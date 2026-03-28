Kiosque en fête au square Necker Square Necker PARIS

MAI

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DIMANCHE 3 MAI — de 14h00 à 15h30

Poésie lyrique et chants du monde — poésie et chant

JUIN

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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

SEPTEMBRE

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VENDREDI 25 SEPTEMBRE — de 15h00 à 17h00

Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —

Partageons des chansons autour de l’orgue !

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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 14h30 à 15h30

OAP UAICF PARIS (MANDOLINES) — nous proposons une musique

légère et variée

Des concerts y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Necker 1 rue Tessier 75015 PARIS

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