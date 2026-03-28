Kiosque en Fête au parc de Belleville Parc de Belleville Paris

Kiosque en Fête au parc de Belleville Parc de Belleville Paris

Kiosque en Fête au parc de Belleville Parc de Belleville Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 18h00
Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles
conviviales


DIMANCHE 19 AVRIL — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good — Concert 90-2000 – Expérience
du chant collectif


DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun


SAMEDI 25 AVRIL — de 16h00 à 19h00
KDKOL OPEN AIR — DJ set en open air à l’arrivée des beaux
jours


SAMEDI 25 AVRIL — de 11h30 à 13h30
Percussions brésiliennes et danseuses — percussions
brésiliennes et danseuses


DIMANCHE 26 AVRIL — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —
Concert 90-2000 – Expérience du chant collectif


DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 18h00
Spring Teuf by Sisteuf — Promotion de DJ féminines
émergentes

MAI


VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00
Feodum Festival — DJ set & Ateliers participatifs


SAMEDI 2 MAI — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de
France et Europe


DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


VENDREDI 8 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par
l’Amicale des Dimanches Électroniques


SAMEDI 9 MAI — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de France et Europe


SAMEDI 9 MAI — de 10h15 à 12h45
Séquence rapide — Expérience musicale et picturale


DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun


JEUDI 14 MAI — de 15h00 à 18h00
Radio Flouka — Événement musical grand public


SAMEDI 16 MAI — de 15h00 à 18h00
Sons Solidaire de La Ville Lumières — Animation de musiques actuelles


SAMEDI 16 MAI — de 11h00 à 14h00
Concert Gospel Soul Pop — Chorale a capella de 40 voix
gospel soul pop


DIMANCHE 17 MAI — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good — Concert pop
90-2000-Expérience du chant collectif


DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 18h00
Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles
convivales


DIMANCHE 24 MAI — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —
Concert pop 90-2000-Expérience du chant collectif


DIMANCHE 24 MAI — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des régions de France et
Europe


LUNDI 25 MAI — de 15h00 à 18h00
Radio Flouka — Événement musical grand public

• SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 18h00
Sweet Kiosk — DJ Sets


DIMANCHE 31 MAI — de 11h30 à 13h00
Chorale Club, l’expérience chant la plus feel good —
Concert pop 90-2000-Expérience du chant collectif


DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 19h00
LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à
Belleville

JUIN

• JEUDI 4 JUIN — de 16h00 à 17h30
Inklu’Mix — Tour du monde soul-funk


SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert de folklore argentin avec la LOCA ! — Concert de
folklore argentin


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un bien commun

• DIMANCHE
14 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert de l’orchestre La Symphonie délibérée — Concert
de l’orchestre La Symphonie délibérée

• SAMEDI 20 JUIN — de 15h00 à 17h00
Sweet Kiosk — DJ Sets


DIMANCHE 21 JUIN — de 15h30 à 17h30
Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! —
Chants révolutionnaires, populaires ou classiques


DIMANCHE 21 JUIN — de 16h30 à 18h30
Open Mic Couleur Béton — Open Mic – Scène ouverte
Rap/Hiphop –


SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 19h00
Ultra Doux à l’Amphithéâtre du Parc de Belleville —
Après-midi de partage de la musique électronique


DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 19h00
LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à
Belleville


DIMANCHE 28 JUIN — de 20h00 à 23h00
Belleville en Vrai 2026 — Temps fort festif final du
festival annuel

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M


SAMEDI 4 JUILLET — de 11h00 à 14h00
chorale gospel soul pop — chorale à capella gospel soul
pop


DIMANCHE 5 JUILLET — de 17h00 à 18h30
La Fanfare au Carreau — Musiques gourmandes à danser en
grand orchestre


SAMEDI 11 JUILLET — de 15h15 à 17h45
Jardin sonore avec Motorium Botanic — Fréquences
botaniques sonores à l’amphithéâtre


DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un
bien commun


MERCREDI 15 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets


SAMEDI 18 JUILLET — de 16h00 à 19h00
LA MEUTE : Belleville Open Air — Apres midi dansante à
Belleville

• DIMANCHE 19 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Air Radio Sofa au Parc de
Belleville — DJ sets au Parc de Belleville avec Radio Sofa


MERCREDI 22 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes et tous


MERCREDI 29 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes
et tous

AOÛT


MERCREDI 5 AOÛT — de 15h00 à 16h00
Voulez-vous danser ? — Atelier inclusif ouvert à toutes et tous


DIMANCHE 23 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets

• SAMEDI 29 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Radio Flouka
— Événement musical grand public


DIMANCHE 30 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Open air DRIIING — Après-midi entre musique et
scénographie au parc

SEPTEMBRE


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions France et Europe

• DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Spectacle de danse et atelier avec
le public — Spectacle de danse et atelier avec le public


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un
bien commun


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Les Sons du Kiosques — Animation de musiques actuelles
convivales


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Ultra Doux à l’Amphithéâtre du Parc de Belleville —
Après-midi de partage de la musique électronique


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
DJ 100ºC SOUNDSYSTEM — Événement musiques électroniques
type dj set.

OCTOBRE


SAMEDI 3 OCTOBRE — de 14h20 à 18h45
Bal Folk en Seine — Danses et Musiques des Régions de France et Europe


DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 18h00 à 19h00
Chorale Rock L’Echo Râleur — Chorale Rock A Cappella 4
pupitres déjantés


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 16h00 à 19h00
Pavillon Framboise — Voyage sonore pour faire danser petits et grands


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 18h30
Festival Maison de l’Air — Préfiguration collective d’un
bien commun


SAMEDI 17 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions artistiques


DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions
artistiques


SAMEDI 24 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions artistiques


DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h45 à 18h15
Grisemule — Grisemule est un terrain d’expressions
artistiques

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Parc de Belleville 47 rue des Couronnes  75020 Entrée/sortie public et PMR par la rue Piat Paris
Métro -> 2 : Couronnes (Paris) (351m)
Bus -> 96 : Julien Lacroix (Paris) (296m)
Vélib -> Parc de Belleville – Julien Lacroix (53.44m)
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