Kiosque en fête au square Maurice Kriegel-Valrimont Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris

Kiosque en fête au square Maurice Kriegel-Valrimont Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris

Kiosque en fête au square Maurice Kriegel-Valrimont Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 12h00 à 13h00
Kiosque en fanfare! — Concert des classes de trompette et
tuba

MAI


DIMANCHE 10 MAI — de 15h10 à 16h29
Trio de la Plaine (Colombie, Venezuela) — Musiques de La Colombie et
Venezuela avec harpe

• DIMANCHE 24 MAI — de 16h30 à 18h00
Anything Goes – Sextet vocal —
Groupe vocal Jazz, pop et plus


DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h15
Concert ensemble vocal Let it Pop ! — Concert de l’ensemble vocal
du 18ème Let it Pop !

JUIN

• LUNDI 1 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert Pop – rock du conservatoire
— Concert Pop – rock du
conservatoire MAA

• JEUDI 18 JUIN — de 19h00 à 20h00
Chorale mixte — Chants


SAMEDI 20 JUIN — de 10h30 à 11h30
Concert violon, violoncelle, alto — Concert à cordes
Junior


SAMEDI 27 JUIN — de 15h30 à 16h30
L’orchestre de l’Atelier Musical — Concert de musique
classique.


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h30
Concert symphonique avec l’Écho Philharmonique —

JUILLET


MERCREDI 8 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société


MERCREDI 15 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et
jeux de société


MERCREDI 22 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société


MERCREDI 29 JUILLET — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et
jeux de société

AOÛT


MERCREDI 5 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société


MERCREDI 12 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et
jeux de société


MERCREDI 19 AOÛT — de 16h30 à 18h30
Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société


MERCREDI 26 AOÛT — de 16h30 à 18h30
La bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture
et jeux de société

SEPTEMBRE


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
(Concert avec) initiations à la salsa et bachata — Concert &/ou animation
danse

Concerts, danse et jeux de société y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Maurice Kriegel-Valrimont 1 square de Clignancourt  75018 Paris
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