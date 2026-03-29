Kiosque en Fête au Square Serge Reggiani Square Serge Reggiani Paris

Kiosque en Fête au Square Serge Reggiani Square Serge Reggiani Paris

Kiosque en Fête au Square Serge Reggiani Square Serge Reggiani Paris samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 15h15 à 16h30
Concert de la bande de Montmartre — Airs populaires de
l’après-guerre aux années 80


DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h45 à 15h40
La musique du hautbois — Concert principalement du
hautbois


MERCREDI 22 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique


SAMEDI 25 AVRIL — de 15h00 à 17h30
Concert Les Poivrons Bretons — Reprises rock 60/70 et
autres


DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 17h00
septembre l’été — quelques chansons pour s’évader

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 14h30 à 17h00
Elena & The BBB — Elena & The BBB est un laboratoire sonore Pop-Rock


DIMANCHE 10 MAI — de 14h15 à 16h45
ENCHANTONS-NOUS AU KIOSQUE à ZICK + SCENE OUVERTE —
chanson française, swingue y tango argentin


SAMEDI 16 MAI — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue

• DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 16h30
Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk


JEUDI 21 MAI — de 14h30 à 17h00
Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative

• SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues

• DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues


JEUDI 28 MAI — de 14h30 à 17h00
Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec
l’Association InKlusion


SAMEDI 30 MAI — de 16h15 à 18h45
Jauge Kiosque — Musique électronique : DJ set et live

• DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30
THE NECRO SPITITUALS — HOMMAGE
MUSICAL

JUIN


DIMANCHE 7 JUIN — de 17h00 à 18h30
PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop
revisitée.


MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h00
Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !


SAMEDI 13 JUIN — de 17h30 à 18h00
L’usine en concert — Rreprises de morceaux Rock Pop Jazz

• DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30
Anything Goes – Sextet vocal —
Groupe vocal Jazz, pop et plus


JEUDI 18 JUIN — de 14h30 à 17h00
Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative

• SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues Band — Concert de
blues


DIMANCHE 21 JUIN — de 13h00 à 13h30
LA KARAKOLA — La Karakola fête la musique en famille !

• DIMANCHE 21 JUIN — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues


MERCREDI 24 JUIN — de 15h00 à 16h00
Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !


JEUDI 25 JUIN — de 14h30 à 17h00
Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec
l’Association InKlusion


VENDREDI 26 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique


SAMEDI 27 JUIN — de 15h15 à 17h45
ENCHANTONS-NOUS AU KIOSQUE à ZICK + SCENE OUVERTE —
chanson française, swingue y tango argentin


DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h30
Concert Orchestre Vents Debout — Concert de l’orchestre
Vents Debout

JUILLET

• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique —


DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h33 à 18h26
Bal Samba de Gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira


MERCREDI 8 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !

• SAMEDI 11 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et Musique
Classique —


JEUDI 23 JUILLET — de 14h30 à 17h00
Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative


JEUDI 30 JUILLET — de 14h30 à 17h00
Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec
l’Association InKlusion

AOÛT


SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M

SEPTEMBRE


DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h15 à 18h45
Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y
tango argentin


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
L’usine en concert — Rreprises de morceaux Rock Pop Jazz

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues

OCTOBRE


DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 14h15 à 16h45
Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y
tango argentin

• DIMANCHE
11 OCTOBRE — de 14h15 à 16h45
Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y
tango argentin

Concerts et représentations de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Serge Reggiani place de Bitche  75019 Paris
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