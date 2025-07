Kiosquerie avec Sans voies Parc Dr André Fauvel Houlgate

Kiosquerie avec Sans voies Parc Dr André Fauvel Houlgate samedi 9 août 2025.

Kiosquerie avec Sans voies

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 21:00:00

fin : 2025-08-09 23:00:00

Date(s) :

2025-08-09

À la croisée entre Léo Ferré et Les Têtes Raides, les musiciens tracent leur propre chemin, dans un univers résolument rock. En s’entourant de guitares tantôt légères, tantôt saturées, mélangées à la douceur rauque du saxophone, les textes caressent et cognent !

Restauration sur place.

Parc Dr André Fauvel Avenue de l’Europe Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Kiosquerie avec Sans voies

A cross between Léo Ferré and Les Têtes Raides, the musicians chart their own course in a resolutely rock universe. Surrounded by sometimes light, sometimes saturated guitars, mixed with the husky sweetness of the saxophone, the lyrics caress and hit home!

Catering on site.

German : Kiosquerie avec Sans voies

An der Schnittstelle zwischen Léo Ferré und Les Têtes Raides gehen die Musiker ihren eigenen Weg in einem entschiedenen Rockuniversum. Umgeben von mal leichten, mal satten Gitarren, gemischt mit der rauen Sanftheit des Saxophons, streicheln und schlagen die Texte zu!

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

A metà strada tra Léo Ferré e Les Têtes Raides, i musicisti tracciano la loro strada in un universo decisamente rock. Circondati da chitarre a volte leggere, a volte sature, mescolate alla dolcezza del sassofono, i testi accarezzano e colpiscono nel segno!

Catering in loco.

Espanol :

A medio camino entre Léo Ferré y Les Têtes Raides, los músicos se abren camino en un universo decididamente rockero. Rodeados de guitarras a veces ligeras, a veces saturadas, mezcladas con la dulzura ronca del saxofón, ¡las letras acarician y dan en el clavo!

Catering in situ.

