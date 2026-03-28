Kiosque en Fête au square Courteline Square Courteline PARIS

AVRIL

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30

CAM JAZZ BIG BAND — Concert de Jazz

MAI

•

SAMEDI 30 MAI — de 11h30 à 12h45

Chorale le 12ème en Chansons — Concert d’une douzaine de

chansons

•

SAMEDI 30 MAI — de 16h30 à 17h00

Musique et dans d’Amérique latine — Animations, danse et

chants d’Amérique latine

•

DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h30

Bon anniversaire l’orchestre, 100 ans ça se fête ! —

Variétés festives

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30

Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert

symphonique

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 14h30 à 16h30

Animations et danse d’Amérique latine — Animations, danse et chants d’Amérique

latine

•

SAMEDI 20 JUIN — de 11h30 à 12h45

Chorale le 12ème en Chansons — Concert d’une douzaine de

chansons

• DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 20h00

ROCK AROUND THE CLOCK — REPRISES

ROCK

AOÛT

•

VENDREDI 7 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Harmione – Americana & Country Music — Concert – Un

voyage musical aux Etats-Unis

•

VENDREDI 21 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Harmione – Americana & Country Music — Concert – Un

voyage musical aux Etats-Unis

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 15h00 à 16h40

la Casa de Bernarda Alba — Pièce théâtrale de Federico Garcia Lorca

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

SEPTEMBRE

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

OCTOBRE

•

SAMEDI 3 OCTOBRE — de 14h00 à 17h00

CQ Bel-Air Nord | animation musicale — Animation musicale

avec orchestre dans le kiosque

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30

Happening par le CHŒUR EMPRISE DIRECTE — Aubade et

apprentissage d’un chant avec le public

•

DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Courteline 51 boulevard de Picpus 75012 PARIS

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