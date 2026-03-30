Kiosque en Fête au square Trousseau Square Trousseau PARIS

Kiosque en Fête au square Trousseau Square Trousseau PARIS

Kiosque en Fête au square Trousseau Square Trousseau PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk


DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 13h00
Grosses bises — Ecoute collective du podcast Grosses
bises


SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h00
200 Funk – Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk

MAI


DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00
KKO Klezmer — Musique d’Europe de l’Est festive et
dansante


MERCREDI 6 MAI — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de musique,
chant, danse, poésie


MERCREDI 6 MAI — de 10h30 à 11h30
Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie


DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop


VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00
Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale Vox Rox et
prestations en solo/duo


SAMEDI 23 MAI — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le
monde chante en même temps avec musiciens


DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 17h00
concert pop de Yeelo — concert reprises pop


DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00
Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock —
Concert de musique Pop Rock

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert
symphonique


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk


DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 12h30
Ensemble Clarinetti en concert — 25 joyeux clarinettistes
en concert


MERCREDI 17 JUIN — de 14h30 à 16h30
Fresque de la Rue — Atelier de sensibilisation sur le monde la rue


SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 17h30
Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des
syncopes et du swing


DIMANCHE 21 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant


SAMEDI 27 JUIN — de 15h00 à 18h00
Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises
pop rock


DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert par un orchestre d’harmonie —


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h35 à 18h25
Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk


SAMEDI 4 JUILLET — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue

• DIMANCHE 5 JUILLET — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE


DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel


MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée


MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée


MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles


JEUDI 23 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert avec le St. Edward’s School, Poole (UK) — Musique
de film, comédies musicales, chansons pop


DIMANCHE 26 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

AOÛT


SAMEDI 29 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Concert du groupe pop-rock Alwenn — Concert Rock pop
Compositions et reprises


DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h28 à 18h25
Bal samba de gafieira animé pat l’asso Dança Samba — Animation
dansante de la samba de gafieira

SEPTEMBRE

• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 14h30 à 17h00
Last Call
Barbershop Quartet — Quatuor vocal a cappella


SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul

• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
Colors in Town — Concert Gospel


SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 18h00 à 18h40
Performance Théâtrale de la Lumière — C’est une
propostion de sortie de résidence.


DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant

OCTOBRE


MERCREDI 7 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins de l’automne — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Trousseau 2 rue Antoine Vollon  75012 PARIS
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