feodum Festival — DJ set & Ateliers participatifs
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SAMEDI 2 MAI — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de
France et Europe
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DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
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VENDREDI 8 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par
l’Amicale des Dimanches Électroniques
•
SAMEDI 9 MAI — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de France et Europe
•
SAMEDI 9 MAI — de 10h15 à 12h45
Séquence rapide — Expérience musicale et picturale
•
DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun
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JEUDI 14 MAI — de 15h00 à 18h00
Radio Flouka — Événement musical grand public
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SAMEDI 16 MAI — de 15h00 à 18h00
Sons Solidaire de La Ville Lumières — Animation de musiques actuelles
•
SAMEDI 16 MAI — de 11h00 à 14h00
Concert Gospel Soul Pop — Chorale a capella de 40 voix
gospel soul pop
•
DIMANCHE 17 MAI — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good — Concert pop
90-2000-Expérience du chant collectif
•
DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 18h00
Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles
convivales
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DIMANCHE 24 MAI — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —
Concert pop 90-2000-Expérience du chant collectif
•
DIMANCHE 24 MAI — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des régions de France et
Europe
•
LUNDI 25 MAI — de 15h00 à 18h00
Radio Flouka — Événement musical grand public
• SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 18h00
Sweet Kiosk — DJ Sets
•
DIMANCHE 31 MAI — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —
Concert pop 90-2000-Expérience du chant collectif
•
DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 19h00
LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à
Belleville
JUIN
• JEUDI 4 JUIN — de 16h00 à 17h30
Inklu’Mix — Tour du monde soul-funk
•
SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert de folklore argentin avec la LOCA ! — Concert de
folklore argentin
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun
• DIMANCHE
14 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert de l’orchestre La Symphonie délibérée — Concert
de l’orchestre La Symphonie délibérée
• SAMEDI 20 JUIN — de 15h00 à 17h00
Sweet Kiosk — DJ Sets
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DIMANCHE 21 JUIN — de 15h30 à 17h30
Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! —
Chants révolutionnaires, populaires ou classiques
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 16h30 à 18h30
Open Mic Couleur Béton — Open Mic – Scène ouverte
Rap/Hiphop –
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 19h00
Ultra Doux à l’Amphithéâtre du Parc de Belleville —
Après-midi de partage de la musique électronique
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 19h00
LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à
Belleville
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 20h00 à 23h00
Belleville en Vrai 2026 — Temps fort festif final du
festival annuel
JUILLET
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M
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SAMEDI 4 JUILLET — de 11h00 à 14h00
chorale gospel soul pop — chorale à capella gospel soul
pop
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 17h00 à 18h30
La Fanfare au Carreau — Musiques gourmandes à danser en
grand orchestre
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SAMEDI 11 JUILLET — de 15h15 à 17h45
Jardin sonore avec Motorium Botanic — Fréquences
botaniques sonores à l’amphithéâtre
•
DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un
bien commun
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MERCREDI 15 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
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SAMEDI 18 JUILLET — de 16h00 à 19h00
LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à
Belleville
• DIMANCHE 19 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Air Radio Sofa au Parc de
Belleville — DJ sets au Parc de Belleville avec Radio Sofa
•
MERCREDI 22 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes et tous
•
MERCREDI 29 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes
et tous
AOÛT
•
MERCREDI 5 AOÛT — de 15h00 à 16h00
Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes et tous
•
DIMANCHE 23 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
• SAMEDI 29 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Radio Flouka
— Événement musical grand public
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DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open air DRIIING — Après-midi entre musique et
scénographie au parc
SEPTEMBRE
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions France et Europe
• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Spectacle de danse et atelier avec
le public — Spectacle de danse et atelier avec le public
•
SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un
bien commun
•
SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles
convivales
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Ultra Doux à l’Amphithéâtre du Parc de Belleville —
Après-midi de partage de la musique électronique
•
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
DJ 100ºC SOUNDSYSTEM — Événement musiques électroniques
type dj set.
OCTOBRE
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SAMEDI 3 OCTOBRE — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de France et Europe
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DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 18h00 à 19h00
Chorale Rock L’Echo Râleur — Chorale Rock A Cappella 4
pupitres déjantés
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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 16h00 à 19h00
Pavillon Framboise — Voyage sonore pour faire danser petits et grands
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DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un
bien commun
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SAMEDI 17 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions artistiques
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DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions
artistiques
•
SAMEDI 24 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions artistiques
•
DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions
artistiques
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat
Paris
Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (351m)
Bus -> 96 : Julien Lacroix (Paris) (296m)
Vélib -> Parc de Belleville – Julien Lacroix (53.44m)
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