Kiosque en Fête au parc Montsouris Parc Montsouris Paris
Kiosque en Fête au parc Montsouris Parc Montsouris Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 15h30
Acceptez les cookies ! — Réflexion théâtrale autour de la place des écrans
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 11h00 à 12h00
Cosmogonies du monde — spectacle de contes, tout public à
partir de 6 ans
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h15 à 18h15
CONCERT BRASSENS — Concert en majorité de chansons de
Georges Brassen
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 12h00
Fred Tolfey et son orgue de barbarie — Chanson et karaoké
à l’orgue de barbarie
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 15h00 à 18h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks — Venez chanter
avec les Bachiques Bouzouks !
•
SAMEDI 25 AVRIL — de 09h30 à 13h30
Défi Nature Urbaine Paris Île de France 2026 — Inventaire
de la Biodiversité avec iNaturalist
• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS POESIE LIZ VALENCE
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 11h00 à 12h30
Atelier d’écriture ‘Ma parole contre la tienne’ — Atelier
d’écriture
•
LUNDI 27 AVRIL — de 16h30 à 17h15
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques
•
MARDI 28 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
MAI
•
SAMEDI 2 MAI — de 15h30 à 17h00
RAIL DE PARIS EN MUSIQUE AU SOLEIL — POP en POP,
Après le sport le réconfort
•
DIMANCHE 3 MAI — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de
Georges Brassens
•
DIMANCHE 3 MAI — de 12h00 à 13h15
La Fanfare au Carreau — Musiques gourmandes à danser en grand orchestre
•
JEUDI 7 MAI — de 15h00 à 18h00
A la découverte de l’orchestre — Venez écouter un moment
musical varié
•
VENDREDI 8 MAI — de 15h00 à 16h30
Montrouge à Lèvres – Chansons – Pop & variétés — Groupe de chant Variétés –
Pop
• SAMEDI 9 MAI — de 15h30 à 17h00
Rail Band de Paris – Jazz latin —
Spectacle musical de jazz latin
•
SAMEDI 9 MAI — de 11h00 à 12h30
Concert spectacle O2Vie — Duo piano voix chanson française
•
DIMANCHE 10 MAI — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de
Georges Brassens
•
DIMANCHE 10 MAI — de 10h00 à 12h00
Eric Project Music — Mise en musique des Poèmes de
Baudelaire
•
SAMEDI 16 MAI — de 17h00 à 19h00
Concert de musique irlandaise — Concert de musique
irlandaise.
•
SAMEDI 16 MAI — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris
•
DIMANCHE 17 MAI — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Orchestre de Jazz de 26 personnes
• DIMANCHE 17 MAI — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE
•
LUNDI 18 MAI — de 19h30 à 20h30
Chorale pop-rock Lyndipop — Chorale pop-rock
•
VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00
Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale Vox Rox et
prestations en solo/duo
•
VENDREDI 22 MAI — de 14h30 à 16h30
duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —
voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises
•
SAMEDI 23 MAI — de 17h00 à 19h00
METROPOLIS VIBRATION – Reprises Pop Rock — Reprises Pop Rock
intergénérationnelles
•
SAMEDI 23 MAI — de 11h00 à 14h00
chorale à capella — Chorale a capella de 40 voix gospel
soul pop
•
DIMANCHE 24 MAI — de 17h30 à 18h00
concert undercover — concert pop
•
DIMANCHE 24 MAI — de 11h00 à 12h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public
• LUNDI 25 MAI — de 14h00 à 17h00
Paris Park Jam — Jam Hip Hop avec
musique live
•
VENDREDI 29 MAI — de 15h00 à 17h00
Concert Valentina M — Concert chanson française ukulélé,
guitare, voix
•
SAMEDI 30 MAI — de 17h30 à 18h00
concert Yeelo — concert pop rock
•
SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 12h30
Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert
d’orchestre
•
DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine, à écouter et à danser
• DIMANCHE 31 MAI — de 11h30 à 13h00
Quand la musique voyage… — Un
voyage musical à travers les styles
JUIN
•
MARDI 2 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concerts orchestres à l’école Bègles & Trélazé — Concert de musiques actuelles
• MERCREDI 3 JUIN — de 15h11 à 17h50
GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON
— GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON
•
VENDREDI 5 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert orchestres à l’école Pernay & Dunkerque — Concert de musiques actuelles
•
SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 17h30
concert pop — concert Yeelo
•
SAMEDI 6 JUIN — de 11h00 à 13h55
Voyage musical entre Hawai’i, Portugal et Corée — Ukulele, Chants et Percussions
du Monde
• MARDI 9 JUIN — de 19h30 à 20h30
Concert Orchestre Vocal — Concert
Orchestre Vocal
•
JEUDI 11 JUIN — de 15h30 à 17h00
Godstowe Pre School — Concert
•
JEUDI 11 JUIN — de 11h30 à 13h00
Godstowe Pre School — Concert
• VENDREDI 12 JUIN — de 19h00 à 21h00
METROPOLIS VIBRATION EN CONCERT —
Grands standards de la musique Pop-rock
• SAMEDI 13 JUIN — de 17h00 à 18h00
13’30 à la maison — Concert Jazz
•
SAMEDI 13 JUIN — de 10h45 à 12h00
Animation orchestre d’harmonie OSSIA — Concert de
l’orchestre d’harmonie OSSIA
•
LUNDI 15 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert orchestres à l’école — Concert de musiques
actuelles
•
MARDI 16 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert orchestres à l’école — Concert de musiques actuelles
•
MERCREDI 17 JUIN — de 14h30 à 15h30
Concert d’ensemble de cuivres — Concert d’ensemble de
cuivres
•
VENDREDI 19 JUIN — de 15h05 à 17h55
Bal Musette avec Paribal — Bal musette
•
SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public
• SAMEDI 20 JUIN — de 12h00 à 13h00
CONCERT VOCAL DANS UN JARDIN —
Concert vocal a cappella Renaissance et Baroque
•
LUNDI 22 JUIN — de 18h00 à 18h30
ECPP (ensemble de cuivres et percussions de Paris — Un
ensemble de cuivres et percussions
• MARDI 23 JUIN — de 15h11 à 17h50
GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON
— GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON
•
MERCREDI 24 JUIN — de 19h30 à 20h30
Concert par un orchestre d’harmonie — Concert par un
orchestre d’harmonie
• JEUDI 25 JUIN — de 12h00 à 13h00
Kinky
Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert
•
VENDREDI 26 JUIN — de 15h30 à 17h00
Fordingbridge Musical Théâtre Choir — Concert
•
VENDREDI 26 JUIN — de 11h30 à 13h00
Fordingbridge Musical Theatre Choir — Concert
• SAMEDI 27 JUIN — de 17h30 à 18h30
13’30 à la maison — Concert Jazz
•
SAMEDI 27 JUIN — de 10h30 à 13h29
Les Escalaclownettes en goguette — Clownes bienviellantes
et enthousiastes
•
MARDI 30 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert de l’ecole de Sandringham School Academy —
Concert gratuit avec un jazz band et chorale
JUILLET
•
MERCREDI 1 JUILLET — de 17h00 à 18h00
Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des comédies
musicales
• JEUDI 2 JUILLET — de 16h00 à 17h00
St Michael’s
School Chamber Choir, Jersey — Concert choral gratuit
•
VENDREDI 3 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée
• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson française
• SAMEDI 4 JUILLET — de 12h00 à 13h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
•
LUNDI 6 JUILLET — de 17h45 à 20h00
Les Pourquoi Pas – Paris en concert — Reprises de variété
française et internationale
•
MARDI 7 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert de l’ecole de The Grange School — Concert gratuit
avec un orchestre d’harmonie
•
MARDI 7 JUILLET — de 16h00 à 17h15
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’
• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h30 à 17h30
St
Anthony’s Girls Catholic Academy Senior Choir — Concert
– Choir
•
MERCREDI 8 JUILLET — de 11h30 à 12h30
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’
• JEUDI 9 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Gillingham
School Orchestra and Jazz Band — Jazz, musique populaire et
légère
•
JEUDI 9 JUILLET — de 11h30 à 12h30
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’
•
VENDREDI 10 JUILLET — de 11h00 à 13h00
Nottingham High School — Concert
•
VENDREDI 10 JUILLET — de 14h30 à 17h00
Nottingham High School — Concert
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public
• SAMEDI 11 JUILLET — de 12h00 à 13h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
•
DIMANCHE 12 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert de Coleridge Community College — Concert gratuit de Coleridge
Community College
• DIMANCHE 12 JUILLET — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS
•
LUNDI 13 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Sponne School Ensembles — Concert gratuit de jazz/pop/rock
•
MARDI 14 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Sponne School Ensembles — Concert gratuit de
jazz/pop/rock
•
MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée
•
MERCREDI 15 JUILLET — de 15h30 à 17h30
duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —
voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises
•
MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles
•
JEUDI 16 JUILLET — de 15h00 à 16h00
The Ridgeway Stage Academy — Concert gratuit de musique
pop/comédie musicale
•
VENDREDI 17 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Townley Grammar School — Concert gratuit de chorale et d’orchestre
• SAMEDI 18 JUILLET — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS
• DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
• DIMANCHE 19 JUILLET — de 11h00 à 12h30
Abigaelle — Tour de chant
•
LUNDI 20 JUILLET — de 14h30 à 16h30
FULL GNAWA — Concert Gnawa
•
MERCREDI 22 JUILLET — de 10h00 à 12h00
Eric Project Music — Mise en musique des Poèmes de
Baudelaire
•
JEUDI 23 JUILLET — de 15h30 à 18h00
White Garden – Kiosque du parc Montsouris — Concerts
acoustiques
•
VENDREDI 24 JUILLET — de 15h00 à 17h00
VALENTINA M en concert — Concert chanson française
pop-rock, compo
•
SAMEDI 25 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public
• DIMANCHE 26 JUILLET — de 17h30 à 18h00
concert pop — concert pop
•
LUNDI 27 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Barnet Education Arts Trust — Concert d’orchestre gratuit
• MARDI 28 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Music
and Performing Arts Salford — Concert
• MARDI 28 JUILLET — de 11h30 à 13h00
Music
and Performing Arts Salford — Concert
•
MERCREDI 29 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !
•
VENDREDI 31 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Valentina M en concert — Concert chanson française pop-rock, compo
AOÛT
• SAMEDI 1 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 17h00
concert pop de Yeelo — concert pop
•
SAMEDI 8 AOÛT — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public
•
DIMANCHE 9 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
• MARDI 11 AOÛT — de 14h39 à 16h20
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS LIZ VALENCE
•
DIMANCHE 16 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
SAMEDI 22 AOÛT — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public
• SAMEDI 22 AOÛT — de 10h00 à 12h30
ASPP AÏKIBUDO ET KOBUDO — ASPP
AÏKIBUDO ET KOBUDO
•
DIMANCHE 23 AOÛT — de 17h30 à 18h00
concert Yeelo — concert pop rock
•
SAMEDI 29 AOÛT — de 17h30 à 19h30
Chris Mittchel en Concert — Concert Pop-Rock
Intergénérationnel
• SAMEDI 29 AOÛT — de 10h00 à 12h30
ASPP AÏKIBUDO ET KOBUDO — ASPP
AÏKIBUDO ET KOBUDO
• DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
SEPTEMBRE
•
MARDI 1 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Passage.s d’où viens-tu? spectacle — Passage.s – d’où viens tu ?
spectacle jeune public
•
MERCREDI 2 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
L´HEURE DU CONTE EN ANGLAIS AVEC KIDS&us — Conte
théâtralisé pour enfants en anglais
•
JEUDI 3 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique) —
•
VENDREDI 4 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Danse avec les cygnes — Atelier chorégraphique sur le
thème du Cygne
•
SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks ! —
• SAMEDI
5 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30
Musique française — Musique classique française pour tous
publics
•
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
concert rock undercover — concert pop rock
•
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 10h30 à 12h30
Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! —
Chants révolutionnaires, populaires ou classiques
•
MERCREDI 9 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une
immersion musicale au coeur du Kiosque
•
VENDREDI 11 SEPTEMBRE — de 15h05 à 17h55
Bal Musette avec Paribal — Bal musette
•
SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Chorale Bomokeur — Chorale
• SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
MUSIQUE KLEZMER TZIGANE ET DES
BALKANS — CONCERT AVEC MUSICIENS ET
CHANTEURS EN COSTUMES
•
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser
• VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 18h00 à 19h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
•
SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 17h00 à 19h00
METROPOLIS VIBRATION en concert — Concert Pop Rock
Intergénérationnel
•
SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30
Concert de musique par l’orchestre LA RENAISSANCE —
Concert de kiosque
•
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert
• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
MUSIQUE KLEZMER TZIGANE ET DES
BALKANS — CONCERT AVEC MUSICIENS ET
CHANTEURS EN COSTUMES
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 12h00 à 13h00
Le Dire avec des Fleurs — Leader, mélodies françaises
•
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30
Pupitre92 — Musique de variéte par une harmonis
• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
concert pop — concert pop
OCTOBRE
•
SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
TAIKOYAKI — Concert de tambours japonais
• SAMEDI 3 OCTOBRE — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 11h00 à 11h45
Choeurs sur Seine — Chorale classique
•
DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 16h00 à 17h30
Bal Cubain, orchestré par l’Orquesta MI SOL — Voyage
musical à travers les Caraïbes
•
SAMEDI 10 OCTOBRE — de 17h00 à 19h00
METROPOLIS VIBRATION en concert — Concert Pop-Rock
intergénérationnel
•
DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert
•
DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h30 à 16h30
Concert de l’Harmonie de Clamart —
•
SAMEDI 17 OCTOBRE — de 14h00 à 17h00
Chansons Française — concert, chanson française, de
Trenet à Leprest
•
DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 16h30 à 17h00
BLUES AND ROCK jazz au soleil de PARIS — Avant l’hiver de
la musique pour tous
•
DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 11h00 à 12h00
The Minster School — Concert gratuit
• SAMEDI 24 OCTOBRE — de 14h39 à 16h30
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS POESIE LIZ VALENCE
• DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 12h00 à 13h00
VOXXY acappella — Spectacle de chant acapella.
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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