Kiosque en Fête au parc Montsouris Parc Montsouris Paris

Kiosque en Fête au parc Montsouris Parc Montsouris Paris

Kiosque en Fête au parc Montsouris Parc Montsouris Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 15h30
Acceptez les cookies ! — Réflexion théâtrale autour de la place des écrans


SAMEDI 18 AVRIL — de 11h00 à 12h00
Cosmogonies du monde — spectacle de contes, tout public à
partir de 6 ans


DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h15 à 18h15
CONCERT BRASSENS — Concert en majorité de chansons de
Georges Brassen


DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 12h00
Fred Tolfey et son orgue de barbarie — Chanson et karaoké
à l’orgue de barbarie


SAMEDI 25 AVRIL — de 15h00 à 18h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks — Venez chanter
avec les Bachiques Bouzouks !


SAMEDI 25 AVRIL — de 09h30 à 13h30
Défi Nature Urbaine Paris Île de France 2026 — Inventaire
de la Biodiversité avec iNaturalist

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS POESIE LIZ VALENCE


DIMANCHE 26 AVRIL — de 11h00 à 12h30
Atelier d’écriture ‘Ma parole contre la tienne’ — Atelier
d’écriture


LUNDI 27 AVRIL — de 16h30 à 17h15
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques


MARDI 28 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique

MAI


SAMEDI 2 MAI — de 15h30 à 17h00
RAIL DE PARIS EN MUSIQUE AU SOLEIL — POP en POP,

Après le sport le réconfort


DIMANCHE 3 MAI — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de
Georges Brassens


DIMANCHE 3 MAI — de 12h00 à 13h15
La Fanfare au Carreau — Musiques gourmandes à danser en grand orchestre


JEUDI 7 MAI — de 15h00 à 18h00
A la découverte de l’orchestre — Venez écouter un moment
musical varié


VENDREDI 8 MAI — de 15h00 à 16h30
Montrouge à Lèvres – Chansons – Pop & variétés — Groupe de chant Variétés –
Pop

• SAMEDI 9 MAI — de 15h30 à 17h00
Rail Band de Paris – Jazz latin —
Spectacle musical de jazz latin


SAMEDI 9 MAI — de 11h00 à 12h30
Concert spectacle O2Vie — Duo piano voix chanson française


DIMANCHE 10 MAI — de 15h15 à 17h45
CONCERT BRASSENS — Concert, majorité de chansons de
Georges Brassens


DIMANCHE 10 MAI — de 10h00 à 12h00
Eric Project Music — Mise en musique des Poèmes de
Baudelaire


SAMEDI 16 MAI — de 17h00 à 19h00
Concert de musique irlandaise — Concert de musique
irlandaise.


SAMEDI 16 MAI — de 11h00 à 12h00
Quatuor de Presque Paris — Concert du Quatuor de
Trombones de Presque Paris


DIMANCHE 17 MAI — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Orchestre de Jazz de 26 personnes

• DIMANCHE 17 MAI — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE


LUNDI 18 MAI — de 19h30 à 20h30
Chorale pop-rock Lyndipop — Chorale pop-rock


VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00
Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale Vox Rox et
prestations en solo/duo


VENDREDI 22 MAI — de 14h30 à 16h30
duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —
voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises


SAMEDI 23 MAI — de 17h00 à 19h00
METROPOLIS VIBRATION – Reprises Pop Rock — Reprises Pop Rock
intergénérationnelles


SAMEDI 23 MAI — de 11h00 à 14h00
chorale à capella — Chorale a capella de 40 voix gospel
soul pop


DIMANCHE 24 MAI — de 17h30 à 18h00
concert undercover — concert pop


DIMANCHE 24 MAI — de 11h00 à 12h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public

• LUNDI 25 MAI — de 14h00 à 17h00
Paris Park Jam — Jam Hip Hop avec
musique live


VENDREDI 29 MAI — de 15h00 à 17h00
Concert Valentina M — Concert chanson française ukulélé,
guitare, voix


SAMEDI 30 MAI — de 17h30 à 18h00
concert Yeelo — concert pop rock


SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 12h30
Concert de l’Harmonie des Deux Rives — Concert
d’orchestre


DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine, à écouter et à danser

• DIMANCHE 31 MAI — de 11h30 à 13h00
Quand la musique voyage… — Un
voyage musical à travers les styles

JUIN


MARDI 2 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concerts orchestres à l’école Bègles & Trélazé — Concert de musiques actuelles

• MERCREDI 3 JUIN — de 15h11 à 17h50
GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON
— GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON


VENDREDI 5 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert orchestres à l’école Pernay & Dunkerque — Concert de musiques actuelles


SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 17h30
concert pop — concert Yeelo


SAMEDI 6 JUIN — de 11h00 à 13h55
Voyage musical entre Hawai’i, Portugal et Corée — Ukulele, Chants et Percussions
du Monde

• MARDI 9 JUIN — de 19h30 à 20h30
Concert Orchestre Vocal — Concert
Orchestre Vocal


JEUDI 11 JUIN — de 15h30 à 17h00
Godstowe Pre School — Concert


JEUDI 11 JUIN — de 11h30 à 13h00
Godstowe Pre School — Concert

• VENDREDI 12 JUIN — de 19h00 à 21h00
METROPOLIS VIBRATION EN CONCERT —
Grands standards de la musique Pop-rock

• SAMEDI 13 JUIN — de 17h00 à 18h00
13’30 à la maison — Concert Jazz


SAMEDI 13 JUIN — de 10h45 à 12h00
Animation orchestre d’harmonie OSSIA — Concert de
l’orchestre d’harmonie OSSIA


LUNDI 15 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert orchestres à l’école — Concert de musiques
actuelles


MARDI 16 JUIN — de 17h00 à 18h00
Concert orchestres à l’école — Concert de musiques actuelles


MERCREDI 17 JUIN — de 14h30 à 15h30
Concert d’ensemble de cuivres — Concert d’ensemble de
cuivres


VENDREDI 19 JUIN — de 15h05 à 17h55
Bal Musette avec Paribal — Bal musette


SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public

• SAMEDI 20 JUIN — de 12h00 à 13h00
CONCERT VOCAL DANS UN JARDIN —
Concert vocal a cappella Renaissance et Baroque


LUNDI 22 JUIN — de 18h00 à 18h30
ECPP (ensemble de cuivres et percussions de Paris — Un
ensemble de cuivres et percussions

• MARDI 23 JUIN — de 15h11 à 17h50
GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON
— GRAND BAL DE GERARD- DANSES DE SALON


MERCREDI 24 JUIN — de 19h30 à 20h30
Concert par un orchestre d’harmonie — Concert par un
orchestre d’harmonie

• JEUDI 25 JUIN — de 12h00 à 13h00
Kinky
Jeff and the Swingers — University Jazz Band Concert


VENDREDI 26 JUIN — de 15h30 à 17h00
Fordingbridge Musical Théâtre Choir — Concert


VENDREDI 26 JUIN — de 11h30 à 13h00
Fordingbridge Musical Theatre Choir — Concert

• SAMEDI 27 JUIN — de 17h30 à 18h30
13’30 à la maison — Concert Jazz


SAMEDI 27 JUIN — de 10h30 à 13h29
Les Escalaclownettes en goguette — Clownes bienviellantes
et enthousiastes


MARDI 30 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert de l’ecole de Sandringham School Academy —
Concert gratuit avec un jazz band et chorale

JUILLET


MERCREDI 1 JUILLET — de 17h00 à 18h00
Concert avec le Princethorpe College (UK) — Musique pop, des films et des comédies
musicales

• JEUDI 2 JUILLET — de 16h00 à 17h00
St Michael’s
School Chamber Choir, Jersey — Concert choral gratuit


VENDREDI 3 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée

• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson française

• SAMEDI 4 JUILLET — de 12h00 à 13h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française


LUNDI 6 JUILLET — de 17h45 à 20h00
Les Pourquoi Pas – Paris en concert — Reprises de variété
française et internationale


MARDI 7 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert de l’ecole de The Grange School — Concert gratuit
avec un orchestre d’harmonie


MARDI 7 JUILLET — de 16h00 à 17h15
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h30 à 17h30
St
Anthony’s Girls Catholic Academy Senior Choir — Concert
– Choir


MERCREDI 8 JUILLET — de 11h30 à 12h30
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’

• JEUDI 9 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Gillingham
School Orchestra and Jazz Band — Jazz, musique populaire et
légère


JEUDI 9 JUILLET — de 11h30 à 12h30
Les groupes musicaux de l’école Berkhamsted — Un concert
familial de classiques ‘Pop’ et ‘Film’


VENDREDI 10 JUILLET — de 11h00 à 13h00
Nottingham High School — Concert


VENDREDI 10 JUILLET — de 14h30 à 17h00
Nottingham High School — Concert


SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

• SAMEDI 11 JUILLET — de 12h00 à 13h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française


DIMANCHE 12 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert de Coleridge Community College — Concert gratuit de Coleridge
Community College

• DIMANCHE 12 JUILLET — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS


LUNDI 13 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Sponne School Ensembles — Concert gratuit de jazz/pop/rock


MARDI 14 JUILLET — de 15h00 à 16h30
Sponne School Ensembles — Concert gratuit de
jazz/pop/rock


MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée


MERCREDI 15 JUILLET — de 15h30 à 17h30
duo Ch&Val Chansons françaises et internationales —
voix/guitare/ukulélé. Compositions et reprises


MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles


JEUDI 16 JUILLET — de 15h00 à 16h00
The Ridgeway Stage Academy — Concert gratuit de musique
pop/comédie musicale


VENDREDI 17 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Townley Grammar School — Concert gratuit de chorale et d’orchestre

• SAMEDI 18 JUILLET — de 13h30 à 15h30
CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS
VIBRANTS — CONCERT NUMÉRIQUE SUR TRANSATS VIBRANTS

• DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

• DIMANCHE 19 JUILLET — de 11h00 à 12h30
Abigaelle — Tour de chant


LUNDI 20 JUILLET — de 14h30 à 16h30
FULL GNAWA — Concert Gnawa


MERCREDI 22 JUILLET — de 10h00 à 12h00
Eric Project Music — Mise en musique des Poèmes de
Baudelaire


JEUDI 23 JUILLET — de 15h30 à 18h00
White Garden – Kiosque du parc Montsouris — Concerts
acoustiques


VENDREDI 24 JUILLET — de 15h00 à 17h00
VALENTINA M en concert — Concert chanson française
pop-rock, compo


SAMEDI 25 JUILLET — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

• DIMANCHE 26 JUILLET — de 17h30 à 18h00
concert pop — concert pop


LUNDI 27 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Barnet Education Arts Trust — Concert d’orchestre gratuit

• MARDI 28 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Music
and Performing Arts Salford — Concert

• MARDI 28 JUILLET — de 11h30 à 13h00
Music
and Performing Arts Salford — Concert


MERCREDI 29 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !


VENDREDI 31 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Valentina M en concert — Concert chanson française pop-rock, compo

AOÛT

• SAMEDI 1 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 17h00
concert pop de Yeelo — concert pop


SAMEDI 8 AOÛT — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public


DIMANCHE 9 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

• MARDI 11 AOÛT — de 14h39 à 16h20
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS LIZ VALENCE


DIMANCHE 16 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


SAMEDI 22 AOÛT — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout public

• SAMEDI 22 AOÛT — de 10h00 à 12h30
ASPP AÏKIBUDO ET KOBUDO — ASPP
AÏKIBUDO ET KOBUDO


DIMANCHE 23 AOÛT — de 17h30 à 18h00
concert Yeelo — concert pop rock


SAMEDI 29 AOÛT — de 17h30 à 19h30
Chris Mittchel en Concert — Concert Pop-Rock
Intergénérationnel

• SAMEDI 29 AOÛT — de 10h00 à 12h30
ASPP AÏKIBUDO ET KOBUDO — ASPP
AÏKIBUDO ET KOBUDO

• DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

SEPTEMBRE


MARDI 1 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Passage.s d’où viens-tu? spectacle — Passage.s – d’où viens tu ?
spectacle jeune public


MERCREDI 2 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
L´HEURE DU CONTE EN ANGLAIS AVEC KIDS&us — Conte
théâtralisé pour enfants en anglais


JEUDI 3 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique) —


VENDREDI 4 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Danse avec les cygnes — Atelier chorégraphique sur le
thème du Cygne


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks ! —

• SAMEDI
5 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30
Musique française — Musique classique française pour tous
publics


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
concert rock undercover — concert pop rock


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 10h30 à 12h30
Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! —
Chants révolutionnaires, populaires ou classiques


MERCREDI 9 SEPTEMBRE — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une
immersion musicale au coeur du Kiosque


VENDREDI 11 SEPTEMBRE — de 15h05 à 17h55
Bal Musette avec Paribal — Bal musette


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Chorale Bomokeur — Chorale

• SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
MUSIQUE KLEZMER TZIGANE ET DES
BALKANS — CONCERT AVEC MUSICIENS ET
CHANTEURS EN COSTUMES


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
bal salsa avec Los Guajiros — concert de musique latine,
à écouter et à danser

• VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 18h00 à 19h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 17h00 à 19h00
METROPOLIS VIBRATION en concert — Concert Pop Rock
Intergénérationnel


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30
Concert de musique par l’orchestre LA RENAISSANCE —
Concert de kiosque


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
MUSIQUE KLEZMER TZIGANE ET DES
BALKANS — CONCERT AVEC MUSICIENS ET
CHANTEURS EN COSTUMES


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h10
Lionel LANGLAIS en concert — Chansons originales tout
public


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 12h00 à 13h00
Le Dire avec des Fleurs — Leader, mélodies françaises


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 11h30 à 12h30
Pupitre92 — Musique de variéte par une harmonis

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
concert pop — concert pop

OCTOBRE


SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
TAIKOYAKI — Concert de tambours japonais

• SAMEDI 3 OCTOBRE — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 11h00 à 11h45
Choeurs sur Seine — Chorale classique


DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 16h00 à 17h30
Bal Cubain, orchestré par l’Orquesta MI SOL — Voyage
musical à travers les Caraïbes


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 17h00 à 19h00
METROPOLIS VIBRATION en concert — Concert Pop-Rock
intergénérationnel


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Puissance Jazz Big Band en concert — Puissance Jazz Big
Band en concert


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h30 à 16h30
Concert de l’Harmonie de Clamart —


SAMEDI 17 OCTOBRE — de 14h00 à 17h00
Chansons Française — concert, chanson française, de
Trenet à Leprest


DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 16h30 à 17h00
BLUES AND ROCK jazz au soleil de PARIS — Avant l’hiver de
la musique pour tous


DIMANCHE 18 OCTOBRE — de 11h00 à 12h00
The Minster School — Concert gratuit

• SAMEDI 24 OCTOBRE — de 14h39 à 16h30
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS POESIE LIZ VALENCE

• DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 12h00 à 13h00
VOXXY acappella — Spectacle de chant acapella.

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Parc Montsouris 2, rue Gazan  75014 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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