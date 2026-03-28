Kiosque en Fête au square Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt Paris

AVRIL

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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

MAI

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DIMANCHE 17 MAI — de 16h00 à 18h30

Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de

Baudelaire

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MERCREDI 20 MAI — de 15h00 à 16h00

Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de

musique, chant, danse, poésie

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MERCREDI 20 MAI — de 10h30 à 11h30

Sur les chemins du printemps — un temps de musique, chant, danse et poésie

•

SAMEDI 23 MAI — de 18h00 à 19h00

Choral Rock A Cappella L’Echo Râleur — Concert de la

Rock’n chorale l’Echo Râleur

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DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

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DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h15

Concert Steelband — Concert de steelband traditionnel

JUIN

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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h00

LA FANFARE CLANDESTINE & TAIKOYAKI — Concert : fanfare accompagnée

de tambours japonais

• DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h30

Rail Band de paris – Jazz latin —

Concert de Jazz latin

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DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h30

présentation de danses indiennes du sud de l’Inde — danses indiennes classiques

du Sud de l’Inde,

JUILLET

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SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 17h30

recital de danse indienne Bharatanatyam — danses classiques du Sud de

l’Inde Bharatnatyam

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DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

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DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

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DIMANCHE 26 JUILLET — de 15h00 à 17h00

Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —

Partageons des chansons autour de l’orgue !

SEPTEMBRE

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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30

Concert de l’orchestre Vents Debout — Concert de l’harmonie Vents

Debout

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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30

Le départ des PAZUs — Théatre interactif clownesque tout

public

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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30

Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! — Chants révolutionnaires,

populaires ou classiques

OCTOBRE

• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30

Rail band de paris Jazz latin —

Concert de Jazz latin

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MERCREDI 14 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00

Sur les chemins de l’automne — Un temps partagé de

musique, chant, danse, poésie

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval 75020 Paris

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