Kiosque en Fête au square Trousseau Square Trousseau PARIS
Kiosque en Fête au square Trousseau Square Trousseau PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 18 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk
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DIMANCHE 19 AVRIL — de 10h00 à 13h00
Grosses bises — Ecoute collective du podcast Grosses
bises
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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h00
200 Funk – Concert de Funk — Concert du groupe 200 Funk
MAI
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DIMANCHE 3 MAI — de 15h00 à 18h00
KKO Klezmer — Musique d’Europe de l’Est festive et
dansante
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MERCREDI 6 MAI — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de musique,
chant, danse, poésie
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MERCREDI 6 MAI — de 10h30 à 11h30
Sur les chemins du printemps — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie
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DIMANCHE 17 MAI — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop
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VENDREDI 22 MAI — de 12h00 à 13h00
Southam College Vox Rox choir & solos/duos — Chorale Vox Rox et
prestations en solo/duo
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SAMEDI 23 MAI — de 16h15 à 18h45
LES ENCHANTEURS Chanter ensemble avec musiciens — Tout le
monde chante en même temps avec musiciens
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DIMANCHE 24 MAI — de 15h00 à 17h00
concert pop de Yeelo — concert reprises pop
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DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00
Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock —
Concert de musique Pop Rock
JUIN
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SAMEDI 6 JUIN — de 17h00 à 18h30
Concert de l’orchestre du Violon d’Ingres — Concert
symphonique
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DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 18h00
LE KIOSQUE A COMPLICES DE LA RIME METISSE — Concert et
ateliers d’initiation hip-hop
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DIMANCHE 14 JUIN — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk
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DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 12h30
Ensemble Clarinetti en concert — 25 joyeux clarinettistes
en concert
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MERCREDI 17 JUIN — de 14h30 à 16h30
Fresque de la Rue — Atelier de sensibilisation sur le monde la rue
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SAMEDI 20 JUIN — de 14h30 à 17h30
Les Byger’s – Groupe de jazz — Du jazz, des croches, des
syncopes et du swing
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DIMANCHE 21 JUIN — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
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SAMEDI 27 JUIN — de 15h00 à 18h00
Concert Pop Rock groupe Hit Rewind — Concert de reprises
pop rock
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DIMANCHE 28 JUIN — de 11h00 à 12h00
Concert par un orchestre d’harmonie —
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DIMANCHE 28 JUIN — de 15h35 à 18h25
Bal samba de gafieira animé par l’asso Dança Samba —
Animation dansante de la samba de gafieira
JUILLET
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SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 16h00
COSMOS KIBUN – (Pop-Rock / Fusion) — Concert de musique moderne –
Orienté Pop Rock Funk
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SAMEDI 4 JUILLET — de 10h00 à 11h00
Pièce de théâtre : Héroïnes sans Frontières — Pièce de théâtre
participative et multilingue
• DIMANCHE 5 JUILLET — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE
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DIMANCHE 5 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Mister BlaiZ [Gospel] et sa chorale-école — Animation
Gospel
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MARDI 14 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée
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MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Woodkirk Academy Music — L’école emmène ses jeunes
musiciens en tournée
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MERCREDI 15 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Liverpool College — Orchestre/harmonie, chorale, petits
ensembles
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JEUDI 23 JUILLET — de 12h00 à 13h00
Concert avec le St. Edward’s School, Poole (UK) — Musique
de film, comédies musicales, chansons pop
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DIMANCHE 26 JUILLET — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
AOÛT
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SAMEDI 29 AOÛT — de 15h30 à 17h30
Concert du groupe pop-rock Alwenn — Concert Rock pop
Compositions et reprises
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DIMANCHE 30 AOÛT — de 15h28 à 18h25
Bal samba de gafieira animé pat l’asso Dança Samba — Animation
dansante de la samba de gafieira
SEPTEMBRE
• DIMANCHE 13 SEPTEMBRE — de 14h30 à 17h00
Last Call
Barbershop Quartet — Quatuor vocal a cappella
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE — de 16h00 à 18h00
Les Cuivres des Rails — Concert jazz, pop, chanson
française, soul
• DIMANCHE 20 SEPTEMBRE — de 15h00 à 16h00
Colors in Town — Concert Gospel
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE — de 18h00 à 18h40
Performance Théâtrale de la Lumière — C’est une
propostion de sortie de résidence.
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE — de 15h00 à 18h00
Bal forro — bal dansant
OCTOBRE
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MERCREDI 7 OCTOBRE — de 15h00 à 16h00
Sur les chemins de l’automne — Un temps partagé de
musique, chant, danse, poésie
Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Trousseau 2 rue Antoine Vollon 75012 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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