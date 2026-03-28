Kiosque en Fête au square du Temple – Elie Wiesel Square du Temple – Elie Wiesel Paris
Kiosque en Fête au square du Temple – Elie Wiesel Square du Temple – Elie Wiesel Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Ernestophone — Fanfare étudiante de l’ENS
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 15h10 à 17h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque parisien
MAI
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SAMEDI 23 MAI — de 17h55 à 18h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks !
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DIMANCHE 24 MAI — de 02h30 à 15h45
La Chansonnerie des cuivres — Concert de quintette de
cuivres Q5
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JEUDI 28 MAI — de 12h30 à 13h30
concert orchestre des agents de la Ville de Paris —
les agents de la Ville de
Paris en concert
•
SAMEDI 30 MAI — de 15h30 à 17h30
WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12
Cuivres en fusion
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DIMANCHE 31 MAI — de 15h10 à 17h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque parisien
JUIN
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DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 15h30
Acceptez les cookies ! — Réflexion théâtrale autour de la
place des écrans
•
LUNDI 8 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert
de musique variée
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DIMANCHE 14 JUIN — de 10h00 à 13h00
Concert de l’école de musique Octave et Arpège — Musique classique, jazz,
musiques du monde
• JEUDI 18 JUIN — de 12h00 à 14h00
Concert de la chorale du CNAM —
Concert chorale
•
SAMEDI 20 JUIN — de 10h10 à 12h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque parisien
•
SAMEDI 20 JUIN — de 15h00 à 17h00
Chœur de Femmes Ukrainessence — Chant polyphonique
traditionnel ukrainien.
JUILLET
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert
de musique variée
• DIMANCHE
26 JUILLET — de 15h10 à 17h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque
parisien
AOÛT
•
SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert
de musique variée
•
DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h10 à 17h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque
parisien
SEPTEMBRE
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h10 à 17h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque
parisien
OCTOBRE
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DIMANCHE 25 OCTOBRE — de 15h10 à 17h50
L’école du kiosque — Cercle philosophique au kiosque
parisien
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square du Temple – Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris
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