Kiosque en Fête au parc Sainte-Périne Parc Sainte-Périne PARIS

AVRIL

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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h15 à 16h45

Jazz traditionnel Nouvelle Orléans – Papyfous — Concert de Jazz traditionnel

par les ‘Papyfous’

AOÛT

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SAMEDI 1 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

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SAMEDI 8 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

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SAMEDI 15 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix improvisée

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SAMEDI 22 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

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SAMEDI 29 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Emily Sur Seine — Animation musicale piano voix

improvisée

SEPTEMBRE

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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30

Le petit monde chanté d’Emily — Eveil Musical bilingue

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Parc Sainte-Périne 41, rue Mirabeau 75016 PARIS

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