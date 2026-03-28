Kiosque en Fête au square Franck Bauer Square Franck Bauer PARIS
Kiosque en Fête au square Franck Bauer Square Franck Bauer PARIS samedi 18 avril 2026.
MAI
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DIMANCHE 3 MAI — de 14h00 à 15h30
Poésie lyrique et chants du monde — poésie et chant
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
SEPTEMBRE
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 14h30 à 15h30
OAP UAICF PARIS (MANDOLINES) — nous proposons une musique
légère et variée
Concerts, poésie et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Franck Bauer 26 rue Dupleix 75015 PARIS
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