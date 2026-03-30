Kiosque en fête sur la Promenade Pereire – Gilberte Brossolette Promenade Pereire – Gilberte Brossolette Paris

Kiosque en fête sur la Promenade Pereire - Gilberte Brossolette Promenade Pereire - Gilberte Brossolette Paris

Kiosque en fête sur la Promenade Pereire – Gilberte Brossolette Promenade Pereire – Gilberte Brossolette Paris samedi 18 avril 2026.

JUIN


DIMANCHE 14 JUIN — de 15h30 à 17h30
WONDERBRASS, Brassband de musiques festives — 12 Cuivres en fusion

Concerts et karaokés y sont programmés dans le cadre de la saison « Kiosques en fête ».
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 25 octobre 2026 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-26T00:59:59+01:00
Date(s) :

Promenade Pereire – Gilberte Brossolette Bd Pereire, Paris  75017 Entre la rue Rennequin et la place Maréchal JuinParis
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