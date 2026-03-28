Kiosque en Fête au square Courteline Square Courteline PARIS

Kiosque en Fête au square Courteline Square Courteline PARIS

Kiosque en Fête au square Courteline Square Courteline PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL

• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30
CAM JAZZ BIG BAND — Concert de Jazz

MAI


SAMEDI 30 MAI — de 11h30 à 12h45
Chorale le 12ème en Chansons — Concert d’une douzaine de
chansons


SAMEDI 30 MAI — de 16h30 à 17h00
Musique et dans d’Amérique latine — Animations, danse et
chants d’Amérique latine


DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h30
Bon anniversaire l’orchestre, 100 ans ça se fête ! —
Variétés festives

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert
symphonique


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


DIMANCHE 14 JUIN — de 14h30 à 16h30
Animations et danse d’Amérique latine — Animations, danse et chants d’Amérique
latine


SAMEDI 20 JUIN — de 11h30 à 12h45
Chorale le 12ème en Chansons — Concert d’une douzaine de
chansons

• DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 20h00
ROCK AROUND THE CLOCK — REPRISES
ROCK

AOÛT


VENDREDI 7 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Harmione – Americana & Country Music — Concert – Un
voyage musical aux Etats-Unis


VENDREDI 21 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Harmione – Americana & Country Music — Concert – Un
voyage musical aux Etats-Unis


SAMEDI 29 AOÛT — de 15h00 à 16h40
la Casa de Bernarda Alba — Pièce théâtrale de Federico Garcia Lorca


DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

SEPTEMBRE


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

OCTOBRE


SAMEDI 3 OCTOBRE — de 14h00 à 17h00
CQ Bel-Air Nord | animation musicale — Animation musicale
avec orchestre dans le kiosque


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Happening par le CHŒUR EMPRISE DIRECTE — Aubade et
apprentissage d’un chant avec le public


DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Courteline 51 boulevard de Picpus  75012 PARIS
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