Kiosque en Fête au square Carpeaux Square Carpeaux PARIS

Kiosque en Fête au square Carpeaux Square Carpeaux PARIS

Kiosque en Fête au square Carpeaux Square Carpeaux PARIS samedi 18 avril 2026.

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 15h30 à 16h30
Nouvelle chanson de paris — POP AU PRINTEMPS, après le sport le réconfort


VENDREDI 8 MAI — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix


LUNDI 25 MAI — de 15h30 à 17h30
La Nature en ville L’air dans tous ses états — arts du cirque lectures de
texte et musique

JUIN


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 17h00
Les Escalaclownettes — Les Escalaclownettes en goguette


DIMANCHE 21 JUIN — de 16h30 à 18h30
Stone Milk – Fête de la musique — Concerts variés


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h30 à 17h30
WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12 Cuivres en fusion

AOÛT


DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 16h00
Bal Renaissance — Bal Renaissance pour public familial.

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Carpeaux 23 rue Carpeaux  75018 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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