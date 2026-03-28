Kiosque en Fête au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

Kiosque en Fête au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS

Kiosque en Fête au parc de Choisy Parc de Choisy PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Percussions batucada par Batuc’Active — Musique
percussions batucada

MAI

• MARDI 5 MAI — de 12h30 à 13h45
Concert de la chorale du 121 — la
chorale du 121 avenue de France

• DIMANCHE 17 MAI — de 14h00 à 15h30
HARMONY & SMILE A SOUL
CELEBRATION — RÉPERTOIRE CHANT SOUL


SAMEDI 30 MAI — de 15h00 à 16h30
Japon en Scène — Concert sur le thème du Japon

• SAMEDI
30 MAI — de 11h00 à 13h30
Pause, vous êtes au bon endroit — Spectacle de danse
théâtralisée


DIMANCHE 31 MAI — de 14h30 à 16h00
Atelier d’écriture ‘Ma parole contre la tienne’ — Atelier d’écriture

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 17h00
Transmissions — Transmissions : voix et récits partagés

• DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 17h00
Concert de reprises Pop/Rock —
Concert de reprises Pop/Rock


JEUDI 11 JUIN — de 16h00 à 16h45
Walsall College Dance Troupe — Spectacle de danse
contemporaine


SAMEDI 13 JUIN — de 11h30 à 12h30
Spectacle de fin d’année – Halau Hula o Manoa —
Présentation de danses traditionnelles hawaïennes


SAMEDI 13 JUIN — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino avec dj organisé par
l’association La M

• DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 16h30
Choeur
d’Artishow, big band vocal — Choeur d’Artishow, big band vocal


DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 13h00
Dynamic tempo jazz variétés — Un répertoire jazz ecclectique avec chanteuse


DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 18h00
Chants d’Italie pour la Fête de la Musique — Une heure de
chants populaires italiens


SAMEDI 27 JUIN — de 10h00 à 11h30
Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert d’orchestre

JUILLET


MERCREDI 1 JUILLET — de 14h30 à 17h30
Spectacle avec The Commonweal School (UK) — Musique et dance pop, des comédies
musicales


MERCREDI 1 JUILLET — de 12h00 à 13h15
Spectacle musical avec The Commonweal School (UK) —
Musique et danse pop, de comédies musicales.


DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h30 à 17h30
duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —
voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises

• MERCREDI 8 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Oregon
Ambassadors of Music — L’Harmonie des Oregon Ambassadors of Music


MERCREDI 8 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas – spectacle — ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique)


SAMEDI 11 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Open air Toilettes Mixtes — Dj sets & Paillettes


MERCREDI 15 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !

AOÛT


LUNDI 17 AOÛT — de 15h30 à 17h00
Jean-François DELERAY solo piano voix instrumentaux — Une ambiance conviviale et
chaleureuse

SEPTEMBRE


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00
Concert Rock avec GOne — Concert de reprise Rock


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h00
Concert des élèves de i’Institut Musical Suzuki de —
Concert classique

OCTOBRE


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
Percussions batucada par Batuc’Active — Percussions de
carnaval batucada

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
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