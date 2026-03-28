Kiosque en Fête au square Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt Paris

Kiosque en Fête au square Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt Paris

Kiosque en Fête au square Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


DIMANCHE 19 AVRIL — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue

MAI


DIMANCHE 17 MAI — de 16h00 à 18h30
Eric Project Musique — Mise en musique de Poèmes de
Baudelaire


MERCREDI 20 MAI — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie


MERCREDI 20 MAI — de 10h30 à 11h30
Sur les chemins du printemps — un temps de musique, chant, danse et poésie


SAMEDI 23 MAI — de 18h00 à 19h00
Choral Rock A Cappella L’Echo Râleur — Concert de la
Rock’n chorale l’Echo Râleur


DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h15
Concert Steelband — Concert de steelband traditionnel

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 16h00
LA FANFARE CLANDESTINE & TAIKOYAKI — Concert : fanfare accompagnée
de tambours japonais

• DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h30
Rail Band de paris – Jazz latin —
Concert de Jazz latin


DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h30
présentation de danses indiennes du sud de l’Inde — danses indiennes classiques
du Sud de l’Inde,

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 16h00 à 17h30
recital de danse indienne Bharatanatyam — danses classiques du Sud de
l’Inde Bharatnatyam


DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


DIMANCHE 19 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


DIMANCHE 26 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Orgue de barbarie et chansons avec Le Fil de Soie —
Partageons des chansons autour de l’orgue !

SEPTEMBRE


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Concert de l’orchestre Vents Debout — Concert de l’harmonie Vents
Debout


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 16h00 à 17h30
Le départ des PAZUs — Théatre interactif clownesque tout
public


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h30 à 17h30
Venez chanter avec la Chorale populaire de Paris ! — Chants révolutionnaires,
populaires ou classiques

OCTOBRE

• DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 15h00 à 16h30
Rail band de paris Jazz latin —
Concert de Jazz latin


MERCREDI 14 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins de l’automne — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Sarah Bernhardt 2 rue de Buzenval  75020 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Square Sarah Bernhardt et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)