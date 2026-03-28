Kiosque en Fête au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h30

Percussions batucada par Batuc’Active — Musique

percussions batucada

MAI

• MARDI 5 MAI — de 12h30 à 13h45

Concert de la chorale du 121 — la

chorale du 121 avenue de France

• DIMANCHE 17 MAI — de 14h00 à 15h30

HARMONY & SMILE A SOUL

CELEBRATION — RÉPERTOIRE CHANT SOUL

•

SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 16h30

Japon en Scène — Concert sur le thème du Japon

• SAMEDI

30 MAI — de 11h00 à 13h30

Pause, vous êtes au bon endroit — Spectacle de danse

théâtralisée

•

DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h00

Atelier d’écriture ‘Ma parole contre la tienne’ — Atelier d’écriture

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 17h00

Transmissions — Transmissions : voix et récits partagés

• DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 17h00

Concert de reprises Pop/Rock —

Concert de reprises Pop/Rock

•

JEUDI 11 JUIN — de 16h00 à 16h45

Walsall College Dance Troupe — Spectacle de danse

contemporaine

•

SAMEDI 13 JUIN — de 11h30 à 12h30

Spectacle de fin d’année – Halau Hula o Manoa —

Présentation de danses traditionnelles hawaïennes

•

SAMEDI 13 JUIN — de 16h00 à 19h00

Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino avec dj organisé par

l’association La M

• DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 16h30

Choeur

d’Artishow, big band vocal — Choeur d’Artishow, big band vocal

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 13h00

Dynamic tempo jazz variétés — Un répertoire jazz ecclectique avec chanteuse

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 18h00

Chants d’Italie pour la Fête de la Musique — Une heure de

chants populaires italiens

•

SAMEDI 27 JUIN — de 10h00 à 11h30

Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert d’orchestre

JUILLET

•

MERCREDI 1 JUILLET — de 14h30 à 17h30

Spectacle avec The Commonweal School (UK) — Musique et dance pop, des comédies

musicales

•

MERCREDI 1 JUILLET — de 12h00 à 13h15

Spectacle musical avec The Commonweal School (UK) —

Musique et danse pop, de comédies musicales.

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h30 à 17h30

duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —

voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises

• MERCREDI 8 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Oregon

Ambassadors of Music — L’Harmonie des Oregon Ambassadors of Music

•

MERCREDI 8 JUILLET — de 17h00 à 18h30

ICI, là-bas – spectacle — ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique)

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Open air Toilettes Mixtes — Dj sets & Paillettes

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 15h00 à 17h00

Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —

Partageons des chansons autour de l’orgue !

AOÛT

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LUNDI 17 AOÛT — de 15h30 à 17h00

Jean-François DELERAY solo piano voix instrumentaux — Une ambiance conviviale et

chaleureuse

SEPTEMBRE

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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00

Concert Rock avec GOne — Concert de reprise Rock

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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00

Concert des élèves de i’Institut Musical Suzuki de —

Concert classique

OCTOBRE

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30

Percussions batucada par Batuc’Active — Percussions de

carnaval batucada

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS

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