Kiosque Kiosque Antibes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Du haut de ses 8 mètres, le kiosque de la Place Nationale déploie son chapiteau côté Musée Peynet sur la partie de la place entièrement réhabilitée. Autrefois, la place a déjà accueilli un kiosque.

Typique de la fin 19e, le kiosque est réalisé dans des matières nobles : les colonnes sont en fonte, la charpente en acier, la toiture en zinc, les balustrades et les frises sont également moulées en fonte.

Au-delà de son attrait esthétique et de la référence à l’ancien kiosque, le monument a aussi vocation à animer la Place Nationale à travers des rendez-vous musicaux et artistiques réguliers.

Kiosque Place Nationale, Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

