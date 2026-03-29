Kiosque en Fête au square Carpeaux Square Carpeaux PARIS

MAI

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DIMANCHE 3 MAI — de 15h30 à 16h30

Nouvelle chanson de paris — POP AU PRINTEMPS, après le sport le réconfort

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VENDREDI 8 MAI — de 17h00 à 19h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et

voix

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LUNDI 25 MAI — de 15h30 à 17h30

La Nature en ville L’air dans tous ses états — arts du cirque lectures de

texte et musique

JUIN

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DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 17h00

Les Escalaclownettes — Les Escalaclownettes en goguette

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DIMANCHE 21 JUIN — de 16h30 à 18h30

Stone Milk – Fête de la musique — Concerts variés

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DIMANCHE 28 JUIN — de 15h30 à 17h30

WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12 Cuivres en fusion

AOÛT

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DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 16h00

Bal Renaissance — Bal Renaissance pour public familial.

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Carpeaux 23 rue Carpeaux 75018 PARIS

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