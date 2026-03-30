Kiosque en fête au square Violet Square Violet PARIS

AVRIL

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SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h30

Bien être et Musique. — Type précis de l’animation :

Musique et partage.

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SAMEDI 25 AVRIL — de 10h00 à 13h00

Animation handfit pour tous — Séance handfit pour tous.

MAI

•

SAMEDI 2 MAI — de 17h30 à 18h30

Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK

•

SAMEDI 23 MAI — de 16h30 à 18h00

BB15 au kiosque Violet — Concert de Jazz en grande

formation

JUIN

• SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 16h00

Animation musicale — Concert pop

Rock

•

DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h00

Voyage au Mexique sans quitter Paris — Pendant l’espace

d’une heure, voyagez au Mexique.

• SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 17h00

We Need a Leader – Musique Live —

Musique Live – Groupe de reprise pop rock

• DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 13h00

FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE

•

SAMEDI 20 JUIN — de 16h30 à 18h00

BB15 au kiosque Violet — Concert de Jazz en grande formation

•

DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h30

L orchestre fait son cinéma — Musiques autour des thèmes

de films

•

SAMEDI 27 JUIN — de 16h30 à 17h30

Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK

•

DIMANCHE 28 JUIN — de 15h15 à 17h45

Jazz avec le quintet rue des lumières — 3h de concert

jazz avec un quintet

JUILLET

•

SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 17h00

Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves

Concerts et ateliers de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Violet 4 place Violet 75015 PARIS

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