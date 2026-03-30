Kiosque en Fête au square Yvette-Chauviré Square Yvette Chauviré PARIS

MAI

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SAMEDI 2 MAI — de 15h00 à 16h00

Quintette de cuivre — 1 heure de musique par un quintette de cuivre

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SAMEDI 9 MAI — de 17h30 à 18h30

Concert RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK

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SAMEDI 23 MAI — de 14h30 à 16h00

BB15 au kiosque Chauviré — Concert de Jazz en grande

formation

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SAMEDI 30 MAI — de 15h30 à 17h30

Improvisations clownesques — Improvisations de clown

amateurs

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DIMANCHE 31 MAI — de 15h00 à 16h00

Battements de Choeur de Paris – Chorale Pop Rock — Concert de musique Pop Rock

JUIN

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SAMEDI 6 JUIN — de 15h00 à 17h00

Concert Rock U. — Concert pop/rock par des élèves

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DIMANCHE 7 JUIN — de 14h15 à 16h45

Bal autour du Blues — Bal sur de la musique Blues animé

par Blue’z&Heart

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SAMEDI 20 JUIN — de 17h30 à 18h30

RAIZERS RZR — RAIZERS RZR en CONCERT POP ROCK

JUILLET

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DIMANCHE 5 JUILLET — de 15h15 à 17h45

Jazz avec le quintet rue des lumières — 3h de concert

jazz avec un quintet

• MERCREDI

8 JUILLET — de 16h00 à 17h00

Okehampton College Band — Concert

Concerts, danse et théâtre y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».

Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00

Date(s) :

Square Yvette Chauviré 18, place du Commerce 75015 PARIS

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