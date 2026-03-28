Kiosque en Fête au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS
Kiosque en Fête au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Percussions batucada par Batuc’Active — Musique
percussions batucada
MAI
• MARDI 5 MAI — de 12h30 à 13h45
Concert de la chorale du 121 — la
chorale du 121 avenue de France
• DIMANCHE 17 MAI — de 14h00 à 15h30
HARMONY & SMILE A SOUL
CELEBRATION — RÉPERTOIRE CHANT SOUL
•
SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 16h30
Japon en Scène — Concert sur le thème du Japon
• SAMEDI
30 MAI — de 11h00 à 13h30
Pause, vous êtes au bon endroit — Spectacle de danse
théâtralisée
•
DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h00
Atelier d’écriture ‘Ma parole contre la tienne’ — Atelier d’écriture
JUIN
•
SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 17h00
Transmissions — Transmissions : voix et récits partagés
• DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 17h00
Concert de reprises Pop/Rock —
Concert de reprises Pop/Rock
•
JEUDI 11 JUIN — de 16h00 à 16h45
Walsall College Dance Troupe — Spectacle de danse
contemporaine
•
SAMEDI 13 JUIN — de 11h30 à 12h30
Spectacle de fin d’année – Halau Hula o Manoa —
Présentation de danses traditionnelles hawaïennes
•
SAMEDI 13 JUIN — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino avec dj organisé par
l’association La M
• DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 16h30
Choeur
d’Artishow, big band vocal — Choeur d’Artishow, big band vocal
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 13h00
Dynamic tempo jazz variétés — Un répertoire jazz ecclectique avec chanteuse
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 18h00
Chants d’Italie pour la Fête de la Musique — Une heure de
chants populaires italiens
•
SAMEDI 27 JUIN — de 10h00 à 11h30
Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert d’orchestre
JUILLET
•
MERCREDI 1 JUILLET — de 14h30 à 17h30
Spectacle avec The Commonweal School (UK) — Musique et dance pop, des comédies
musicales
•
MERCREDI 1 JUILLET — de 12h00 à 13h15
Spectacle musical avec The Commonweal School (UK) —
Musique et danse pop, de comédies musicales.
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h30 à 17h30
duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —
voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises
• MERCREDI 8 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Oregon
Ambassadors of Music — L’Harmonie des Oregon Ambassadors of Music
•
MERCREDI 8 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas – spectacle — ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique)
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Open air Toilettes Mixtes — Dj sets & Paillettes
•
MERCREDI 15 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !
AOÛT
•
LUNDI 17 AOÛT — de 15h30 à 17h00
Jean-François DELERAY solo piano voix instrumentaux — Une ambiance conviviale et
chaleureuse
SEPTEMBRE
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00
Concert Rock avec GOne — Concert de reprise Rock
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Concert des élèves de i’Institut Musical Suzuki de —
Concert classique
OCTOBRE
•
DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Percussions batucada par Batuc’Active — Percussions de
carnaval batucada
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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