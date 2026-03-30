Kiosque en Fête au square Trousseau Square Trousseau PARIS

AVRIL

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SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 16h30

Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk

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DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 13h00

Grosses bises — Ecoute collective du podcast Grosses

bises

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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h00

200 Funk – Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk

MAI

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DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00

KKO Klezmer — Musique d’Europe de l’Est festive et

dansante

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MERCREDI 6 MAI — de 15h00 à 16h00

Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de musique,

chant, danse, poésie

•

MERCREDI 6 MAI — de 10h30 à 11h30

Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de

musique, chant, danse, poésie

•

DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et

ateliers d’initiation hip-hop

•

VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00

Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale Vox Rox et

prestations en solo/duo

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SAMEDI 23 MAI — de 16h15 à 18h45

LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le

monde chante en même temps avec musiciens

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DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 17h00

concert pop de Yeelo — concert reprises pop

•

DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00

Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock —

Concert de musique Pop Rock

JUIN

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SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30

Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert

symphonique

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DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h00

LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et

ateliers d’initiation hip-hop

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –

Orienté Pop Rock Funk

•

DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 12h30

Ensemble Clarinetti en concert — 25 joyeux clarinettistes

en concert

•

MERCREDI 17 JUIN — de 14h30 à 16h30

Fresque de la Rue — Atelier de sensibilisation sur le monde la rue

•

SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 17h30

Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des

syncopes et du swing

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

•

SAMEDI 27 JUIN — de 15h00 à 18h00

Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises

pop rock

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h00

Concert par un orchestre d’harmonie —

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 15h35 à 18h25

Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —

Animation dansante de la samba de gafieira

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h00

COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –

Orienté Pop Rock Funk

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 10h00 à 11h00

Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre

participative et multilingue

• DIMANCHE 5 JUILLET — de 11h00 à 13h00

FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE

•

DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation

Gospel

•

MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes

musiciens en tournée

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes

musiciens en tournée

•

MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits

ensembles

•

JEUDI 23 JUILLET — de 12h00 à 13h00

Concert avec le St. Edward’s School, Poole (UK) — Musique

de film, comédies musicales, chansons pop

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DIMANCHE 26 JUILLET — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

AOÛT

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SAMEDI 29 AOÛT — de 15h30 à 17h30

Concert du groupe pop-rock Alwenn — Concert Rock pop

Compositions et reprises

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DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h28 à 18h25

Bal samba de gafieira animé pat l’asso Dança Samba — Animation

dansante de la samba de gafieira

SEPTEMBRE

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 14h30 à 17h00

Last Call

Barbershop Quartet — Quatuor vocal a cappella

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SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00

Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson

française, soul

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00

Colors in Town — Concert Gospel

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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 18h00 à 18h40

Performance Théâtrale de la Lumière — C’est une

propostion de sortie de résidence.

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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00

Bal forro — bal dansant

OCTOBRE

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MERCREDI 7 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00

Sur les chemins de l’automne — Un temps partagé de

musique, chant, danse, poésie

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Trousseau 2 rue Antoine Vollon 75012 PARIS

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