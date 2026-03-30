Kiosque en Fête au square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris
Kiosque en Fête au square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 18 AVRIL — de 14h00 à 15h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation Gospel
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Bacàn Live Band — Animation musicale autour des années 80.
MAI
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VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00
Grosses bises — Ecoute collective du podcast Grosses
bises
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DIMANCHE 3 MAI — de 16h00 à 17h30
L’atelier Musica en concert avec Steve Potts — Concert de
jazz et de musique improvisée
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VENDREDI 8 MAI — de 15h00 à 17h30
Titre à deviner Théâtre Ateliers du Chaudron —
Performance de l’Atelier Théâtre Pratique
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SAMEDI 9 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par
l’Amicale des Dimanches Électroniques
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DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
• SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h00
DITTO quintet de Jazz — Jazz
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DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)
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SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 18h00
Battle/Jam Hip Hop — Partager avec tous public des
activités Hip Hop
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DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 18h00
Concert /animation graffiti — Partager avec tous public
des activités hip hop
•
LUNDI 25 MAI — de 16h30 à 18h30
Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk
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SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 17h30
Jazz avec Steve Potts & Ménilmontant Street Band —
Concert de jazz et musique improvisée
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DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30
Mesure Zéro — Musique de films, jazz, pop.
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 18h00
Early Birds – Concert rock folk blues — Concert rock,
folk et blues
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DIMANCHE 7 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des élèves des académies musicales — Concert des
élèves des académies musicales
• DIMANCHE 7 JUIN — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
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LUNDI 8 JUIN — de 16h00 à 16h45
Concert avec l’Auchenharvie Academy (UK) — Musique pop,
de comédies musicales et de films
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VENDREDI 12 JUIN — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix
•
SAMEDI 13 JUIN — de 10h00 à 13h00
Hall — Une déclaration d’amour dans un hall de cinéma
•
SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) —
Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk
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DIMANCHE 14 JUIN — de 10h00 à 13h00
Hall — Une déclaration d’amour dans un hall de cinéma
•
DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique jazz
des années 30)
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VENDREDI 19 JUIN — de 17h30 à 18h30
septembre l’été — quelques chansons pour s’évader en fin
journée
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SAMEDI 20 JUIN — de 16h30 à 18h30
Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk
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SAMEDI 20 JUIN — de 12h30 à 13h30
Festival danse sevillanas y rumba espagole — Une fête
espagnole, una feria
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DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson française, soul
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DIMANCHE 21 JUIN — de 09h30 à 13h45
Foliephonies fête la musique — Concert de chœur à capella
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LUNDI 22 JUIN — de 20h00 à 20h45
Polyphonies du monde et jazz à Gardette — Par les chorales Aisthanoumai
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MARDI 23 JUIN — de 19h00 à 19h45
Polyphonies du monde et jazz à Gardette — Polyphonies du
monde et jazz
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MERCREDI 24 JUIN — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une
immersion musicale au cœur du Kiosque
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JEUDI 25 JUIN — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une immersion
musicale au coeur du Kiosque
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VENDREDI 26 JUIN — de 15h30 à 17h30
Fordingbridge Musical Theatre Choir — Concert
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00
zerium summer party — voyage musical à travers l’Afrique
au feminin
•
SAMEDI 27 JUIN — de 12h00 à 13h00
Concert avec les musiciens du Marr College, Écosse — Musique populaire, mélodies
écossaises
• DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00
à 12h30
Concert du Bry Harmonie Orchestra (BHO94) — Concert d’harmonie
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
JUILLET
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SAMEDI 4 JUILLET — de 17h30 à 18h30
Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5
musiciens passionnés
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SAMEDI 4 JUILLET — de 10h30 à 12h00
sHommeS XY Performance et bal inclusif tout public —
Performance musicale et chorégraphique / bal
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DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)
• DIMANCHE 5 JUILLET — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h30 à 17h30
St
Anthony’s Girls Catholic Academy Senior Choir — Concert
– Choir
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VENDREDI 10 JUILLET — de 11h00 à 13h00
Nottingham High School — Concert
•
SAMEDI 11 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises pop rock
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DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
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JEUDI 16 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée
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VENDREDI 17 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une
immersion musicale au coeur du Kiosque
• SAMEDI 18 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française
•
DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)
•
SAMEDI 25 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion culturelle — Vivez une
immersion culturelle au coeur du Kiosque
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MARDI 28 JUILLET — de 17h00 à 18h00
Barnet Education Arts Trust — Concert d’orchestre gratuit
AOÛT
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DIMANCHE 2 AOÛT — de 16h00 à 18h30
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire
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SAMEDI 8 AOÛT — de 14h00 à 19h00
Japan Day — Activités sur le thème de la culture
japonaise
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DIMANCHE 23 AOÛT — de 15h35 à 18h25
Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira
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DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)
SEPTEMBRE
• SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h00
Concert
BREWED FUNK CLUB — Soul, funk & groove !
•
SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h00
STORYTIME en anglais pour enfants — Spectacle théâtralisé
en anglais pour enfants
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h35 à 18h25
Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique
moderne – Orienté Pop Rock Funk
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)
• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 10h30 à 13h30
La rythmique du temps — Journée du Patrimoine en dansant
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Jazz avec Steve Potts & Ménilmontant Street Band —
Concert de jazz et de musique improvisée
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Early Birds – Concert rock folk blues — Early Birds –
Concert rock folk blues
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MERCREDI 23 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
La Fresque de la Rue — Atelier de sensibilisation sur le
monde la rue
• SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson française
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Concert Orchestre Vents Debout — Concert de l’orchestre
Vents Debout
OCTOBRE
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SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk
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DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
B12 Big band — Formation Musicale avec un répertoire
varié
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise 75011 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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- Conférence – 1776-2026 : Le bicentenaire de la Révolution américaine, au coeur des débats (politiques) sur le roman national états-unien Université Ouverte – Université Paris Cité Paris 30 mars 2026