Kiosque en Fête au Square Serge Reggiani Square Serge Reggiani Paris
Kiosque en Fête au Square Serge Reggiani Square Serge Reggiani Paris samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 18 AVRIL — de 15h15 à 16h30
Concert de la bande de Montmartre — Airs populaires de
l’après-guerre aux années 80
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 14h45 à 15h40
La musique du hautbois — Concert principalement du
hautbois
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MERCREDI 22 AVRIL — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
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SAMEDI 25 AVRIL — de 15h00 à 17h30
Concert Les Poivrons Bretons — Reprises rock 60/70 et
autres
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DIMANCHE 26 AVRIL — de 16h00 à 17h00
septembre l’été — quelques chansons pour s’évader
MAI
•
DIMANCHE 3 MAI — de 14h30 à 17h00
Elena & The BBB — Elena & The BBB est un laboratoire sonore Pop-Rock
•
DIMANCHE 10 MAI — de 14h15 à 16h45
ENCHANTONS-NOUS AU KIOSQUE à ZICK + SCENE OUVERTE —
chanson française, swingue y tango argentin
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SAMEDI 16 MAI — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre: Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue
• DIMANCHE 17 MAI — de 14h30 à 16h30
Sax Tapes — Concert de Jazz-Funk
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JEUDI 21 MAI — de 14h30 à 17h00
Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative
• SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues
• DIMANCHE 24 MAI — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues
•
JEUDI 28 MAI — de 14h30 à 17h00
Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec
l’Association InKlusion
•
SAMEDI 30 MAI — de 16h15 à 18h45
Jauge Kiosque — Musique électronique : DJ set et live
• DIMANCHE 31 MAI — de 16h00 à 17h30
THE NECRO SPITITUALS — HOMMAGE
MUSICAL
JUIN
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DIMANCHE 7 JUIN — de 17h00 à 18h30
PTP (Pop trad project) — Concert de musique pop
revisitée.
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MERCREDI 10 JUIN — de 15h00 à 16h00
Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !
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SAMEDI 13 JUIN — de 17h30 à 18h00
L’usine en concert — Rreprises de morceaux Rock Pop Jazz
• DIMANCHE 14 JUIN — de 16h00 à 17h30
Anything Goes – Sextet vocal —
Groupe vocal Jazz, pop et plus
•
JEUDI 18 JUIN — de 14h30 à 17h00
Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative
• SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues Band — Concert de
blues
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DIMANCHE 21 JUIN — de 13h00 à 13h30
LA KARAKOLA — La Karakola fête la musique en famille !
• DIMANCHE 21 JUIN — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues
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MERCREDI 24 JUIN — de 15h00 à 16h00
Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !
•
JEUDI 25 JUIN — de 14h30 à 17h00
Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec
l’Association InKlusion
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VENDREDI 26 JUIN — de 14h30 à 16h00
Orchestre Symphonique Etudiants — Promotion d’un
répertoire de musique classique
•
SAMEDI 27 JUIN — de 15h15 à 17h45
ENCHANTONS-NOUS AU KIOSQUE à ZICK + SCENE OUVERTE —
chanson française, swingue y tango argentin
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DIMANCHE 28 JUIN — de 16h00 à 17h30
Concert Orchestre Vents Debout — Concert de l’orchestre
Vents Debout
JUILLET
• SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et
Musique Classique —
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DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h33 à 18h26
Bal Samba de Gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira
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MERCREDI 8 JUILLET — de 15h00 à 16h00
Slam’ensemble — Écrivons sur l’inclusion !
• SAMEDI 11 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Conservatoire Hip Hop Danse et Musique
Classique —
•
JEUDI 23 JUILLET — de 14h30 à 17h00
Peindre pour l’InKlusion — Grande fresque collaborative
•
JEUDI 30 JUILLET — de 14h30 à 17h00
Un jeux’di pas comme les autres — Goûter ludique avec
l’Association InKlusion
AOÛT
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SAMEDI 29 AOÛT — de 16h00 à 19h00
Bal Afro-Latino (la caravane de la salsa) — Bal Latino
avec dj organisé par l’association La M
SEPTEMBRE
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DIMANCHE 6 SEPTEMBRE — de 16h15 à 18h45
Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y
tango argentin
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 17h30 à 18h00
L’usine en concert — Rreprises de morceaux Rock Pop Jazz
• SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues
• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 14h30 à 16h30
Big Boat – A blues band — Concert de
blues
OCTOBRE
•
DIMANCHE 4 OCTOBRE — de 14h15 à 16h45
Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y
tango argentin
• DIMANCHE
11 OCTOBRE — de 14h15 à 16h45
Enchantons-nous au kiosque à zick + scène ouverte — chanson française, swingue y
tango argentin
Concerts et représentations de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Serge Reggiani place de Bitche 75019 Paris
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