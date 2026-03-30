Kiosque en Fête au Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant Paris
Kiosque en Fête au Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
• DIMANCHE
19 AVRIL — de 15h30 à 17h00
Les Geek Singers, le chœur vidéoludique — Concert des Geek Singers
•
DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
MAI
•
DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00
Early Birds – Concert rock folk blues — Early Birds –
Concert rock folk blues
•
SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 13h30
Concerts Big band jazz et fanfare de Musique ensem — Jazz
et fanfare de Musique ensemble
• DIMANCHE
31 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
JUIN
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 17h30
Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des
syncopes et du swing
•
SAMEDI 13 JUIN — de 11h00 à 12h30
The SixCopators – Orchestre de Jazz traditionnel —
Concert de Jazz traditionnel acoustique en sextet
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h15
Des classiques du classique — Musique acoustique
•
VENDREDI 19 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
•
SAMEDI 20 JUIN — de 17h33 à 18h33
Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5
musiciens passionnés
•
SAMEDI 20 JUIN — de 10h00 à 12h00
Les Diatopotes fêtent la musique — Bals et chansons de la
tradition française
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 15h00 à 16h30
Musiques et Danses Traditionnelles de Cuba — Concert
dansant
•
JEUDI 25 JUIN — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt
de musique variée
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h15
Des classiques du classique — Musique acoustique
AOÛT
•
DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
SEPTEMBRE
•
VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30
Concert Harmonie RATP — Concert musique de film et
variétés
•
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
OCTOBRE
• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Cosmic Pool Concert Pop Rock —
Reprises de grands succès Pop Rock
Concerts et danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Edouard Vaillant 50, avenue Gambetta 75020 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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