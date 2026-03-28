Kiosque en fête au Square Monseigneur Maillet Square Monseigneur Maillet Paris

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 17h00 à 18h30

Concert églantine — Concert pop rock feel good, seule en

scène.

• DIMANCHE

19 AVRIL — de 13h30 à 13h45

LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la

Karakola

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 17h00

Fantasy Orchestra — Orchestre psychédélique en couleurs

MAI

•

DIMANCHE 3 MAI — de 14h00 à 17h00

Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de musique en

trois parties

•

JEUDI 7 MAI — de 16h30 à 17h00

Faites des couleurs ! — Dj sets, théâtre & défilé de

mode

•

DIMANCHE 10 MAI — de 13h30 à 13h45

LA KARAKOLA — Préparation spectacle de l’univers de la Karakola

•

DIMANCHE 10 MAI — de 14h00 à 17h00

Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de

musique en trois parties

•

DIMANCHE 17 MAI — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre

participative et multilingue

•

DIMANCHE 24 MAI — de 14h00 à 17h00

Ignatus, The Duke et InRed en concert. — un apres midi de

musique en trois parties

•

SAMEDI 30 MAI — de 14h30 à 16h30

Faites des couleurs ! — Dj sets, théâtre & défilé de

mode

• DIMANCHE 31 MAI — de 10h29 à 11h28

Chorale des Plateaux — chorale

JUIN

• SAMEDI

6 JUIN — de 16h15 à 18h45

Jauge Kiosque — Musique électronique : DJ set et live

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 15h15 à 17h00

Concert pop rock — Reprises de standard pop rock par

groupes amateurs

•

SAMEDI 20 JUIN — de 15h30 à 18h00

White Garden – square Monseigneur Maillet — Concerts acoustiques

• DIMANCHE 21 JUIN — de 17h00 à 20h00

Fête de la musique — Animation

•

JEUDI 25 JUIN — de 18h00 à 19h00

CORPS A CHOEUR, programme à capella — Florilège d’oeuvres vocales

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson

française, soul

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 17h00 à 18h30

PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop

revisitée.

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 15h30 à 17h30

Concert pop / blues / Bossa — Reprises pop, blues et bossa par groupes

amateurs

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Zao & L’Accordéon – Marionnette et musique —

Spectacle tout public, dès la petite enfance

SEPTEMBRE

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h30 à 18h30

Open air Toilettes Mixtes — Dj sets & Paillettes

• DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 14h00 à 15h30

HARMONY & SMILE — HARMONY &

SMILE SINGERS

OCTOBRE

•

SAMEDI 10 OCTOBRE — de 16h55 à 17h00

Venez chanter avec les Bachiques Bouzouks ! — Venez

chanter avec les Bachiques Bouzouks !

Concerts et danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Monseigneur Maillet Place des Fêtes 75019 Paris

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square Monseigneur Maillet et trouvez le meilleur itinéraire

