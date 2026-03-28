Kiosque en Fête au square Franck Bauer Square Franck Bauer PARIS

Kiosque en Fête au square Franck Bauer Square Franck Bauer PARIS

Kiosque en Fête au square Franck Bauer Square Franck Bauer PARIS samedi 18 avril 2026.

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 14h00 à 15h30
Poésie lyrique et chants du monde — poésie et chant

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue

SEPTEMBRE


VENDREDI 25 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 14h30 à 15h30
OAP UAICF PARIS (MANDOLINES) — nous proposons une musique
légère et variée

Concerts, poésie et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Franck Bauer 26 rue Dupleix  75015 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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