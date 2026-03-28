Kiosque en Fête au square Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt Paris
Kiosque en Fête au square Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
MAI
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DIMANCHE 17 MAI — de 16h00 à 18h30
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire
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MERCREDI 20 MAI — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie
•
MERCREDI 20 MAI — de 10h30 à 11h30
Sur les chemins du printemps — un temps de musique, chant, danse et poésie
•
SAMEDI 23 MAI — de 18h00 à 19h00
Choral Rock A Cappella L’Echo Râleur — Concert de la
Rock’n chorale l’Echo Râleur
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DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
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DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h15
Concert Steelband — Concert de steelband traditionnel
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h00
LA FANFARE CLANDESTINE & TAIKOYAKI — Concert : fanfare accompagnée
de tambours japonais
• DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h30
Rail Band de paris – Jazz latin —
Concert de Jazz latin
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DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h30
présentation de danses indiennes du sud de l’Inde — danses indiennes classiques
du Sud de l’Inde,
JUILLET
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 17h30
recital de danse indienne Bharatanatyam — danses classiques du Sud de
l’Inde Bharatnatyam
•
DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
•
DIMANCHE 26 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !
SEPTEMBRE
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Concert de l’orchestre Vents Debout — Concert de l’harmonie Vents
Debout
•
SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Le départ des PAZUs — Théatre interactif clownesque tout
public
•
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! — Chants révolutionnaires,
populaires ou classiques
OCTOBRE
• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Rail band de paris Jazz latin —
Concert de Jazz latin
•
MERCREDI 14 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins de l’automne — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval 75020 Paris
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