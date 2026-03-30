Kiosque en Fête au Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant Paris

Kiosque en Fête au Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant Paris

Kiosque en Fête au Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL

• DIMANCHE
19 AVRIL — de 15h30 à 17h00
Les Geek Singers, le chœur vidéoludique — Concert des Geek Singers


DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00
Early Birds – Concert rock folk blues — Early Birds –
Concert rock folk blues


SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 13h30
Concerts Big band jazz et fanfare de Musique ensem — Jazz
et fanfare de Musique ensemble

• DIMANCHE
31 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

JUIN


DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 17h30
Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des
syncopes et du swing


SAMEDI 13 JUIN — de 11h00 à 12h30
The SixCopators – Orchestre de Jazz traditionnel —
Concert de Jazz traditionnel acoustique en sextet


DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h15
Des classiques du classique — Musique acoustique


VENDREDI 19 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique


SAMEDI 20 JUIN — de 17h33 à 18h33
Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5
musiciens passionnés


SAMEDI 20 JUIN — de 10h00 à 12h00
Les Diatopotes fêtent la musique — Bals et chansons de la
tradition française


DIMANCHE 21 JUIN — de 15h00 à 16h30
Musiques et Danses Traditionnelles de Cuba — Concert
dansant


JEUDI 25 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée


DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h15
Des classiques du classique — Musique acoustique

AOÛT


DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

SEPTEMBRE


VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Concert Harmonie RATP — Concert musique de film et
variétés


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

OCTOBRE

• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Cosmic Pool Concert Pop Rock —
Reprises de grands succès Pop Rock

Concerts et danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Edouard Vaillant 50, avenue Gambetta  75020 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Square Edouard Vaillant et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)