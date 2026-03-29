Kiosque en Fête au parc Montsouris Parc Montsouris Paris

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 15h30

Acceptez les cookies ! — Réflexion théâtrale autour de la place des écrans

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 11h00 à 12h00

Cosmogonies du monde — spectacle de contes, tout public à

partir de 6 ans

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h15 à 18h15

CONCERT BRASSENS — Concert en majorité de chansons de

Georges Brassen

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 12h00

Fred Tolfey et son orgue de barbarie — Chanson et karaoké

à l’orgue de barbarie

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 15h00 à 18h00

Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks — Venez chanter

avec les Bachiques Bouzouks !

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 09h30 à 13h30

Défi Nature Urbaine Paris Île de France 2026 — Inventaire

de la Biodiversité avec iNaturalist

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30

GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —

CHANSONS POESIE LIZ VALENCE

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 11h00 à 12h30

Atelier d’écriture ‘Ma parole contre la tienne’ — Atelier

d’écriture

•

LUNDI 27 AVRIL — de 16h30 à 17h15

NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

•

MARDI 28 AVRIL — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

MAI

•

SAMEDI 2 MAI — de 15h30 à 17h00

RAIL DE PARIS EN MUSIQUE AU SOLEIL — POP en POP,

Après le sport le réconfort

•

DIMANCHE 3 MAI — de 15h15 à 17h45

CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de

Georges Brassens

•

DIMANCHE 3 MAI — de 12h00 à 13h15

La Fanfare au Carreau — Musiques gourmandes à danser en grand orchestre

•

JEUDI 7 MAI — de 15h00 à 18h00

A la découverte de l’orchestre — Venez écouter un moment

musical varié

•

VENDREDI 8 MAI — de 15h00 à 16h30

Montrouge à Lèvres – Chansons – Pop & variétés — Groupe de chant Variétés –

Pop

• SAMEDI 9 MAI — de 15h30 à 17h00

Rail Band de Paris – Jazz latin —

Spectacle musical de jazz latin

•

SAMEDI 9 MAI — de 11h00 à 12h30

Concert spectacle O2Vie — Duo piano voix chanson française

•

DIMANCHE 10 MAI — de 15h15 à 17h45

CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de

Georges Brassens

•

DIMANCHE 10 MAI — de 10h00 à 12h00

Eric Project Music — Mise en musique des Poèmes de

Baudelaire

•

SAMEDI 16 MAI — de 17h00 à 19h00

Concert de musique irlandaise — Concert de musique

irlandaise.

•

SAMEDI 16 MAI — de 11h00 à 12h00

Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de

Trombones de Presque Paris

•

DIMANCHE 17 MAI — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Orchestre de Jazz de 26 personnes

• DIMANCHE 17 MAI — de 11h00 à 13h00

FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE

•

LUNDI 18 MAI — de 19h30 à 20h30

Chorale pop-rock Lyndipop — Chorale pop-rock

•

VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00

Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale Vox Rox et

prestations en solo/duo

•

VENDREDI 22 MAI — de 14h30 à 16h30

duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —

voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises

•

SAMEDI 23 MAI — de 17h00 à 19h00

METROPOLIS VIBRATION – Reprises Pop Rock — Reprises Pop Rock

intergénérationnelles

•

SAMEDI 23 MAI — de 11h00 à 14h00

chorale à capella — Chorale a capella de 40 voix gospel

soul pop

•

DIMANCHE 24 MAI — de 17h30 à 18h00

concert undercover — concert pop

•

DIMANCHE 24 MAI — de 11h00 à 12h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout

public

• LUNDI 25 MAI — de 14h00 à 17h00

Paris Park Jam — Jam Hip Hop avec

musique live

•

VENDREDI 29 MAI — de 15h00 à 17h00

Concert Valentina M — Concert chanson française ukulélé,

guitare, voix

•

SAMEDI 30 MAI — de 17h30 à 18h00

concert Yeelo — concert pop rock

•

SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 12h30

Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert

d’orchestre

•

DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h00

bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine, à écouter et à danser

• DIMANCHE 31 MAI — de 11h30 à 13h00

Quand la musique voyage… — Un

voyage musical à travers les styles

JUIN

•

MARDI 2 JUIN — de 16h00 à 17h00

Concerts orchestres à l’école Bègles & Trélazé — Concert de musiques actuelles

• MERCREDI 3 JUIN — de 15h11 à 17h50

GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON

— GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON

•

VENDREDI 5 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert orchestres à l’école Pernay & Dunkerque — Concert de musiques actuelles

•

SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 17h30

concert pop — concert Yeelo

•

SAMEDI 6 JUIN — de 11h00 à 13h55

Voyage musical entre Hawai’i, Portugal et Corée — Ukulele, Chants et Percussions

du Monde

• MARDI 9 JUIN — de 19h30 à 20h30

Concert Orchestre Vocal — Concert

Orchestre Vocal

•

JEUDI 11 JUIN — de 15h30 à 17h00

Godstowe Pre School — Concert

•

JEUDI 11 JUIN — de 11h30 à 13h00

Godstowe Pre School — Concert

• VENDREDI 12 JUIN — de 19h00 à 21h00

METROPOLIS VIBRATION EN CONCERT —

Grands standards de la musique Pop-rock

• SAMEDI 13 JUIN — de 17h00 à 18h00

13’30 à la maison — Concert Jazz

•

SAMEDI 13 JUIN — de 10h45 à 12h00

Animation orchestre d’harmonie OSSIA — Concert de

l’orchestre d’harmonie OSSIA

•

LUNDI 15 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert orchestres à l’école — Concert de musiques

actuelles

•

MARDI 16 JUIN — de 17h00 à 18h00

Concert orchestres à l’école — Concert de musiques actuelles

•

MERCREDI 17 JUIN — de 14h30 à 15h30

Concert d’ensemble de cuivres — Concert d’ensemble de

cuivres

•

VENDREDI 19 JUIN — de 15h05 à 17h55

Bal Musette avec Paribal — Bal musette

•

SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout

public

• SAMEDI 20 JUIN — de 12h00 à 13h00

CONCERT VOCAL DANS UN JARDIN —

Concert vocal a cappella Renaissance et Baroque

•

LUNDI 22 JUIN — de 18h00 à 18h30

ECPP (ensemble de cuivres et percussions de Paris — Un

ensemble de cuivres et percussions

• MARDI 23 JUIN — de 15h11 à 17h50

GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON

— GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON

•

MERCREDI 24 JUIN — de 19h30 à 20h30

Concert par un orchestre d’harmonie — Concert par un

orchestre d’harmonie

• JEUDI 25 JUIN — de 12h00 à 13h00

Kinky

Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert

•

VENDREDI 26 JUIN — de 15h30 à 17h00

Fordingbridge Musical Théâtre Choir — Concert

•

VENDREDI 26 JUIN — de 11h30 à 13h00

Fordingbridge Musical Theatre Choir — Concert

• SAMEDI 27 JUIN — de 17h30 à 18h30

13’30 à la maison — Concert Jazz

•

SAMEDI 27 JUIN — de 10h30 à 13h29

Les Escalaclownettes en goguette — Clownes bienviellantes

et enthousiastes

•

MARDI 30 JUIN — de 11h00 à 12h00

Concert de l’ecole de Sandringham School Academy —

Concert gratuit avec un jazz band et chorale

JUILLET

•

MERCREDI 1 JUILLET — de 17h00 à 18h00

Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des comédies

musicales

• JEUDI 2 JUILLET — de 16h00 à 17h00

St Michael’s

School Chamber Choir, Jersey — Concert choral gratuit

•

VENDREDI 3 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée

• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson française

• SAMEDI 4 JUILLET — de 12h00 à 13h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

•

LUNDI 6 JUILLET — de 17h45 à 20h00

Les Pourquoi Pas – Paris en concert — Reprises de variété

française et internationale

•

MARDI 7 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Concert de l’ecole de The Grange School — Concert gratuit

avec un orchestre d’harmonie

•

MARDI 7 JUILLET — de 16h00 à 17h15

Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert

familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h30 à 17h30

St

Anthony’s Girls Catholic Academy Senior Choir — Concert

– Choir

•

MERCREDI 8 JUILLET — de 11h30 à 12h30

Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert

familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

• JEUDI 9 JUILLET — de 15h00 à 16h30

Gillingham

School Orchestra and Jazz Band — Jazz, musique populaire et

légère

•

JEUDI 9 JUILLET — de 11h30 à 12h30

Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert

familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

•

VENDREDI 10 JUILLET — de 11h00 à 13h00

Nottingham High School — Concert

•

VENDREDI 10 JUILLET — de 14h30 à 17h00

Nottingham High School — Concert

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

• SAMEDI 11 JUILLET — de 12h00 à 13h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Concert de Coleridge Community College — Concert gratuit de Coleridge

Community College

• DIMANCHE 12 JUILLET — de 13h30 à 15h30

CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS

VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS

•

LUNDI 13 JUILLET — de 15h00 à 16h30

Sponne School Ensembles — Concert gratuit de jazz/pop/rock

•

MARDI 14 JUILLET — de 15h00 à 16h30

Sponne School Ensembles — Concert gratuit de

jazz/pop/rock

•

MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes

musiciens en tournée

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 15h30 à 17h30

duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —

voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits

ensembles

•

JEUDI 16 JUILLET — de 15h00 à 16h00

The Ridgeway Stage Academy — Concert gratuit de musique

pop/comédie musicale

•

VENDREDI 17 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Townley Grammar School — Concert gratuit de chorale et d’orchestre

• SAMEDI 18 JUILLET — de 13h30 à 15h30

CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS

VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS

• DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

• DIMANCHE 19 JUILLET — de 11h00 à 12h30

Abigaelle — Tour de chant

•

LUNDI 20 JUILLET — de 14h30 à 16h30

FULL GNAWA — Concert Gnawa

•

MERCREDI 22 JUILLET — de 10h00 à 12h00

Eric Project Music — Mise en musique des Poèmes de

Baudelaire

•

JEUDI 23 JUILLET — de 15h30 à 18h00

White Garden – Kiosque du parc Montsouris — Concerts

acoustiques

•

VENDREDI 24 JUILLET — de 15h00 à 17h00

VALENTINA M en concert — Concert chanson française

pop-rock, compo

•

SAMEDI 25 JUILLET — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

• DIMANCHE 26 JUILLET — de 17h30 à 18h00

concert pop — concert pop

•

LUNDI 27 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Barnet Education Arts Trust — Concert d’orchestre gratuit

• MARDI 28 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Music

and Performing Arts Salford — Concert

• MARDI 28 JUILLET — de 11h30 à 13h00

Music

and Performing Arts Salford — Concert

•

MERCREDI 29 JUILLET — de 15h00 à 17h00

Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —

Partageons des chansons autour de l’orgue !

•

VENDREDI 31 JUILLET — de 15h00 à 17h00

Valentina M en concert — Concert chanson française pop-rock, compo

AOÛT

• SAMEDI 1 AOÛT — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 17h00

concert pop de Yeelo — concert pop

•

SAMEDI 8 AOÛT — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

•

DIMANCHE 9 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

• MARDI 11 AOÛT — de 14h39 à 16h20

GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —

CHANSONS LIZ VALENCE

•

DIMANCHE 16 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

SAMEDI 22 AOÛT — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

• SAMEDI 22 AOÛT — de 10h00 à 12h30

ASPP AÏKIBUDO ET KOBUDO — ASPP

AÏKIBUDO ET KOBUDO

•

DIMANCHE 23 AOÛT — de 17h30 à 18h00

concert Yeelo — concert pop rock

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 17h30 à 19h30

Chris Mittchel en Concert — Concert Pop-Rock

Intergénérationnel

• SAMEDI 29 AOÛT — de 10h00 à 12h30

ASPP AÏKIBUDO ET KOBUDO — ASPP

AÏKIBUDO ET KOBUDO

• DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

SEPTEMBRE

•

MARDI 1 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30

Passage.s d’où viens-tu? spectacle — Passage.s – d’où viens tu ?

spectacle jeune public

•

MERCREDI 2 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30

L´HEURE DU CONTE EN ANGLAIS AVEC KIDS&us — Conte

théâtralisé pour enfants en anglais

•

JEUDI 3 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30

ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique) —

•

VENDREDI 4 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

Danse avec les cygnes — Atelier chorégraphique sur le

thème du Cygne

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks ! —

• SAMEDI

5 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30

Musique française — Musique classique française pour tous

publics

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00

concert rock undercover — concert pop rock

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 10h30 à 12h30

Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! —

Chants révolutionnaires, populaires ou classiques

•

MERCREDI 9 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00

Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une

immersion musicale au coeur du Kiosque

•

VENDREDI 11 SEPTEMBRE — de 15h05 à 17h55

Bal Musette avec Paribal — Bal musette

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

Chorale Bomokeur — Chorale

• SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 11h30 à 13h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00

MUSIQUE KLEZMER TZIGANE ET DES

BALKANS — CONCERT AVEC MUSICIENS ET

CHANTEURS EN COSTUMES

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00

bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,

à écouter et à danser

• VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 18h00 à 19h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 17h00 à 19h00

METROPOLIS VIBRATION en concert — Concert Pop Rock

Intergénérationnel

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30

Concert de musique par l’orchestre LA RENAISSANCE —

Concert de kiosque

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h30

Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big

Band en concert

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00

MUSIQUE KLEZMER TZIGANE ET DES

BALKANS — CONCERT AVEC MUSICIENS ET

CHANTEURS EN COSTUMES

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h10

Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout

public

•

SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 12h00 à 13h00

Le Dire avec des Fleurs — Leader, mélodies françaises

•

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30

Pupitre92 — Musique de variéte par une harmonis

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00

concert pop — concert pop

OCTOBRE

•

SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00

TAIKOYAKI — Concert de tambours japonais

• SAMEDI 3 OCTOBRE — de 11h30 à 13h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 11h00 à 11h45

Choeurs sur Seine — Chorale classique

•

DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 16h00 à 17h30

Bal Cubain, orchestré par l’Orquesta MI SOL — Voyage

musical à travers les Caraïbes

•

SAMEDI 10 OCTOBRE — de 17h00 à 19h00

METROPOLIS VIBRATION en concert — Concert Pop-Rock

intergénérationnel

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30

Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big

Band en concert

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h30 à 16h30

Concert de l’Harmonie de Clamart —

•

SAMEDI 17 OCTOBRE — de 14h00 à 17h00

Chansons Française — concert, chanson française, de

Trenet à Leprest

•

DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 16h30 à 17h00

BLUES AND ROCK jazz au soleil de PARIS — Avant l’hiver de

la musique pour tous

•

DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 11h00 à 12h00

The Minster School — Concert gratuit

• SAMEDI 24 OCTOBRE — de 14h39 à 16h30

GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —

CHANSONS POESIE LIZ VALENCE

• DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 12h00 à 13h00

VOXXY acappella — Spectacle de chant acapella.

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris

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