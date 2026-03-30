Kiosque en fête au square des Epinettes Square des Epinettes PARIS

Kiosque en fête au square des Epinettes Square des Epinettes PARIS

Kiosque en fête au square des Epinettes Square des Epinettes PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 16h30
concert de chansons françaises par groupe choral — Les Compagnons de la Butte Montmartre
chantent


DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste


DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 18h30
Défi Nature Urbaine Paris Île de France 2026 — Inventaire de la Biodiversité
avec iNaturalist

MAI


VENDREDI 8 MAI — de 15h30 à 17h00
Funky Sax Project : soul et funk au kiosque — Un concert festif de soul et
de funk


DIMANCHE 10 MAI — de 15h15 à 16h30
Concert de la banda de Montmartre — Airs populaires de
l’après-guerre aux années 80


SAMEDI 16 MAI — de 18h00 à 18h40
Refrains d’ici et d’ailleurs — Concert théâtral

• SAMEDI 23 MAI — de 16h00 à 17h15
Méditerraneo — Concert
inter-conservatoires de la Ville de Paris


DIMANCHE 24 MAI — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste


LUNDI 25 MAI — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul


SAMEDI 30 MAI — de 09h30 à 12h30
Concert des orchestres à vent de l’école POUCHET —


SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30
Big Band JAZZPOTES en concert — Concert de jazz


DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h30
Le Vent Se Lève : Adaptations atypiques de Jazz — Orchestre de Jazz moderne aux
couleurs multiples

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert
symphonique


DIMANCHE 7 JUIN — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste


SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et ateliers
d’initiation hip-hop


DIMANCHE 14 JUIN — de 16h15 à 18h00
Concert rock – PpBoys — Concert rock – PpBoys

• SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h15
Méditerraneo — Concert
inter-conservatoires de la Ville de Paris

• DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h00
Chorale mixte — Chants


MERCREDI 24 JUIN — de 16h00 à 16h45
Concert de l’orchestre des jeunes du centre Kiriko — Concert de l’orchestre des
jeunes de Kirikou


SAMEDI 27 JUIN — de 15h00 à 16h30
Concert symphonique avec l’Écho Philharmonique — Concert
symphonique avec l’Écho Philharmonique


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h00
Concert par un orchestre d’harmonie — Concert par un orchestre
d’harmonie

SEPTEMBRE


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata — Concert &/ou animation
danse

• SAMEDI
12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —
Concert &/ou animation danse


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et ateliers
d’initiation hip-hop

• SAMEDI
26 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h30
OAP UAICF PARIS (MANDOLINES) — nous proposons une musique
légère et variée

Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes  75017 PARIS
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