Kiosque en fête au square Violet Square Violet PARIS

Kiosque en fête au square Violet Square Violet PARIS

Kiosque en fête au square Violet Square Violet PARIS samedi 18 avril 2026.

AVRIL


SAMEDI 25 AVRIL — de 14h30 à 16h30
Bien être et Musique. — Type précis de l’animation :
Musique et partage.


SAMEDI 25 AVRIL — de 10h00 à 13h00
Animation handfit pour tous — Séance handfit pour tous.

MAI


SAMEDI 2 MAI — de 17h30 à 18h30
Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK


SAMEDI 23 MAI — de 16h30 à 18h00
BB15 au kiosque Violet — Concert de Jazz en grande
formation

JUIN

• SAMEDI 6 JUIN — de 14h00 à 16h00
Animation musicale — Concert pop
Rock


DIMANCHE 7 JUIN — de 15h00 à 16h00
Voyage au Mexique sans quitter Paris — Pendant l’espace
d’une heure, voyagez au Mexique.

• SAMEDI 13 JUIN — de 15h00 à 17h00
We Need a Leader – Musique Live —
Musique Live – Groupe de reprise pop rock

• DIMANCHE 14 JUIN — de 11h00 à 13h00
FANFARE OCTAVE CALLOT — FANFARE


SAMEDI 20 JUIN — de 16h30 à 18h00
BB15 au kiosque Violet — Concert de Jazz en grande formation


DIMANCHE 21 JUIN — de 16h00 à 17h30
L orchestre fait son cinéma — Musiques autour des thèmes
de films


SAMEDI 27 JUIN — de 16h30 à 17h30
Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK


DIMANCHE 28 JUIN — de 15h15 à 17h45
Jazz avec le quintet rue des lumières — 3h de concert
jazz avec un quintet

JUILLET


SAMEDI 4 JUILLET — de 15h00 à 17h00
Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves

Concerts et ateliers de danse y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Violet 4 place Violet  75015 PARIS
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


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