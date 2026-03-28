Kiosque en Fête au square du Cardinal Wyszynski Square du Cardinal-Wyszynski PARIS
Kiosque en Fête au square du Cardinal Wyszynski Square du Cardinal-Wyszynski PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
LUNDI 27 AVRIL — de 12h00 à 12h45
NODZ — Pop-Funk aux influences hispaniques
MAI
• SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h20
GOSPEL AND OLD SONG OF PARIS —
CHANSONS LIZ VALENCE ET DUOS IVERLENE WORELL
•
SAMEDI 30 MAI — de 10h00 à 12h00
Atelier bulles de savon en musique — Atelier bulles de
savon en musique
• DIMANCHE 31 MAI — de 14h00 à 16h00
Animation musicale — Concert pop
Rock
JUIN
•
SAMEDI 6 JUIN — de 17h30 à 18h30
Nuit Blanche en musique — Animation musicale pour la Nuit Blanche
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
•
MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h30
Concert des élèves du conservatoire du 14ème — Les élèves du conservatoire
en concert
•
SAMEDI 20 JUIN — de 17h00 à 19h00
Chorales pop-rock : Lyndipop / Jukefox — Lyndipop et
Jukefox – chorales pop-rock à 4 voix
•
VENDREDI 26 JUIN — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !
JUILLET
• MERCREDI 1 JUILLET — de 20h00 à 21h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
•
JEUDI 2 JUILLET — de 17h00 à 18h30
ICI, là-bas spectacle (danse, théâtre et musique) — ICI,
là-bas spectacle (danse, théâtre et musique)
SEPTEMBRE
•
VENDREDI 4 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Passage.s – d’où viens tu ? spectacle jp — Passage.s – d’où viens tu ? spectacle
jeune public
• SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h00
CHANGE DE TON EN CONCERT — Groupe
vocal chanson française
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 PARIS
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