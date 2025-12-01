Kiosques animés de Noël Martigues

Kiosques animés de Noël

Du 12/12 au 26/12/2025 tous les jours de 9h à 22h30. Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Dans le quartier de l’île à Martigues, en cette période de Noël, profitez des kiosques animés sur la place de la Libération, du 12 au 26 décembre. A noter, vendredi 12 décembre à 18h lancement des illuminations de Martigues.Familles

6 kiosques sur la place de la Libération seront décorés avec des personnages animés, de la musique, des contes et légendes sur le thème de Noël.



Tous les objets sont issus de l’upcycling , c’est à dire qu’ils de seconde, troisième, voir de quatrième main.

6 kiosques animés d’automates et illuminés aux couleurs de Disney, Pixar et Dreamworks. .

Place de la Libération Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

In the Ile district of Martigues, take advantage of the lively kiosks on the Place de la Libération from 12 to 26 December. Don’t miss the inauguration of the festivities on Friday 13 December at 6pm.

German :

Im Viertel L’île in Martigues profitieren Sie in der Weihnachtszeit vom 12. bis 26. Dezember von den belebten Kiosken auf dem Place de la Libération. Merken Sie sich Freitag, den 13. Dezember um 18 Uhr: Eröffnung der Feierlichkeiten.

Italiano :

Nel quartiere Ile di Martigues, approfittate dei vivaci chioschi di Place de la Libération dal 12 al 26 dicembre. Non perdetevi il lancio delle luminarie di Martigues venerdì 12 dicembre alle 18:00.

Espanol :

En el barrio de Ile de Martigues, aproveche los animados quioscos de la plaza de la Liberación del 12 al 26 de diciembre. No se pierda la inauguración de las fiestas el viernes 13 de diciembre a las 18:00.

