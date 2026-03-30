Kiosque en fête au square des Epinettes Square des Epinettes PARIS
Kiosque en fête au square des Epinettes Square des Epinettes PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 18 AVRIL — de 15h00 à 16h30
concert de chansons françaises par groupe choral — Les Compagnons de la Butte Montmartre
chantent
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 18h30
Défi Nature Urbaine Paris Île de France 2026 — Inventaire de la Biodiversité
avec iNaturalist
MAI
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VENDREDI 8 MAI — de 15h30 à 17h00
Funky Sax Project : soul et funk au kiosque — Un concert festif de soul et
de funk
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DIMANCHE 10 MAI — de 15h15 à 16h30
Concert de la banda de Montmartre — Airs populaires de
l’après-guerre aux années 80
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SAMEDI 16 MAI — de 18h00 à 18h40
Refrains d’ici et d’ailleurs — Concert théâtral
• SAMEDI 23 MAI — de 16h00 à 17h15
Méditerraneo — Concert
inter-conservatoires de la Ville de Paris
•
DIMANCHE 24 MAI — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste
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LUNDI 25 MAI — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul
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SAMEDI 30 MAI — de 09h30 à 12h30
Concert des orchestres à vent de l’école POUCHET —
•
SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30
Big Band JAZZPOTES en concert — Concert de jazz
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DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h30
Le Vent Se Lève : Adaptations atypiques de Jazz — Orchestre de Jazz moderne aux
couleurs multiples
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert
symphonique
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DIMANCHE 7 JUIN — de 14h00 à 17h00
Catherine l’accordéoniste — Catherine l’accordéoniste
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SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et ateliers
d’initiation hip-hop
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 16h15 à 18h00
Concert rock – PpBoys — Concert rock – PpBoys
• SAMEDI 20 JUIN — de 16h00 à 17h15
Méditerraneo — Concert
inter-conservatoires de la Ville de Paris
• DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h00
Chorale mixte — Chants
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MERCREDI 24 JUIN — de 16h00 à 16h45
Concert de l’orchestre des jeunes du centre Kiriko — Concert de l’orchestre des
jeunes de Kirikou
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SAMEDI 27 JUIN — de 15h00 à 16h30
Concert symphonique avec l’Écho Philharmonique — Concert
symphonique avec l’Écho Philharmonique
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h00
Concert par un orchestre d’harmonie — Concert par un orchestre
d’harmonie
SEPTEMBRE
•
SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata — Concert &/ou animation
danse
• SAMEDI
12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata —
Concert &/ou animation danse
•
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et ateliers
d’initiation hip-hop
• SAMEDI
26 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h30
OAP UAICF PARIS (MANDOLINES) — nous proposons une musique
légère et variée
Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square des Epinettes 9 rue Maria Deraismes 75017 PARIS
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