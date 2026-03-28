Kiosque en Fête au square Courteline Square Courteline PARIS
Kiosque en Fête au square Courteline Square Courteline PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
• DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30
CAM JAZZ BIG BAND — Concert de Jazz
MAI
•
SAMEDI 30 MAI — de 11h30 à 12h45
Chorale le 12ème en Chansons — Concert d’une douzaine de
chansons
•
SAMEDI 30 MAI — de 16h30 à 17h00
Musique et dans d’Amérique latine — Animations, danse et
chants d’Amérique latine
•
DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h30
Bon anniversaire l’orchestre, 100 ans ça se fête ! —
Variétés festives
JUIN
•
SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert
symphonique
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 14h30 à 16h30
Animations et danse d’Amérique latine — Animations, danse et chants d’Amérique
latine
•
SAMEDI 20 JUIN — de 11h30 à 12h45
Chorale le 12ème en Chansons — Concert d’une douzaine de
chansons
• DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 20h00
ROCK AROUND THE CLOCK — REPRISES
ROCK
AOÛT
•
VENDREDI 7 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Harmione – Americana & Country Music — Concert – Un
voyage musical aux Etats-Unis
•
VENDREDI 21 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Harmione – Americana & Country Music — Concert – Un
voyage musical aux Etats-Unis
•
SAMEDI 29 AOÛT — de 15h00 à 16h40
la Casa de Bernarda Alba — Pièce théâtrale de Federico Garcia Lorca
•
DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
SEPTEMBRE
•
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
OCTOBRE
•
SAMEDI 3 OCTOBRE — de 14h00 à 17h00
CQ Bel-Air Nord | animation musicale — Animation musicale
avec orchestre dans le kiosque
•
DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Happening par le CHŒUR EMPRISE DIRECTE — Aubade et
apprentissage d’un chant avec le public
•
DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Courteline 51 boulevard de Picpus 75012 PARIS
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