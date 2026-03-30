Kiosque en Fête au square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 14h00 à 15h00

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation Gospel

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et

ateliers d’initiation hip-hop

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30

Bacàn Live Band — Animation musicale autour des années 80.

MAI

•

VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00

Grosses bises — Ecoute collective du podcast Grosses

bises

•

DIMANCHE 3 MAI — de 16h00 à 17h30

L’atelier Musica en concert avec Steve Potts — Concert de

jazz et de musique improvisée

•

VENDREDI 8 MAI — de 15h00 à 17h30

Titre à deviner Théâtre Ateliers du Chaudron —

Performance de l’Atelier Théâtre Pratique

•

SAMEDI 9 MAI — de 16h00 à 18h30

Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par

l’Amicale des Dimanches Électroniques

•

DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

• SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h00

DITTO quintet de Jazz — Jazz

•

DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00

Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique

jazz des années 30)

•

SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 18h00

Battle/Jam Hip Hop — Partager avec tous public des

activités Hip Hop

•

DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 18h00

Concert /animation graffiti — Partager avec tous public

des activités hip hop

•

LUNDI 25 MAI — de 16h30 à 18h30

Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk

•

SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 17h30

Jazz avec Steve Potts & Ménilmontant Street Band —

Concert de jazz et musique improvisée

•

DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30

Mesure Zéro — Musique de films, jazz, pop.

JUIN

•

SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 18h00

Early Birds – Concert rock folk blues — Concert rock,

folk et blues

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 14h00 à 17h00

Concert des élèves des académies musicales — Concert des

élèves des académies musicales

• DIMANCHE 7 JUIN — de 11h30 à 13h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

LUNDI 8 JUIN — de 16h00 à 16h45

Concert avec l’Auchenharvie Academy (UK) — Musique pop,

de comédies musicales et de films

•

VENDREDI 12 JUIN — de 17h00 à 19h00

Morgane — Chansons originales en Français, guitares et

voix

•

SAMEDI 13 JUIN — de 10h00 à 13h00

Hall — Une déclaration d’amour dans un hall de cinéma

•

SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) —

Concert de musique moderne –

Orienté Pop Rock Funk

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 10h00 à 13h00

Hall — Une déclaration d’amour dans un hall de cinéma

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 18h00

Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique jazz

des années 30)

•

VENDREDI 19 JUIN — de 17h30 à 18h30

septembre l’été — quelques chansons pour s’évader en fin

journée

•

SAMEDI 20 JUIN — de 16h30 à 18h30

Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk

•

SAMEDI 20 JUIN — de 12h30 à 13h30

Festival danse sevillanas y rumba espagole — Une fête

espagnole, una feria

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson française, soul

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 09h30 à 13h45

Foliephonies fête la musique — Concert de chœur à capella

•

LUNDI 22 JUIN — de 20h00 à 20h45

Polyphonies du monde et jazz à Gardette — Par les chorales Aisthanoumai

•

MARDI 23 JUIN — de 19h00 à 19h45

Polyphonies du monde et jazz à Gardette — Polyphonies du

monde et jazz

•

MERCREDI 24 JUIN — de 16h00 à 19h00

Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une

immersion musicale au cœur du Kiosque

•

JEUDI 25 JUIN — de 16h00 à 19h00

Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une immersion

musicale au coeur du Kiosque

•

VENDREDI 26 JUIN — de 15h30 à 17h30

Fordingbridge Musical Theatre Choir — Concert

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00

zerium summer party — voyage musical à travers l’Afrique

au feminin

•

SAMEDI 27 JUIN — de 12h00 à 13h00

Concert avec les musiciens du Marr College, Écosse — Musique populaire, mélodies

écossaises

• DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00

à 12h30

Concert du Bry Harmonie Orchestra (BHO94) — Concert d’harmonie

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 17h30 à 18h30

Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5

musiciens passionnés

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 10h30 à 12h00

sHommeS XY Performance et bal inclusif tout public —

Performance musicale et chorégraphique / bal

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique

jazz des années 30)

• DIMANCHE 5 JUILLET — de 11h30 à 13h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h30 à 17h30

St

Anthony’s Girls Catholic Academy Senior Choir — Concert

– Choir

•

VENDREDI 10 JUILLET — de 11h00 à 13h00

Nottingham High School — Concert

•

SAMEDI 11 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises pop rock

•

DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

JEUDI 16 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée

•

VENDREDI 17 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une

immersion musicale au coeur du Kiosque

• SAMEDI 18 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson

française

•

DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique

jazz des années 30)

•

SAMEDI 25 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Culture Autrement – Immersion culturelle — Vivez une

immersion culturelle au coeur du Kiosque

•

MARDI 28 JUILLET — de 17h00 à 18h00

Barnet Education Arts Trust — Concert d’orchestre gratuit

AOÛT

•

DIMANCHE 2 AOÛT — de 16h00 à 18h30

Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de

Baudelaire

•

SAMEDI 8 AOÛT — de 14h00 à 19h00

Japan Day — Activités sur le thème de la culture

japonaise

•

DIMANCHE 23 AOÛT — de 15h35 à 18h25

Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —

Animation dansante de la samba de gafieira

•

DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h00 à 18h00

Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique

jazz des années 30)

SEPTEMBRE

• SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h00

Concert

BREWED FUNK CLUB — Soul, funk & groove !

•

SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h00

STORYTIME en anglais pour enfants — Spectacle théâtralisé

en anglais pour enfants

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h35 à 18h25

Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —

Animation dansante de la samba de gafieira

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique

moderne – Orienté Pop Rock Funk

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique

jazz des années 30)

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00

FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 10h30 à 13h30

La rythmique du temps — Journée du Patrimoine en dansant

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30

Jazz avec Steve Potts & Ménilmontant Street Band —

Concert de jazz et de musique improvisée

•

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Early Birds – Concert rock folk blues — Early Birds –

Concert rock folk blues

•

MERCREDI 23 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

La Fresque de la Rue — Atelier de sensibilisation sur le

monde la rue

• SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30

Mathieu & Farah — Chanson française

•

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30

Concert Orchestre Vents Debout — Concert de l’orchestre

Vents Debout

OCTOBRE

•

SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30

Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk

•

DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30

B12 Big band — Formation Musicale avec un répertoire

varié

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris

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