Kiosque en Fête au square du Cardinal Wyszynski Square du Cardinal-Wyszynski PARIS

AVRIL

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LUNDI 27 AVRIL — de 12h00 à 12h45

NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques

MAI

• SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h20

GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —

CHANSONS LIZ VALENCE ET DUOS IVERLENE WORELL

•

SAMEDI 30 MAI — de 10h00 à 12h00

Atelier bulles de savon en musique — Atelier bulles de

savon en musique

• DIMANCHE 31 MAI — de 14h00 à 16h00

Animation musicale — Concert pop

Rock

JUIN

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SAMEDI 6 JUIN — de 17h30 à 18h30

Nuit Blanche en musique — Animation musicale pour la Nuit Blanche

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

•

MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h30

Concert des élèves du conservatoire du 14ème — Les élèves du conservatoire

en concert

•

SAMEDI 20 JUIN — de 17h00 à 19h00

Chorales pop-rock : Lyndipop / Jukefox — Lyndipop et

Jukefox – chorales pop-rock à 4 voix

•

VENDREDI 26 JUIN — de 15h00 à 17h00

Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —

Partageons des chansons autour de l’orgue !

JUILLET

• MERCREDI 1 JUILLET — de 20h00 à 21h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

•

JEUDI 2 JUILLET — de 17h00 à 18h30

ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique) — ICI,

là-bas spectacle (danse, théâtre et musique)

SEPTEMBRE

•

VENDREDI 4 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30

Passage.s – d’où viens tu ? spectacle jp — Passage.s – d’où viens tu ? spectacle

jeune public

• SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h00

CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe

vocal chanson française

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS

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