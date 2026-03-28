Kiosque en Fête au square Séverine Square Séverine Paris

MAI

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DIMANCHE 10 MAI — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

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DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 16h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de

théâtre participative et multilingue

JUIN

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DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h15

Concert Steelband — Concert de steelband traditionnel

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DIMANCHE 21 JUIN — de 15h15 à 17h45

Séquence rapide — Expérience musicale et picturale

JUILLET

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DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 19h00

Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois

Dj sets

SEPTEMBRE

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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles

•

SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Ring On Air — Représentation Musicale, DJ Set, Vinyles

•

SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles

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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles

OCTOBRE

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SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00

Ring on Air — DJ set de musique électronique et funk sur vinyles

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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00

Ring on Air — DJ Set de Musique électronique et funk sur

Vinyles

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SAMEDI 17 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00

Ring on Air — DJ Set de musique électronique et Funk sur

Vinyles

Concerts et DJ set y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Séverine 7, rue Le Vau 75020 Paris

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