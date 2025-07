Kiosquerie avec Hop Hop Crew Parc Dr André Fauvel Houlgate

Kiosquerie avec Hop Hop Crew Parc Dr André Fauvel Houlgate samedi 2 août 2025.

Kiosquerie avec Hop Hop Crew

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-08-02

Début : 2025-08-02 21:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

Date(s) :

2025-08-02

Le groupe est un melting-pot audacieux et déboussolant de musiques des Balkans, un coup de pied malicieux à tous les clichés folkloriques, sans robes à fleurs ni cages à poules. Ses compositions envoûtantes se nourrissent de toutes les musiques actuelles du monde, dans une formule atypique.

Restauration sur place.

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Kiosquerie avec Hop Hop Crew

The group is a daring and bewildering melting-pot of Balkan music, a mischievous kick in the teeth to all folklore clichés, without flower dresses or chicken cages. Its spellbinding compositions draw on all the world’s current music, in an atypical formula.

Catering on site.

German : Kiosquerie avec Hop Hop Crew

Die Band ist ein gewagter und verwirrender Melting Pot der Balkanmusik, ein bösartiger Tritt gegen alle folkloristischen Klischees, ohne Blumenkleider und Hühnerkäfige. Seine betörenden Kompositionen speisen sich aus allen aktuellen Musikrichtungen der Welt, in einer atypischen Formel.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il gruppo è un audace e sconcertante melting-pot di musica balcanica, una maliziosa presa in giro di tutti i cliché del folklore, senza abiti a fiori o gabbie per polli. Le sue composizioni incantatrici attingono a tutta la musica contemporanea mondiale, in una formula atipica.

Ristorazione in loco.

Espanol :

El grupo es un atrevido y desconcertante crisol de música balcánica, un travieso pinchazo a todos los tópicos del folclore, sin vestidos de flores ni jaulas de gallinas. Sus hechizantes composiciones beben de todas las músicas contemporáneas del mundo, en una fórmula atípica.

Catering in situ.

