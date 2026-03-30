Kiosque en fête au square des Epinettes Square des Epinettes PARIS

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 16h30

concert de chansons françaises par groupe choral — Les Compagnons de la Butte Montmartre

chantent

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DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h00 à 17h00

Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 18h30

Défi Nature Urbaine Paris Île de France 2026 — Inventaire de la Biodiversité

avec iNaturalist

MAI

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VENDREDI 8 MAI — de 15h30 à 17h00

Funky Sax Project : soul et funk au kiosque — Un concert festif de soul et

de funk

•

DIMANCHE 10 MAI — de 15h15 à 16h30

Concert de la banda de Montmartre — Airs populaires de

l’après-guerre aux années 80

•

SAMEDI 16 MAI — de 18h00 à 18h40

Refrains d’ici et d’ailleurs — Concert théâtral

• SAMEDI 23 MAI — de 16h00 à 17h15

Méditerraneo — Concert

inter-conservatoires de la Ville de Paris

•

DIMANCHE 24 MAI — de 14h00 à 17h00

Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste

•

LUNDI 25 MAI — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson

française, soul

•

SAMEDI 30 MAI — de 09h30 à 12h30

Concert des orchestres à vent de l’école POUCHET —

•

SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30

Big Band JAZZPOTES en concert — Concert de jazz

•

DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h30

Le Vent Se Lève : Adaptations atypiques de Jazz — Orchestre de Jazz moderne aux

couleurs multiples

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30

Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert

symphonique

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 14h00 à 17h00

Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste

•

SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et ateliers

d’initiation hip-hop

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 16h15 à 18h00

Concert rock – PpBoys — Concert rock – PpBoys

• SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h15

Méditerraneo — Concert

inter-conservatoires de la Ville de Paris

• DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h00

Chorale mixte — Chants

•

MERCREDI 24 JUIN — de 16h00 à 16h45

Concert de l’orchestre des jeunes du centre Kiriko — Concert de l’orchestre des

jeunes de Kirikou

•

SAMEDI 27 JUIN — de 15h00 à 16h30

Concert symphonique avec l’Écho Philharmonique — Concert

symphonique avec l’Écho Philharmonique

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h00

Concert par un orchestre d’harmonie — Concert par un orchestre

d’harmonie

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

(Concert avec) initiations à la salsa et bachata — Concert &/ou animation

danse

• SAMEDI

12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —

Concert &/ou animation danse

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et ateliers

d’initiation hip-hop

• SAMEDI

26 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h30

OAP UAICF PARIS (MANDOLINES) — nous proposons une musique

légère et variée

Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS

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