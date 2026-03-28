Kiosque en fête au Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet Paris

Kiosque en fête au Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet Paris

Kiosque en fête au Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 17h00 à 18h30
Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en
scène.

• DIMANCHE
19 AVRIL — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la
Karakola


DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 17h00
Fantasy Orchestra — Orchestre psychédélique en couleurs

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 14h00 à 17h00
Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de musique en
trois parties


JEUDI 7 MAI — de 16h30 à 17h00
Faites des couleurs ! — Dj sets, théâtre & défilé de
mode


DIMANCHE 10 MAI — de 13h30 à 13h45
LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la Karakola


DIMANCHE 10 MAI — de 14h00 à 17h00
Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de
musique en trois parties


DIMANCHE 17 MAI — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue


DIMANCHE 24 MAI — de 14h00 à 17h00
Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de
musique en trois parties


SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30
Faites des couleurs ! — Dj sets, théâtre & défilé de
mode

• DIMANCHE 31 MAI — de 10h29 à 11h28
Chorale des Plateaux — chorale

JUIN

• SAMEDI
6 JUIN — de 16h15 à 18h45
Jauge Kiosque — Musique électronique : DJ set et live


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h15 à 17h00
Concert pop rock — Reprises de standard pop rock par
groupes amateurs


SAMEDI 20 JUIN — de 15h30 à 18h00
White Garden – square Monseigneur Maillet — Concerts acoustiques

• DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 20h00
Fête de la musique — Animation


JEUDI 25 JUIN — de 18h00 à 19h00
CORPS A CHOEUR, programme à capella — Florilège d’oeuvres vocales


SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul


DIMANCHE 28 JUIN — de 17h00 à 18h30
PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop
revisitée.

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 15h30 à 17h30
Concert pop / blues / Bossa — Reprises pop, blues et bossa par groupes
amateurs


DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Zao & L’Accordéon – Marionnette et musique —
Spectacle tout public, dès la petite enfance

SEPTEMBRE


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30
Open air Toilettes Mixtes — Dj sets & Paillettes

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 14h00 à 15h30
HARMONY & SMILE — HARMONY &
SMILE SINGERS

OCTOBRE


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 16h55 à 17h00
Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks ! — Venez
chanter avec les Bachiques Bouzouks !

Concerts et danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes  75019 Paris
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