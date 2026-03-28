Kiosque en Fête au parc de Belleville Parc de Belleville Paris

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 18h00

Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles

conviviales

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 11h30 à 13h00

Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good — Concert 90-2000 – Expérience

du chant collectif

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h30

Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 16h00 à 19h00

KDKOL OPEN AIR — DJ set en open air à l’arrivée des beaux

jours

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 11h30 à 13h30

Percussions brésiliennes et danseuses — percussions

brésiliennes et danseuses

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 11h30 à 13h00

Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —

Concert 90-2000 – Expérience du chant collectif

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 18h00

Spring Teuf by Sisteuf — Promotion de DJ féminines

émergentes

MAI

•

VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00

Feodum Festival — DJ set & Ateliers participatifs

•

SAMEDI 2 MAI — de 14h20 à 18h45

Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de

France et Europe

•

DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

VENDREDI 8 MAI — de 16h00 à 18h30

Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par

l’Amicale des Dimanches Électroniques

•

SAMEDI 9 MAI — de 14h20 à 18h45

Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de France et Europe

•

SAMEDI 9 MAI — de 10h15 à 12h45

Séquence rapide — Expérience musicale et picturale

•

DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 18h30

Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun

•

JEUDI 14 MAI — de 15h00 à 18h00

Radio Flouka — Événement musical grand public

•

SAMEDI 16 MAI — de 15h00 à 18h00

Sons Solidaire de La Ville Lumières — Animation de musiques actuelles

•

SAMEDI 16 MAI — de 11h00 à 14h00

Concert Gospel Soul Pop — Chorale a capella de 40 voix

gospel soul pop

•

DIMANCHE 17 MAI — de 11h30 à 13h00

Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good — Concert pop

90-2000-Expérience du chant collectif

•

DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 18h00

Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles

convivales

•

DIMANCHE 24 MAI — de 11h30 à 13h00

Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —

Concert pop 90-2000-Expérience du chant collectif

•

DIMANCHE 24 MAI — de 14h20 à 18h45

Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des régions de France et

Europe

•

LUNDI 25 MAI — de 15h00 à 18h00

Radio Flouka — Événement musical grand public

• SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 18h00

Sweet Kiosk — DJ Sets

•

DIMANCHE 31 MAI — de 11h30 à 13h00

Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —

Concert pop 90-2000-Expérience du chant collectif

•

DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 19h00

LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à

Belleville

JUIN

• JEUDI 4 JUIN — de 16h00 à 17h30

Inklu’Mix — Tour du monde soul-funk

•

SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert de folklore argentin avec la LOCA ! — Concert de

folklore argentin

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h30

Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun

• DIMANCHE

14 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert de l’orchestre La Symphonie délibérée — Concert

de l’orchestre La Symphonie délibérée

• SAMEDI 20 JUIN — de 15h00 à 17h00

Sweet Kiosk — DJ Sets

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 15h30 à 17h30

Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! —

Chants révolutionnaires, populaires ou classiques

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 16h30 à 18h30

Open Mic Couleur Béton — Open Mic – Scène ouverte

Rap/Hiphop –

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 19h00

Ultra Doux à l’Amphithéâtre du Parc de Belleville —

Après-midi de partage de la musique électronique

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 19h00

LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à

Belleville

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 20h00 à 23h00

Belleville en Vrai 2026 — Temps fort festif final du

festival annuel

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino

avec dj organisé par l’association La M

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 11h00 à 14h00

chorale gospel soul pop — chorale à capella gospel soul

pop

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 17h00 à 18h30

La Fanfare au Carreau — Musiques gourmandes à danser en

grand orchestre

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 15h15 à 17h45

Jardin sonore avec Motorium Botanic — Fréquences

botaniques sonores à l’amphithéâtre

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h30

Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un

bien commun

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

•

SAMEDI 18 JUILLET — de 16h00 à 19h00

LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à

Belleville

• DIMANCHE 19 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Open Air Radio Sofa au Parc de

Belleville — DJ sets au Parc de Belleville avec Radio Sofa

•

MERCREDI 22 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes et tous

•

MERCREDI 29 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes

et tous

AOÛT

•

MERCREDI 5 AOÛT — de 15h00 à 16h00

Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes et tous

•

DIMANCHE 23 AOÛT — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

• SAMEDI 29 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Radio Flouka

— Événement musical grand public

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 19h00

Open air DRIIING — Après-midi entre musique et

scénographie au parc

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 14h20 à 18h45

Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions France et Europe

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00

Spectacle de danse et atelier avec

le public — Spectacle de danse et atelier avec le public

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00

Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino

avec dj organisé par l’association La M

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h30

Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un

bien commun

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles

convivales

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00

Ultra Doux à l’Amphithéâtre du Parc de Belleville —

Après-midi de partage de la musique électronique

•

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

DJ 100ºC SOUNDSYSTEM — Événement musiques électroniques

type dj set.

OCTOBRE

•

SAMEDI 3 OCTOBRE — de 14h20 à 18h45

Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de France et Europe

•

DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 18h00 à 19h00

Chorale Rock L’Echo Râleur — Chorale Rock A Cappella 4

pupitres déjantés

•

SAMEDI 10 OCTOBRE — de 16h00 à 19h00

Pavillon Framboise — Voyage sonore pour faire danser petits et grands

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 18h30

Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un

bien commun

•

SAMEDI 17 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15

Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions artistiques

•

DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15

Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions

artistiques

•

SAMEDI 24 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15

Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions artistiques

•

DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15

Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions

artistiques

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes 75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat Paris

Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (351m)

Bus -> 96 : Julien Lacroix (Paris) (296m)

Vélib -> Parc de Belleville – Julien Lacroix (53.44m)

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