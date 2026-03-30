Kiosque en Fête au square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris

Kiosque en Fête au square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris

Kiosque en Fête au square Maurice Gardette Square Maurice Gardette Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 14h00 à 15h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation Gospel


DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop


DIMANCHE 26 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Bacàn Live Band — Animation musicale autour des années 80.

MAI


VENDREDI 1 MAI — de 15h00 à 18h00
Grosses bises — Ecoute collective du podcast Grosses
bises


DIMANCHE 3 MAI — de 16h00 à 17h30
L’atelier Musica en concert avec Steve Potts — Concert de
jazz et de musique improvisée


VENDREDI 8 MAI — de 15h00 à 17h30
Titre à deviner Théâtre Ateliers du Chaudron —
Performance de l’Atelier Théâtre Pratique


SAMEDI 9 MAI — de 16h00 à 18h30
Après-midi électronique de l’Amicale — DJ set par
l’Amicale des Dimanches Électroniques


DIMANCHE 10 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

• SAMEDI 16 MAI — de 14h30 à 16h00
DITTO quintet de Jazz — Jazz


DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)


SAMEDI 23 MAI — de 15h00 à 18h00
Battle/Jam Hip Hop — Partager avec tous public des
activités Hip Hop


DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 18h00
Concert /animation graffiti — Partager avec tous public
des activités hip hop


LUNDI 25 MAI — de 16h30 à 18h30
Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk


SAMEDI 30 MAI — de 16h00 à 17h30
Jazz avec Steve Potts & Ménilmontant Street Band —
Concert de jazz et musique improvisée


DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30
Mesure Zéro — Musique de films, jazz, pop.

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 18h00
Early Birds – Concert rock folk blues — Concert rock,
folk et blues


DIMANCHE 7 JUIN — de 14h00 à 17h00
Concert des élèves des académies musicales — Concert des
élèves des académies musicales

• DIMANCHE 7 JUIN — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


LUNDI 8 JUIN — de 16h00 à 16h45
Concert avec l’Auchenharvie Academy (UK) — Musique pop,
de comédies musicales et de films


VENDREDI 12 JUIN — de 17h00 à 19h00
Morgane — Chansons originales en Français, guitares et
voix


SAMEDI 13 JUIN — de 10h00 à 13h00
Hall — Une déclaration d’amour dans un hall de cinéma


SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) —

Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk


DIMANCHE 14 JUIN — de 10h00 à 13h00
Hall — Une déclaration d’amour dans un hall de cinéma


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique jazz
des années 30)


VENDREDI 19 JUIN — de 17h30 à 18h30
septembre l’été — quelques chansons pour s’évader en fin
journée


SAMEDI 20 JUIN — de 16h30 à 18h30
Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk


SAMEDI 20 JUIN — de 12h30 à 13h30
Festival danse sevillanas y rumba espagole — Une fête
espagnole, una feria


DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson française, soul


DIMANCHE 21 JUIN — de 09h30 à 13h45
Foliephonies fête la musique — Concert de chœur à capella


LUNDI 22 JUIN — de 20h00 à 20h45
Polyphonies du monde et jazz à Gardette — Par les chorales Aisthanoumai


MARDI 23 JUIN — de 19h00 à 19h45
Polyphonies du monde et jazz à Gardette — Polyphonies du
monde et jazz


MERCREDI 24 JUIN — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une
immersion musicale au cœur du Kiosque


JEUDI 25 JUIN — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une immersion
musicale au coeur du Kiosque


VENDREDI 26 JUIN — de 15h30 à 17h30
Fordingbridge Musical Theatre Choir — Concert


SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00
zerium summer party — voyage musical à travers l’Afrique
au feminin


SAMEDI 27 JUIN — de 12h00 à 13h00
Concert avec les musiciens du Marr College, Écosse — Musique populaire, mélodies
écossaises

• DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00
à 12h30
Concert du Bry Harmonie Orchestra (BHO94) — Concert d’harmonie


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 17h30 à 18h30
Concert Soul Funk Jazz — Concert Soul Funk Jazz de 5
musiciens passionnés


SAMEDI 4 JUILLET — de 10h30 à 12h00
sHommeS XY Performance et bal inclusif tout public —
Performance musicale et chorégraphique / bal


DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)

• DIMANCHE 5 JUILLET — de 11h30 à 13h30
Mathieu & Farah — Chanson
française

• MERCREDI 8 JUILLET — de 15h30 à 17h30
St
Anthony’s Girls Catholic Academy Senior Choir — Concert
– Choir


VENDREDI 10 JUILLET — de 11h00 à 13h00
Nottingham High School — Concert


SAMEDI 11 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises pop rock


DIMANCHE 12 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


JEUDI 16 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Concert de la Musique des Gardiens de la paix — Concert de musique variée


VENDREDI 17 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion musicale — Vivez une
immersion musicale au coeur du Kiosque

• SAMEDI 18 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson
française


DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)


SAMEDI 25 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Culture Autrement – Immersion culturelle — Vivez une
immersion culturelle au coeur du Kiosque


MARDI 28 JUILLET — de 17h00 à 18h00
Barnet Education Arts Trust — Concert d’orchestre gratuit

AOÛT


DIMANCHE 2 AOÛT — de 16h00 à 18h30
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire


SAMEDI 8 AOÛT — de 14h00 à 19h00
Japan Day — Activités sur le thème de la culture
japonaise


DIMANCHE 23 AOÛT — de 15h35 à 18h25
Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira


DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)

SEPTEMBRE

• SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 17h00 à 18h00
Concert
BREWED FUNK CLUB — Soul, funk & groove !


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 11h00 à 12h00
STORYTIME en anglais pour enfants — Spectacle théâtralisé
en anglais pour enfants


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h35 à 18h25
Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique
moderne – Orienté Pop Rock Funk


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Apres-midi Swing au Kiosque — Mini Bal Swing (musique
jazz des années 30)

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 10h30 à 13h30
La rythmique du temps — Journée du Patrimoine en dansant


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Jazz avec Steve Potts & Ménilmontant Street Band —
Concert de jazz et de musique improvisée


DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Early Birds – Concert rock folk blues — Early Birds –
Concert rock folk blues


MERCREDI 23 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
La Fresque de la Rue — Atelier de sensibilisation sur le
monde la rue

• SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Mathieu & Farah — Chanson française


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Concert Orchestre Vents Debout — Concert de l’orchestre
Vents Debout

OCTOBRE


SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h30 à 17h30
Concert du big band OnlyPotes — Jazz et funk


DIMANCHE 11 OCTOBRE — de 14h30 à 16h30
B12 Big band — Formation Musicale avec un répertoire
varié

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Maurice Gardette 2 rue du Général-Blaise  75011 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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