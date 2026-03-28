Kiosque en Fête au square Séverine Square Séverine Paris
Kiosque en Fête au square Séverine Square Séverine Paris samedi 18 avril 2026.
MAI
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DIMANCHE 10 MAI — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
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DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 16h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de
théâtre participative et multilingue
JUIN
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DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h15
Concert Steelband — Concert de steelband traditionnel
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DIMANCHE 21 JUIN — de 15h15 à 17h45
Séquence rapide — Expérience musicale et picturale
JUILLET
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DIMANCHE 12 JUILLET — de 16h00 à 19h00
Open Kiosque — une scène ouverte participative et trois
Dj sets
SEPTEMBRE
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles
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SAMEDI 12 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation Musicale, DJ Set, Vinyles
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Ring On Air — Représentation musicale, DJ Set, Vinyles
OCTOBRE
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SAMEDI 3 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00
Ring on Air — DJ set de musique électronique et funk sur vinyles
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SAMEDI 10 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00
Ring on Air — DJ Set de Musique électronique et funk sur
Vinyles
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SAMEDI 17 OCTOBRE — de 15h00 à 18h00
Ring on Air — DJ Set de musique électronique et Funk sur
Vinyles
Concerts et DJ set y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Séverine 7, rue Le Vau 75020 Paris
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