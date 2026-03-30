Kiosque en Fête au square Yvette-Chauviré Square Yvette Chauviré PARIS

Kiosque en Fête au square Yvette-Chauviré Square Yvette Chauviré PARIS

Kiosque en Fête au square Yvette-Chauviré Square Yvette Chauviré PARIS samedi 18 avril 2026.

MAI


SAMEDI 2 MAI — de 15h00 à 16h00
Quintette de cuivre — 1 heure de musique par un quintette de cuivre


SAMEDI 9 MAI — de 17h30 à 18h30
Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK


SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h00
BB15 au kiosque Chauviré — Concert de Jazz en grande
formation


SAMEDI 30 MAI — de 15h30 à 17h30
Improvisations clownesques — Improvisations de clown
amateurs


DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00
Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock — Concert de musique Pop Rock

JUIN


SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 17h00
Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves


DIMANCHE 7 JUIN — de 14h15 à 16h45
Bal autour du Blues — Bal sur de la musique Blues animé
par Blue’z&Heart


SAMEDI 20 JUIN — de 17h30 à 18h30
RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK

JUILLET


DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h15 à 17h45
Jazz avec le quintet rue des lumières — 3h de concert
jazz avec un quintet

• MERCREDI
8 JUILLET — de 16h00 à 17h00
Okehampton College Band — Concert

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Square Yvette Chauviré 18, place du Commerce  75015 PARIS
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