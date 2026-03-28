Kiosque en Fête au square du Temple – Elie Wiesel Square du Temple – Elie Wiesel Paris

AVRIL

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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h00

Ernestophone — Fanfare étudiante de l’ENS

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DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h10 à 17h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque parisien

MAI

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SAMEDI 23 MAI — de 17h55 à 18h00

Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks !

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DIMANCHE 24 MAI — de 02h30 à 15h45

La Chansonnerie des cuivres — Concert de quintette de

cuivres Q5

•

JEUDI 28 MAI — de 12h30 à 13h30

concert orchestre des agents de la Ville de Paris —

les agents de la Ville de

Paris en concert

•

SAMEDI 30 MAI — de 15h30 à 17h30

WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12

Cuivres en fusion

•

DIMANCHE 31 MAI — de 15h10 à 17h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque parisien

JUIN

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 15h30

Acceptez les cookies ! — Réflexion théâtrale autour de la

place des écrans

•

LUNDI 8 JUIN — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert

de musique variée

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 10h00 à 13h00

Concert de l’école de musique Octave et Arpège — Musique classique, jazz,

musiques du monde

• JEUDI 18 JUIN — de 12h00 à 14h00

Concert de la chorale du CNAM —

Concert chorale

•

SAMEDI 20 JUIN — de 10h10 à 12h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque parisien

•

SAMEDI 20 JUIN — de 15h00 à 17h00

Chœur de Femmes Ukrainessence — Chant polyphonique

traditionnel ukrainien.

JUILLET

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert

de musique variée

• DIMANCHE

26 JUILLET — de 15h10 à 17h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque

parisien

AOÛT

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert

de musique variée

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h10 à 17h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque

parisien

SEPTEMBRE

•

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h10 à 17h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque

parisien

OCTOBRE

•

DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h10 à 17h50

L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque

parisien

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris

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