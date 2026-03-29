Kiosque en Fête au parc Sainte-Périne Parc Sainte-Périne PARIS

Kiosque en Fête au parc Sainte-Périne Parc Sainte-Périne PARIS

Kiosque en Fête au parc Sainte-Périne Parc Sainte-Périne PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 25 AVRIL — de 14h15 à 16h45
Jazz traditionnel Nouvelle Orléans – Papyfous — Concert de Jazz traditionnel
par les ‘Papyfous’

AOÛT


SAMEDI 1 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée


SAMEDI 8 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue


SAMEDI 15 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix improvisée


SAMEDI 22 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée


SAMEDI 29 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix
improvisée

SEPTEMBRE


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau  75016 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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