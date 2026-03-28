Kiosque en fête au Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet Paris
Kiosque en fête au Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
•
SAMEDI 18 AVRIL — de 17h00 à 18h30
Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en
scène.
• DIMANCHE
19 AVRIL — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la
Karakola
•
DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 17h00
Fantasy Orchestra — Orchestre psychédélique en couleurs
MAI
•
DIMANCHE 3 MAI — de 14h00 à 17h00
Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de musique en
trois parties
•
JEUDI 7 MAI — de 16h30 à 17h00
Faites des couleurs ! — Dj sets, théâtre & défilé de
mode
•
DIMANCHE 10 MAI — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la Karakola
•
DIMANCHE 10 MAI — de 14h00 à 17h00
Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de
musique en trois parties
•
DIMANCHE 17 MAI — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue
•
DIMANCHE 24 MAI — de 14h00 à 17h00
Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de
musique en trois parties
•
SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30
Faites des couleurs ! — Dj sets, théâtre & défilé de
mode
• DIMANCHE 31 MAI — de 10h29 à 11h28
Chorale des Plateaux — chorale
JUIN
• SAMEDI
6 JUIN — de 16h15 à 18h45
Jauge Kiosque — Musique électronique : DJ set et live
•
DIMANCHE 7 JUIN — de 15h15 à 17h00
Concert pop rock — Reprises de standard pop rock par
groupes amateurs
•
SAMEDI 20 JUIN — de 15h30 à 18h00
White Garden – square Monseigneur Maillet — Concerts acoustiques
• DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 20h00
Fête de la musique — Animation
•
JEUDI 25 JUIN — de 18h00 à 19h00
CORPS A CHOEUR, programme à capella — Florilège d’oeuvres vocales
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul
•
DIMANCHE 28 JUIN — de 17h00 à 18h30
PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop
revisitée.
JUILLET
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Concert pop / blues / Bossa — Reprises pop, blues et bossa par groupes
amateurs
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Zao & L’Accordéon – Marionnette et musique —
Spectacle tout public, dès la petite enfance
SEPTEMBRE
•
SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Open air Toilettes Mixtes — Dj sets & Paillettes
• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 14h00 à 15h30
HARMONY & SMILE — HARMONY &
SMILE SINGERS
OCTOBRE
•
SAMEDI 10 OCTOBRE — de 16h55 à 17h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks ! — Venez
chanter avec les Bachiques Bouzouks !
Concerts et danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris
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