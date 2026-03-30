Kiosque en Fête au Square Edouard Vaillant Square Edouard Vaillant Paris

AVRIL

• DIMANCHE

19 AVRIL — de 15h30 à 17h00

Les Geek Singers, le chœur vidéoludique — Concert des Geek Singers

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

MAI

•

DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00

Early Birds – Concert rock folk blues — Early Birds –

Concert rock folk blues

•

SAMEDI 30 MAI — de 11h00 à 13h30

Concerts Big band jazz et fanfare de Musique ensem — Jazz

et fanfare de Musique ensemble

• DIMANCHE

31 MAI — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

JUIN

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 14h30 à 17h30

Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des

syncopes et du swing

•

SAMEDI 13 JUIN — de 11h00 à 12h30

The SixCopators – Orchestre de Jazz traditionnel —

Concert de Jazz traditionnel acoustique en sextet

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h15

Des classiques du classique — Musique acoustique

•

VENDREDI 19 JUIN — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

•

SAMEDI 20 JUIN — de 17h33 à 18h33

Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5

musiciens passionnés

•

SAMEDI 20 JUIN — de 10h00 à 12h00

Les Diatopotes fêtent la musique — Bals et chansons de la

tradition française

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 15h00 à 16h30

Musiques et Danses Traditionnelles de Cuba — Concert

dansant

•

JEUDI 25 JUIN — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concerrt

de musique variée

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h15

Des classiques du classique — Musique acoustique

AOÛT

•

DIMANCHE 2 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

SEPTEMBRE

•

VENDREDI 18 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h30

Concert Harmonie RATP — Concert musique de film et

variétés

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

OCTOBRE

• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30

Cosmic Pool Concert Pop Rock —

Reprises de grands succès Pop Rock

Concerts et danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Edouard Vaillant 50, avenue Gambetta 75020 Paris

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square Edouard Vaillant et trouvez le meilleur itinéraire

