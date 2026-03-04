Kiosque Pygmalion – Damigella, Station Ausone, Bordeaux

Kiosque Pygmalion – Damigella Vendredi 13 mars, 18h00 Station Ausone Gironde

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Contrairement aux idées reçues, la composition n’a jamais été exclusivement l’apanage de la gent masculine. La période baroque nous prouve d’ailleurs le contraire avec le legs musical de plusieurs compositrices, qui, avant d’être balayées injustement par l’histoire, furent extrêmement renommées. Ce programme fait découvrir les subtilités et l’audace des œuvres de Barbara Strozzi, Francesca Caccini, Élisabeth Jacquet de la Guerre ou encore Mlle de Guédon de Presles, qui nous ont transmis un répertoire foisonnant.

Distribution:

Adèle Carlier, soprano

Léa Masson, théorbe

Programme:

Barbara Strozzi (1619- 1677) – Che si può fare ?

Anne Madeleine Guédon de Presles (1684 – 1754) – Ariette. « Philis, la jeunesse s’envole »

Mademoiselle Bocquet (~1600 -1661) Gigue

Francesca Campana (1615 – 1665) – Nobil piaga

Antonia Bembo (1640 – 1720) – « Ah que l’absence est un cruel martyre »

Francesca Caccini (1587 – 1641) – Ch’amor sia nudo

Françoise-Charlotte de Saint-Nectaire, dite « Mademoiselle de Menetou » (1679 -1745) – On dit qu’amour vient surprendre

Isabella Leonarda (1620 -1704) – Purpurei flores

Elizabeth Jacquet de la Guerre (1665 – 1729) – Cantates Françaises, 1715. Sémélé

Barbara Strozzi (1619 – 1677) – L’amante segreto – L’amante loquace – L’amante consolato – L’amante bugiardo

Le concert sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Concert à la Station Ausone