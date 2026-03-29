Kiosque en fête au square Maurice Kriegel-Valrimont Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 12h00 à 13h00

Kiosque en fanfare! — Concert des classes de trompette et

tuba

MAI

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DIMANCHE 10 MAI — de 15h10 à 16h29

Trio de la Plaine (Colombie, Venezuela) — Musiques de La Colombie et

Venezuela avec harpe

• DIMANCHE 24 MAI — de 16h30 à 18h00

Anything Goes – Sextet vocal —

Groupe vocal Jazz, pop et plus

•

DIMANCHE 31 MAI — de 17h30 à 18h15

Concert ensemble vocal Let it Pop ! — Concert de l’ensemble vocal

du 18ème Let it Pop !

JUIN

• LUNDI 1 JUIN — de 17h00 à 18h30

Concert Pop – rock du conservatoire

— Concert Pop – rock du

conservatoire MAA

• JEUDI 18 JUIN — de 19h00 à 20h00

Chorale mixte — Chants

•

SAMEDI 20 JUIN — de 10h30 à 11h30

Concert violon, violoncelle, alto — Concert à cordes

Junior

•

SAMEDI 27 JUIN — de 15h30 à 16h30

L’orchestre de l’Atelier Musical — Concert de musique

classique.

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 15h00 à 16h30

Concert symphonique avec l’Écho Philharmonique —

JUILLET

•

MERCREDI 8 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et

jeux de société

•

MERCREDI 22 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société

•

MERCREDI 29 JUILLET — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et

jeux de société

AOÛT

•

MERCREDI 5 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société

•

MERCREDI 12 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et

jeux de société

•

MERCREDI 19 AOÛT — de 16h30 à 18h30

Bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture et jeux de société

•

MERCREDI 26 AOÛT — de 16h30 à 18h30

La bibliothèque Robert Sabatier Hors les murs — Lecture

et jeux de société

SEPTEMBRE

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

(Concert avec) initiations à la salsa et bachata — Concert &/ou animation

danse

Concerts, danse et jeux de société y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Maurice Kriegel-Valrimont 1 square de Clignancourt 75018 Paris

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