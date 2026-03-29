Kiosque en Fête au Square Serge Reggiani Square Serge Reggiani Paris

AVRIL

•

SAMEDI 18 AVRIL — de 15h15 à 16h30

Concert de la bande de Montmartre — Airs populaires de

l’après-guerre aux années 80

•

DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h45 à 15h40

La musique du hautbois — Concert principalement du

hautbois

•

MERCREDI 22 AVRIL — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

•

SAMEDI 25 AVRIL — de 15h00 à 17h30

Concert Les Poivrons Bretons — Reprises rock 60/70 et

autres

•

DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 17h00

septembre l’été — quelques chansons pour s’évader

MAI

•

DIMANCHE 3 MAI — de 14h30 à 17h00

Elena & The BBB — Elena & The BBB est un laboratoire sonore Pop-Rock

•

DIMANCHE 10 MAI — de 14h15 à 16h45

ENCHANTONS-NOUS AU KIOSQUE à ZICK + SCENE OUVERTE —

chanson française, swingue y tango argentin

•

SAMEDI 16 MAI — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre

participative et multilingue

• DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 16h30

Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk

•

JEUDI 21 MAI — de 14h30 à 17h00

Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative

• SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h30

Big Boat – A blues band — Concert de

blues

• DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 16h30

Big Boat – A blues band — Concert de

blues

•

JEUDI 28 MAI — de 14h30 à 17h00

Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec

l’Association InKlusion

•

SAMEDI 30 MAI — de 16h15 à 18h45

Jauge Kiosque — Musique électronique : DJ set et live

• DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30

THE NECRO SPITITUALS — HOMMAGE

MUSICAL

JUIN

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 17h00 à 18h30

PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop

revisitée.

•

MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h00

Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !

•

SAMEDI 13 JUIN — de 17h30 à 18h00

L’usine en concert — Rreprises de morceaux Rock Pop Jazz

• DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30

Anything Goes – Sextet vocal —

Groupe vocal Jazz, pop et plus

•

JEUDI 18 JUIN — de 14h30 à 17h00

Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative

• SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 16h30

Big Boat – A blues Band — Concert de

blues

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 13h00 à 13h30

LA KARAKOLA — La Karakola fête la musique en famille !

• DIMANCHE 21 JUIN — de 14h30 à 16h30

Big Boat – A blues band — Concert de

blues

•

MERCREDI 24 JUIN — de 15h00 à 16h00

Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !

•

JEUDI 25 JUIN — de 14h30 à 17h00

Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec

l’Association InKlusion

•

VENDREDI 26 JUIN — de 14h30 à 16h00

Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un

répertoire de musique classique

•

SAMEDI 27 JUIN — de 15h15 à 17h45

ENCHANTONS-NOUS AU KIOSQUE à ZICK + SCENE OUVERTE —

chanson française, swingue y tango argentin

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h30

Concert Orchestre Vents Debout — Concert de l’orchestre

Vents Debout

JUILLET

• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et

Musique Classique —

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h33 à 18h26

Bal Samba de Gafieira animé par l’asso Dança Samba —

Animation dansante de la samba de gafieira

•

MERCREDI 8 JUILLET — de 15h00 à 16h00

Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !

• SAMEDI 11 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Conservatoire Hip Hop Danse et Musique

Classique —

•

JEUDI 23 JUILLET — de 14h30 à 17h00

Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative

•

JEUDI 30 JUILLET — de 14h30 à 17h00

Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec

l’Association InKlusion

AOÛT

•

SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 19h00

Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino

avec dj organisé par l’association La M

SEPTEMBRE

•

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h15 à 18h45

Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y

tango argentin

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson

française, soul

•

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00

L’usine en concert — Rreprises de morceaux Rock Pop Jazz

• SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

Big Boat – A blues band — Concert de

blues

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30

Big Boat – A blues band — Concert de

blues

OCTOBRE

•

DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 14h15 à 16h45

Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y

tango argentin

• DIMANCHE

11 OCTOBRE — de 14h15 à 16h45

Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y

tango argentin

Concerts et représentations de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris

https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square Serge Reggiani et trouvez le meilleur itinéraire

