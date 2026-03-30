Kiosque en fête au square Violet Square Violet PARIS
Kiosque en fête au square Violet Square Violet PARIS samedi 18 avril 2026.
AVRIL
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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Bien être et Musique. — Type précis de l’animation :
Musique et partage.
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SAMEDI 25 AVRIL — de 10h00 à 13h00
Animation handfit pour tous — Séance handfit pour tous.
MAI
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SAMEDI 2 MAI — de 17h30 à 18h30
Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK
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SAMEDI 23 MAI — de 16h30 à 18h00
BB15 au kiosque Violet — Concert de Jazz en grande
formation
JUIN
• SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 16h00
Animation musicale — Concert pop
Rock
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DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h00
Voyage au Mexique sans quitter Paris — Pendant l’espace
d’une heure, voyagez au Mexique.
• SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 17h00
We Need a Leader – Musique Live —
Musique Live – Groupe de reprise pop rock
• DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE
•
SAMEDI 20 JUIN — de 16h30 à 18h00
BB15 au kiosque Violet — Concert de Jazz en grande formation
•
DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h30
L orchestre fait son cinéma — Musiques autour des thèmes
de films
•
SAMEDI 27 JUIN — de 16h30 à 17h30
Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK
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DIMANCHE 28 JUIN — de 15h15 à 17h45
Jazz avec le quintet rue des lumières — 3h de concert
jazz avec un quintet
JUILLET
•
SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves
Concerts et ateliers de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :
Square Violet 4 place Violet 75015 PARIS
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