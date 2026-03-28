Kiosque en Fête au square Séverine Square Séverine Paris

Kiosque en Fête au square Séverine Square Séverine Paris

Kiosque en Fête au square Séverine Square Séverine Paris samedi 18 avril 2026.

MAI


DIMANCHE 10 MAI — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets


DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue

JUIN


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h15
Concert Steelband — Concert de steelband traditionnel


DIMANCHE 21 JUIN — de 15h15 à 17h45
Séquence rapide — Expérience musicale et picturale

JUILLET


DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets

SEPTEMBRE


SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles


SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation Musicale, DJ Set, Vinyles


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles

OCTOBRE


SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00
Ring on Air — DJ set de musique électronique et funk sur vinyles


SAMEDI 10 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00
Ring on Air — DJ Set de Musique électronique et funk sur
Vinyles


SAMEDI 17 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00
Ring on Air — DJ Set de musique électronique et Funk sur
Vinyles

Concerts et DJ set y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Séverine 7, rue Le Vau  75020 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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